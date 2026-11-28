परिसीमन विधेयक पर केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान ने बयान दिया है. उन्होंने कहा कि INDI गठबंधन में जिस तरह दरारें आ गई हैं. कई सहयोगी दल अब हमारी सरकार का समर्थन करने को तैयार हैं. उससे साफ है कि INDI गठबंधन में दरारें पड़ चुकी हैं. मेरा मानना ​​है कि यह एक अच्छा प्रस्ताव है, जिससे हर राज्य को फायदा होगा.

केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान ने आगे कहा कि परिसीमन तो होना ही था. आज हर सांसद के अंतर्गत आने वाली बड़ी आबादी को देखते हुए. किसी एक सांसद के लिए इतनी बड़ी आबादी की अकेले देखभाल करना संभव नहीं है. ऐसे में मुझे लगता है कि आज के समय में परिसीमन की बहुत जरूरत है. व्यवस्था को और सुचारू रूप से आगे बढ़ाने के लिए ऐसा करना जरूरी है. अब, अगर कोई इसमें भी राजनीति देखता है तो यह उसकी अपनी राजनीतिक सोच हो सकती है. अंततः, इससे देश की जनता को ही फायदा होगा.

कांग्रेस का आरोप

इस बीच कांग्रेस ने आरोप लगाया है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हताश हैं. लोकसभा में कथित धोखाधड़ी के जरिये दो-तिहाई बहुमत हासिल करना चाहते हैं. कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश ने शुक्रवार को सरकार के संभावित कदम को संविधान पर हमला करार देते हुए कहा था कि विपक्ष पूरी ताकत और दृढ़ संकल्प के साथ इसका मुकाबला करेगा.

दरअसल, केंद्र सरकार ने लोकसभा और राज्य विधानसभाओं में महिलाओं के लिए 33 प्रतिशत आरक्षण लागू करने की दिशा में बड़ा कदम उठाते हुए सदनों की सदस्य संख्या में 50 प्रतिशत तक वृद्धि का प्रस्ताव किया है. इसके तहत लोकसभा की अधिकतम सदस्य संख्या बढ़ाकर 850 और राज्य विधानसभाओं की अधिकतम सदस्य संख्या 650 किए जाने का प्रावधान है.इसके अलावा, नए परिसीमन के बाद निर्वाचन क्षेत्रों की सीमाओं और सीटों के आवंटन को वर्ष 2051 तक यथावत रखने का प्रस्ताव भी किया गया है.

सरकार का लक्ष्य 2029

सरकार का लक्ष्य 2029 के लोकसभा चुनाव से पहले महिला आरक्षण लागू करना है. इसी उद्देश्य से सोमवार से शुरू होने वाली संसद की विशेष बैठक में तीन विधेयक पेश किए जाने की तैयारी है. इनमें दो संविधान संशोधन विधेयक और एक केंद्र शासित प्रदेशों से संबंधित विधेयक शामिल है.संविधान (131वां संशोधन) विधेयक, 2026 में परिसीमन आयोग के गठन से संबंधित प्रावधान किए जाने हैं, जबकि संविधान (132वां संशोधन) विधेयक, 2026 के तहत निर्वाचन क्षेत्रों की सीमाओं के पुनर्निर्धारण का प्रावधान होगा. इसके अतिरिक्त, केंद्र शासित प्रदेशों के कानूनों में आवश्यक बदलाव करने के लिए एक अलग विधेयक भी पेश किया जाएगा.