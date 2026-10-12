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100 रुपये का पेट्रोल भरवाना बेहतर या 500 का? पंपों का गणित समझें

क्या आप भी बार-बार 100 रुपये का पेट्रोल भरवाते हैं? अगर हां, तो ये जानकारी आपके लिए जरूरी है. जानिए 100 या 500 रुपये का पेट्रोल भरवाना आपके लिए बेहतर होगा?

Written By : शैलजा पांडे |  Updated at : 12 Oct 2026 01:17 PM (IST)
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  • पेट्रोल मशीन की रीडिंग शून्य से शुरू हुई देखें।

मिडिल ईस्ट में तनाव के बाद से ही पेट्रोल के दाम कई बारे बढ़े हैं. ऐसे में क्या आप जानते हैं कि 100 रुपये का पेट्रोल भरवाना या फिर 500 रुपये का पेट्रोल भरवाना ज्यादा बेहतर होता है? क्या कम-कम पेट्रोल भरवाना नुकसानदायक तो नहीं है या ज्यादा पेट्रोल भरवाने से आपको फायदा हो सकता है?

सबसे बड़ा सवाल यही है कि कितने रुपये का पेट्रोल भरवाना सही रहेगा 100 या फिर 500? अगर आप वाहन चलाते हैं तो इस बात की जानकारी होना आपके लिए जरूरी है. 

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100 या 500 रुपये का पेट्रोल भरवाना फायदेमंद?

अगर आप 100 रुपये का पेट्रोल भरवाते हैं तो जाहिर सी बात है कि कम दूरी तय करने के बाद ये खत्म हो सकता है. ऐसे में आपको पेट्रोल भरवाने के लिए पेट्रोल पंप जाना पड़ेगा, जिसकी वजह से आपका समय भी खर्च होगा. बड़ी बात ये है कि केवल समय ही नहीं पेट्रोल पंप तक आने-जाने के लिए आपका ईंधन भी खर्च होगा. यानी 100 रुपये का पेट्रोल बार-बार भरवाना फायदेमंद साबित नहीं होगा.

वहीं 500 रुपये का पेट्रोल 100 रुपये के पेट्रोल के मुकाबले ज्यादा दिन चलेगा और आपको बार-बार पेट्रोल पंप पर ईंधन भरवाने नहीं जाना पड़ेगा. यानी 100 रुपये का पेट्रोल भरवाने से अच्छा 500 रुपये का पेट्रोल भरवाना होगा. 

100 या 500 किसमें होगी पेट्रोल की चोरी?

कई लोगों को लगता है कि अगर 100 या फिर 500 जैसे गोल अमाउंट पर पेट्रोल भरवाएंगे तो ऐसी स्थिति में मशीन में गड़बड़ी हो सकती है.यही कारण है कि कई लोग 110 और 519 का पेट्रोल भरवाते हैं. ऐसे में बड़ी बात ये है कि सिर्फ 110 या 519 रुपये का पेट्रोल भरवाने से पेट्रोल की चोरी से बचने की कोई गारंटी नहीं होती है. क्योंकि अगर मशीन में किसी प्रकार की कोई समस्या होगी तो आप चाहे कोई भी रकम का पेट्रोल भरवाएं दिक्कत हो सकती है. इसलिए पेट्रोल भरवाते समय ये चेक करें कि मशीन की रीडिंग जीरो से शुरू हो रही है या नहीं. 

500 का पेट्रोल भरवाना ज्यादा सही रहेगा?

अगर आप एक बार में 500 का पेट्रोल भरवा रहे हैं तो इससे आपको बार-बार पेट्रोल पंप पर जाने की जरूरत नहीं होगी, जिससे आपका पेट्रोल-पंप आने जाने का ईंधन का खर्च बचेगा. लेकिन 500 का पेट्रोल भरवाने से बचत होगी, इसकी कोई गांरटी नहीं है. क्योंकि ये आपके जरूरत और खपत पर निर्भर करता है. 

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About the author शैलजा पांडे

शैलजा पांडे वर्तमान में ABP न्यूज़ में कंसल्टेंट के तौर पर अपनी सेवाएं दे रही हैं. शैलजा यहां चैनल के डिजिटल विंग में काम कर रही हैं. इन्होंने अपनी पत्रकारिता की शुरूआत एबीपी न्यूज़ चैनल से बतौर इंटर्न की थी. इनके काम को देखते हुए एबीपी ने इन्हें कंसल्टेंट की जिम्मेदारी से नवाजा. यह बीते करीब दो साल से एबीपी न्यूज़ को अपनी सेवाएं दे रही हैं. शैलजा यहां यूटिलिटी सेक्शन की जिम्मेदारी संभाल रही हैं. वह एआई और स्टेट टीम को भी अपनी सेवाएं दे चुकी हैं. शैलजा ने अपनी पत्रकारिता की पढ़ाई एपीजे इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन से की है. यहां इन्होंने  रेडियो और टेलीविजन प्रोडक्शन में पोस्ट ग्रेजुएशन किया है.
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Published at : 12 Oct 2026 01:17 PM (IST)
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