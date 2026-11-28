नवंबर का महीना खत्म होने ही वाला है और दिसंबर महीने में ठंड बढ़ने लगती है. हर व्यक्ति की अपनी पसंद होती है, किसी को गर्मियां अच्छी लगती है तो वहीं किसी को सर्दियां. सर्दियां खासतौर पर सीएनजी से चलने वाली गाड़ियों के लिए फायदेमंद हो सकती है.

ऐसे में सवाल उठता है कि आखिर सर्दियों में सीएनजी गाड़ियों को क्या फायदा हो सकता है? ठंड के मौसम में सीएनजी टैंक में थोड़ी ज्यादा भर सकती है. यानी जितने पैसे में आप गर्मियों के दौरान सीएनजी भरवाते हैं, उतने ही पैसे में सर्दियों के दौरान सीएनजी टैंक में थोड़ी ज्यादा आ सकती है. हो सकता है कि इसकी जानकारी कम लोगों को हो. जानिए आखिर इसके पीछे कारण क्या है और क्या सच में सर्दियों में सीएनजी भरवाना फायदेमंद होता है?

ठंड में ज्यादा गैस मिल सकती है?

सर्दियों में सीएनजी का घनत्व बढ़ जाता है. इसका मतलब यह है कि गैस ज्यादा सघन हो जाती है. यही कारण है कि तापमान कम होने पर सीएनजी भरवाने से टैंक में ज्यादा गैस आ सकती है. हां, लेकिन जानने वाली बात यह है कि सीएनजी की कीमत किलो के हिसाब से तय होती है, इसलिए ठंड में गैस सस्ती नहीं मिलती, लेकिन टैंक में बेहतर भराव होने से गाड़ी की रेंज यानी एक बार गैस भरवाने के बाद तय की जाने वाली दूरी पर असर पड़ सकता है.

उदाहरण के तौर पर समझें

सर्दियों के दौरान सीएनजी का घनत्व बढ़ जाता है. इसका मतलब गैस ज्यादा सघन हो जाती है. गर्मी और सर्दी में एक ही दबाव पर गैस भरी जाती है तो ठंड के मौसम में टैंक में गैस की मात्रा थोड़ी ज्यादा हो सकती है. मान लीजिए गर्मी में अगर टैंक में एक बार 10 किलो सीएनजी भरती है तो सर्दियों के दौरान उसी दबाव पर इससे कुछ ज्यादा गैस आ सकती है. ध्यान देने वाली बात यह है कि अंतर कितना होगा, यह तापमान,गैस स्टेशन और गैस भरने के दबाव पर निर्भर करती है.

CNG गाड़ी वाले ध्यान दें

सीएनजी गाड़ी है तो ध्यान रखें कि गैस भरवाने के बाद माइलेज चेक करें. अपने टैंक की समय-समय पर जांच करवाएं. गैस की बदबू आ रही है तो इसे नजरअंदाज न करें. साथ ही जब भी गैस भरवाएं तो अधिकृत सीएनजी स्टेशन से गैस भरवाएं. गाड़ी के टायरों में भी हवा का ध्यान रखें.

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