खुले में कचरा फेंकने वालों का कटेगा चालान, 5 हजार तक जुर्माना वसूलेगी सरकार

हर बार सफाई होने के बाद भी अगर सड़कों और बाजारों में कचरे के ढेर नजर आते हैं, तो अब ऐसी लापरवाही करने वालों पर सख्ती होने जा रही है. हरियाणा के पंचकूला में नगर निगम ने सार्वजनिक जगहों पर कूड़ा डालने और बाजारों में अवैध कब्जा करने वालों के खिलाफ कार्रवाई तेज करने की तैयारी की है. इसके लिए चार विशेष टीमें बनाई गई हैं, जो मौके पर ही डिजिटल चालान जारी करेंगी.

नगर निगम की इन टीमों को पॉइंट ऑफ सेल (POS) मशीनें दी गई हैं. इनके जरिए जुर्माने का भुगतान ऑनलाइन किया जा सकेगा. पहले चालान काटने की प्रक्रिया मैन्युअल तरीके से होती थी, लेकिन अब डिजिटल व्यवस्था अपनाने से कार्रवाई अधिक पारदर्शी बनाने की कोशिश की जा रही है.

ये टीमें शहर के अलग-अलग इलाकों में गश्त करेंगी. खास तौर पर उन जगहों पर नजर रखी जाएगी, जहां बार-बार कचरा फेंका जाता है या दुकानदार और रेहड़ी संचालक सार्वजनिक रास्तों पर कब्जा कर लेते हैं. नियमों का उल्लंघन मिलने पर उसकी तस्वीर लेकर चालान जारी किया जाएगा.

कूड़ा फेंकने पर 500 से लेकर 5 हजार रुपये तक का जुर्माना

नगर निगम के मुताबिक, सार्वजनिक स्थानों पर कचरा डालने वालों को 500 रुपये से लेकर 5 हजार रुपये तक का जुर्माना भरना पड़ सकता है. जुर्माने की राशि कचरे की मात्रा और उसकी प्रकृति के आधार पर तय होगी. उल्लंघन दर्ज होने के बाद संबंधित व्यक्ति को मौके पर ही चालान दिया जाएगा.

नगर निगम आयुक्त विनय कुमार ने बताया कि शहर में कई बार सफाई अभियान चलाने के बावजूद कुछ जगहों पर दोबारा कूड़ा जमा हो जाता है. इससे सफाई कर्मचारियों की मेहनत बेकार होती है और शहर की सुंदरता भी प्रभावित होती है. निगम का उद्देश्य इस समस्या पर रोक लगाना है.

दुकानदारों और रेहड़ी संचालकों पर भी नजर

कार्रवाई केवल कचरा फैलाने तक सीमित नहीं रहेगी. बाजारों में अवैध तरीके से जगह घेरने वाले दुकानदारों और रेहड़ी संचालकों पर भी निगरानी रखी जाएगी. अधिकारियों के अनुसार, कई स्थानों से पहले ही अनधिकृत रेहड़ियों को हटाया गया है. दुकानदारों को भी गलियारों और सार्वजनिक जगहों पर सामान फैलाने से बचने की हिदायत दी गई है.

डिजिटल चालान से बढ़ेगी जवाबदेही

नगर निगम को उम्मीद है कि डिजिटल भुगतान और फोटो के आधार पर कार्रवाई से विवाद कम होंगे और नियम तोड़ने वालों की जवाबदेही बढ़ेगी. इस कदम का मकसद पंचकूला को साफ-सुथरा रखना और बाजारों में लोगों की आवाजाही के लिए पर्याप्त जगह सुनिश्चित करना है.

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