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हिंदी न्यूज़न्यूज़विश्वफरवरी 2022 के बाद पहली बार खुला यूक्रेन का एयरस्पेस, कीव क्यों जा रहे US राजदूत

फरवरी 2022 के बाद पहली बार खुला यूक्रेन का एयरस्पेस, कीव क्यों जा रहे US राजदूत

रूस-यूक्रेन युद्ध के बीच फरवरी 2022 के बाद पहली बार यूक्रेन का एयरस्पेस सीमित समय के लिए खोला गया है. रूस और यूक्रेन ने मॉस्को और कीव पर 72 घंटे तक हमले रोकने पर सहमति जताई है.

Written By : नीरज राजपूत |  Updated at : 06 Sep 2026 10:05 AM (IST)
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रूस-यूक्रेन युद्ध के बीच एक अहम घटनाक्रम सामने आया है. फरवरी 2022 में युद्ध शुरू होने के बाद पहली बार यूक्रेन का एयरस्पेस सीमित समय के लिए खोला गया है. अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के दूत स्टीव विटकॉफ और जेरेड कुशनर मॉस्को में रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से मुलाकात के बाद हवाई मार्ग से यूक्रेन की राजधानी कीव के लिए रवाना हुए हैं. दोनों देशों की राजधानियों मॉस्को और कीव पर अगले 72 घंटे तक हमले रोकने की सहमति के चलते यह हवाई यात्रा संभव हो सकी है.

करीब साढ़े चार साल से यूक्रेन का एयरस्पेस पूरी तरह बंद है. ऐसे में मॉस्को से कीव की हवाई यात्रा को रूस-यूक्रेन शांति वार्ता के लिहाज से अहम घटनाक्रम माना जा रहा है. ट्रंप के दूत मॉस्को और कीव के दौरे पर हैं और इसी दौरान दोनों पक्षों ने एक-दूसरे की राजधानियों पर 72 घंटे तक हमले नहीं करने का फैसला किया है.

फरवरी 2022 से जारी है रूस-यूक्रेन युद्ध

फरवरी 2022 में रूस ने यूक्रेन पर हमला किया था. इसके बाद से दोनों देशों के बीच भीषण युद्ध जारी है. इस जंग में रूस और यूक्रेन के बड़ी संख्या में सैनिक मारे गए और घायल हुए हैं. इसके अलावा बड़ी संख्या में आम नागरिकों की भी जान गई है.

युद्ध के कारण यूक्रेन ने अपने एयरस्पेस को बंद कर दिया था. तब से देश में नियमित हवाई यातायात बंद है. ऐसे में अमेरिकी दूतों का हवाई मार्ग से कीव पहुंचना युद्ध के बाद एक असाधारण घटनाक्रम है.

पुतिन से मिले विटकॉफ और कुशनर

इस बीच अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के शीर्ष वार्ताकार स्टीव विटकॉफ और जेरेड कुशनर ने मॉस्को में रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से मुलाकात की. क्रेमलिन की ओर से जारी वीडियो फुटेज में पुतिन को दोनों अमेरिकी दूतों का अभिवादन करते हुए देखा गया.

मुलाकात के दौरान पुतिन ने कहा कि मौजूदा स्थिति इतनी आसान नहीं है. उन्होंने कहा कि रूस बताएगा कि वह मौजूदा हालात को किस तरह देखता है.

विटकॉफ ने तीन दिनों के लिए रूस और यूक्रेन की राजधानियों पर हमले रोकने पर सहमत होने के लिए पुतिन को धन्यवाद दिया. इसके बाद अमेरिकी दूत रविवार को आगे की बातचीत के लिए यूक्रेन की राजधानी कीव जाएंगे.

पुतिन ने ट्रंप के प्रयासों को सराहा

पुतिन ने कहा कि “किसी भी स्थिति में, चाहे कुछ भी हो, ऐसे संपर्क हमेशा उपयोगी होते हैं.” उन्होंने यूक्रेन में शांति स्थापित करने के प्रयासों के लिए ट्रंप को धन्यवाद भी दिया. पुतिन ने अमेरिकी दूतों से कहा कि वह उनके साथ काम करने में “सहज” हैं.

जेलेंस्की ने भी हमले रोकने की बात कही

इससे पहले शनिवार को यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर जेलेंस्की ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर अमेरिकी प्रतिनिधियों के साथ हुई बातचीत की जानकारी दी.

जेलेंस्की ने कहा कि उन्होंने अमेरिकी राष्ट्रपति के प्रतिनिधियों से बात की है और अमेरिकी दूतों ने उसी दिन रूसी पक्ष के साथ बातचीत शुरू कर दी थी. उन्होंने कहा कि इसके बाद यूक्रेन उन शहरों पर हवाई हमले रोकने के लिए तैयार है, जहां शांति वार्ता से जुड़ी गतिविधियां चल रही हैं.

यह भी पढ़िएः पूरी तरह मिटा देंगे..., अमेरिकी रक्षा मंत्री की ईरान को चेतावनी

 

About the author नीरज राजपूत

नीरज राजपूत देश के जाने-माने डिफेंस-जर्नलिस्ट और वॉर-लेखक हैं. पत्रकारिता में करीब ढाई दशक का अनुभव रखते हैं और प्रिंट, इलेक्ट्रॉनिक व डिजिटल मीडिया तीनों में गहरी पकड़ है.

वर्तमान में वे ABP नेटवर्क से जुड़े हैं, जहाँ युद्ध, रक्षा, नेशनल सिक्योरिटी और जियो-पॉलिटिक्स से संबंधित विषयों को कवर करते हैं. ABP लाइव पर प्रसारित होने वाले कार्यक्रम ‘गेम-चेंजर’ के प्रस्तुतकर्ता भी हैं.

रूस-यूक्रेन युद्ध पर उन्होंने पहली हिंदी पुस्तक "ऑपरेशन Z लाइव" लिखी, जो बेस्टसेलर सूची में भी शामिल हुई और पाठकों द्वारा खूब सराही गई.

रिपोर्टिंग का दायरा
- दुनिया के सबसे ऊंचे युद्धक्षेत्र सियाचिन से लेकर आतंकवाद प्रभावित जम्मू-कश्मीर और चीन सीमा पर तिब्बत के पठार तक
- पाकिस्तान के खिलाफ सर्जिकल स्ट्राइक और बालाकोट एयर-स्ट्राइक से लेकर पनडुब्बी के जरिए समुद्र के भीतर तक
- ऑपरेशन सिंदूर के दौरान उनके एक्सक्लूसिव खुलासे और सटीक विश्लेषणों की व्यापक सराहना हुई
- यूक्रेन-रूस युद्ध क्षेत्र में मारियुपोल, डोनेत्स्क और लुहांस्क जैसे एक्टिव वॉर-जोन से रिपोर्टिंग. इसी अनुभव पर आधारित उनकी पुस्तक प्रभात प्रकाशन द्वारा प्रकाशित की गई
- दुनिया की सबसे संवेदनशील सीमाओं में से एक उत्तर-दक्षिण कोरिया की DMZ
- ⁠अमेरिका के सबसे बड़े सैन्य अड्डों में से एक JBLM, और शीत युद्ध के दौरान "गैर-मौजूद" माने जाने वाले रूसी सैन्य अड्डों से भी ग्राउंड रिपोर्टिंग. 
- ⁠वे उन चुनिंदा रक्षा जुड़े पत्रकारों में शामिल हैं जिन्होंने भारत के पहले स्वदेशी अटैक हेलिकॉप्टर LCH-प्रचंड के कॉकपिट में उड़ान भरी है. इसके अलावा फ्रांस में राफेल लड़ाकू विमान निर्माण सुविधा से भी उन्होंने विशेष रिपोर्टिंग की.

भारत सरकार के रक्षा मंत्रालय द्वारा आयोजित प्रतिष्ठित 'Defence Correspondent Course' के Alumni हैं.

पूर्व कार्य अनुभव
- STAR NEWS में लगभग 6 वर्षों तक चीफ रिपोर्टर (क्राइम) के तौर पर कार्य किया और लोकप्रिय क्राइम शो 'सनसनी' से जुड़े रहे
- पत्रकारिता की शुरुआत अंग्रेजी दैनिक नेशनल हेराल्ड से की
- इसके बाद B.A.G. Films के साथ जुड़कर STAR NEWS के लिए क्राइम शो बनाए
- SAHARA TV में भी लगभग 2 वर्षों तक कार्यरत रहे

रक्षा और सुरक्षा के मामलों पर उनकी पकड़, ग्राउंड-जीरो रिपोर्टिंग और गहन विश्लेषण उन्हें देश के सबसे भरोसेमंद डिफेंस जर्नलिस्ट्स में स्थापित करती है.
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Published at : 06 Sep 2026 10:05 AM (IST)
Tags :
Vladimir Putin Volodymyr Zelenskyy Russia Ukraine War
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