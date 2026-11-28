भारत से नेपाल जाने वाले यात्रियों के लिए सरयू-कमला एक्सप्रेस ट्रेन की शुरुआत हो गई है. यूपी के अयोध्या कैंट और नेपाल के जनकपुरधाम के बीच चलने वाली सरयू-कमला साप्ताहिक एक्सप्रेस की शुरुआत 28 नवंबर 2026 यानी आज से हो रही है. इस बीच इस ट्रेन की चर्चा काफी चल रही है. अब लोगों के मन में इस ट्रेन के किराए को जानने की उत्सुकता बढ़ी हुई है.

अगर आपको भी सरयू-कमला एक्सप्रेस में सफर करना है तो जान लें कि इस ट्रेन के स्लीपर क्लास का किराया लगभग 365 रुपये से शुरू हो रहा है, लेकिन इस ट्रेन में सफर करने के लिए पहले यात्रियों को कुछ जरूरी नियमों का पालन भी करना होगा.

ट्रेन का किराया कितना है?

खास बात यह है कि इस ट्रेन में यात्रियों के लिए स्लीपर से लेकर एसी कोच तक की सुविधा दी गई है. अगर आपको अयोध्या कैंट से जनकपुरधाम जाना है तो इसके लिए अलग-अलग केटेगरी का किराया कुछ इस तरह है...

कोच की केटेगरी किराया स्लीपर क्लास 365 3 एसी इकोनॉमी 885 3एसी 965 2एसी 1360

ध्यान रखें - इस ट्रेन में केवल कन्फर्म टिकट वाले यात्री ही सफर कर सकते हैं. यानी अगर आपके पास RAC, वेटिंग टिकट है तो आप इस ट्रेन में सफर नहीं कर सकते हैं.

कब-कब चलेगी ट्रेन?

बता दें कि सरयू-कमला एक्सप्रेस दोनों दिशाओं में हफ्ते में एक-एक दिन चलेगी. नेपाल के जनकपुरधाम से अयोध्या कैंट आने वाली ट्रेन 28 नवंबर 2026 से हर शनिवार चलेगी. वहीं अयोध्या कैंट से जनकपुरधाम जाने वाली ट्रेन 30 नवंबर 2026 से हर सोमवार को रवाना होगी.

जानकारी जनकपुरधाम से अयोध्या ( 15595) अयोध्या से जनकपुरधाम (15596) चलने का दिन हर शनिवार हर सोमवार पहली सेवा 28 नवंबर 2026 30 नवंबर 2026 रवाना होने का समय दोपहर 1:10 बजे (नेपाल समय) शाम 5:50 ( भारतीय समय)

सामान कितना ले जा सकते हैं यात्री?

इस ट्रेन में लिमिट भी तय है. अगर सेकेंड एसी कोच में सफर कर रहे हैं तो अधिकतम 50 किलो सामान फ्री ले जा सकते हैं. वहीं 3 एसी और स्लीपर क्लास में सफर के दौरान 40 किलो लिमिट तय की गई है.

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