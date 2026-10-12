Explainerदुर्गा पूजाDataLabs#ABPGamesमौसमराशिफलफोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोखेलशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़यूटिलिटीखुले में कचरा फेंकने वालों का कटेगा चालान, 5 हजार तक जुर्माना वसूलेगी सरकार

खुले में कचरा फेंकने वालों का कटेगा चालान, 5 हजार तक जुर्माना वसूलेगी सरकार

पंचकूला में कूड़ा फेंके जाने पर और अतिक्रमण करने वालों पर सख्त से सख्त कार्यवाही की जायेगी, नगर निगम की चार टीमें डिजिटल चालान काटेंगी. नियम तोड़ने पर 500 से 5 हजार रुपये तक जुर्माना लग सकता है.

Written By : शैलजा पांडे |  Updated at : 12 Oct 2026 12:52 PM (IST)
Preferred Sources

हर बार सफाई होने के बाद भी अगर सड़कों और बाजारों में कचरे के ढेर नजर आते हैं, तो अब ऐसी लापरवाही करने वालों पर सख्ती होने जा रही है. हरियाणा के पंचकूला में नगर निगम ने सार्वजनिक जगहों पर कूड़ा डालने और बाजारों में अवैध कब्जा करने वालों के खिलाफ कार्रवाई तेज करने की तैयारी की है. इसके लिए चार विशेष टीमें बनाई गई हैं, जो मौके पर ही डिजिटल चालान जारी करेंगी.

नगर निगम की इन टीमों को पॉइंट ऑफ सेल (POS) मशीनें दी गई हैं. इनके जरिए जुर्माने का भुगतान ऑनलाइन किया जा सकेगा. पहले चालान काटने की प्रक्रिया मैन्युअल तरीके से होती थी, लेकिन अब डिजिटल व्यवस्था अपनाने से कार्रवाई अधिक पारदर्शी बनाने की कोशिश की जा रही है.

रिलेटेड स्टोरी >>

यूटिलिटी
महिलाओं को 500-500 रुपए में 12 गैस सिलेंडर, सरकार देती है बंपर सब्सिडी
महिलाओं को 500-500 रुपए में 12 गैस सिलेंडर, सरकार देती है बंपर सब्सिडी
यूटिलिटी
Pension Hike: यूपी के बुजुर्गों और महिलाओं को हर महीने कितने रुपए मिलेंगे?
Pension Hike: यूपी के बुजुर्गों और महिलाओं को हर महीने कितने रुपए मिलेंगे?
यूटिलिटी
बुलेट ट्रेन पर नया अपडेट, 48 मिनट में मुंबई से पुणे, 4 घंटे में दिल्ली से वाराणसी पहुंचेगी ट्रेन
बुलेट ट्रेन पर नया अपडेट, 48 मिनट में मुंबई से पुणे, 4 घंटे में दिल्ली से वाराणसी पहुंचेगी ट्रेन
यूटिलिटी
इलेक्ट्रिक एंबुलेंस चलानी है तो सरकार कितने रुपए की सब्सिडी देगी?
इलेक्ट्रिक एंबुलेंस चलानी है तो सरकार कितने रुपए की सब्सिडी देगी?

ये टीमें शहर के अलग-अलग इलाकों में गश्त करेंगी. खास तौर पर उन जगहों पर नजर रखी जाएगी, जहां बार-बार कचरा फेंका जाता है या दुकानदार और रेहड़ी संचालक सार्वजनिक रास्तों पर कब्जा कर लेते हैं. नियमों का उल्लंघन मिलने पर उसकी तस्वीर लेकर चालान जारी किया जाएगा.

कूड़ा फेंकने पर 500 से लेकर 5 हजार रुपये तक का जुर्माना

नगर निगम के मुताबिक, सार्वजनिक स्थानों पर कचरा डालने वालों को 500 रुपये से लेकर 5 हजार रुपये तक का जुर्माना भरना पड़ सकता है. जुर्माने की राशि कचरे की मात्रा और उसकी प्रकृति के आधार पर तय होगी. उल्लंघन दर्ज होने के बाद संबंधित व्यक्ति को मौके पर ही चालान दिया जाएगा.

नगर निगम आयुक्त विनय कुमार ने बताया कि शहर में कई बार सफाई अभियान चलाने के बावजूद कुछ जगहों पर दोबारा कूड़ा जमा हो जाता है. इससे सफाई कर्मचारियों की मेहनत बेकार होती है और शहर की सुंदरता भी प्रभावित होती है. निगम का उद्देश्य इस समस्या पर रोक लगाना है.

दुकानदारों और रेहड़ी संचालकों पर भी नजर

कार्रवाई केवल कचरा फैलाने तक सीमित नहीं रहेगी. बाजारों में अवैध तरीके से जगह घेरने वाले दुकानदारों और रेहड़ी संचालकों पर भी निगरानी रखी जाएगी. अधिकारियों के अनुसार, कई स्थानों से पहले ही अनधिकृत रेहड़ियों को हटाया गया है. दुकानदारों को भी गलियारों और सार्वजनिक जगहों पर सामान फैलाने से बचने की हिदायत दी गई है.

डिजिटल चालान से बढ़ेगी जवाबदेही

नगर निगम को उम्मीद है कि डिजिटल भुगतान और फोटो के आधार पर कार्रवाई से विवाद कम होंगे और नियम तोड़ने वालों की जवाबदेही बढ़ेगी. इस कदम का मकसद पंचकूला को साफ-सुथरा रखना और बाजारों में लोगों की आवाजाही के लिए पर्याप्त जगह सुनिश्चित करना है.

यह भी पढ़ें- इलेक्ट्रिक एंबुलेंस चलानी है तो सरकार कितने रुपए की सब्सिडी देगी?

यह भी देखें- 

About the author शैलजा पांडे

शैलजा पांडे वर्तमान में ABP न्यूज़ में कंसल्टेंट के तौर पर अपनी सेवाएं दे रही हैं. शैलजा यहां चैनल के डिजिटल विंग में काम कर रही हैं. इन्होंने अपनी पत्रकारिता की शुरूआत एबीपी न्यूज़ चैनल से बतौर इंटर्न की थी. इनके काम को देखते हुए एबीपी ने इन्हें कंसल्टेंट की जिम्मेदारी से नवाजा. यह बीते करीब दो साल से एबीपी न्यूज़ को अपनी सेवाएं दे रही हैं. शैलजा यहां यूटिलिटी सेक्शन की जिम्मेदारी संभाल रही हैं. वह एआई और स्टेट टीम को भी अपनी सेवाएं दे चुकी हैं. शैलजा ने अपनी पत्रकारिता की पढ़ाई एपीजे इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन से की है. यहां इन्होंने  रेडियो और टेलीविजन प्रोडक्शन में पोस्ट ग्रेजुएशन किया है.
Read More
Published at : 12 Oct 2026 12:52 PM (IST)
Tags :
Panchkula Digital Challan
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

यूटिलिटी
महिलाओं को 500-500 रुपए में 12 गैस सिलेंडर, सरकार देती है बंपर सब्सिडी
महिलाओं को 500-500 रुपए में 12 गैस सिलेंडर, सरकार देती है बंपर सब्सिडी
यूटिलिटी
Pension Hike: यूपी के बुजुर्गों और महिलाओं को हर महीने कितने रुपए मिलेंगे?
Pension Hike: यूपी के बुजुर्गों और महिलाओं को हर महीने कितने रुपए मिलेंगे?
यूटिलिटी
बुलेट ट्रेन पर नया अपडेट, 48 मिनट में मुंबई से पुणे, 4 घंटे में दिल्ली से वाराणसी पहुंचेगी ट्रेन
बुलेट ट्रेन पर नया अपडेट, 48 मिनट में मुंबई से पुणे, 4 घंटे में दिल्ली से वाराणसी पहुंचेगी ट्रेन
यूटिलिटी
इलेक्ट्रिक एंबुलेंस चलानी है तो सरकार कितने रुपए की सब्सिडी देगी?
इलेक्ट्रिक एंबुलेंस चलानी है तो सरकार कितने रुपए की सब्सिडी देगी?
Advertisement

वीडियोज

कैमरे पर हुस्न की खतरनाक 'जादूगर'!
दिल्ली पुलिस अलर्ट, 'कॉकरोचों' की धरपकड़
प्रदर्शन पर अंकुश...जरूरी या पुलिस निरंकुश?
SC ने क्यों दिखाई सख्ती?
सड़क पर तकरार...खामोश ज्ञानेश कुमार!
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
SC में ज्ञानेश कुमार के खिलाफ याचिका दाखिल करेंगे राहुल गांधी, बोले- 'CJI ने कहा है कि...'
SC में ज्ञानेश कुमार के खिलाफ याचिका दाखिल करेंगे राहुल गांधी, बोले- 'CJI ने कहा है कि...'
महाराष्ट्र
ठाकरे जूनियर्स पर FIR! मुंबई प्रोटेस्ट के बीच आदित्य और अमित पर लगे ये आरोप
ठाकरे जूनियर्स पर FIR! मुंबई प्रोटेस्ट के बीच आदित्य और अमित पर लगे ये आरोप
इंडिया
राहुल गांधी ने दिखाए प्रदर्शनकारियों संग हिंसा के वीडियो, पूछा- दिल्ली को जेल क्यों बनाया?
राहुल गांधी ने दिखाए प्रदर्शनकारियों संग हिंसा के वीडियो, पूछा- दिल्ली को जेल क्यों बनाया?
बॉलीवुड
15 साल बाद आ रहा विद्या बालन की ‘द डर्टी पिक्चर’ का सीक्वल, एकता कपूर ने किया कंफर्म, कहानी का भी दिया हिंट
‘द डर्टी पिक्चर’ का आ रहा सीक्वल, एकता कपूर ने किया कंफर्म
क्रिकेट
रिंकू का शतक, शमी-जडेजा ने भी बिखेरा जलवा, रणजी ट्रॉफी में चमके टीम इंडिया के सितारे
रिंकू का शतक, शमी-जडेजा ने भी बिखेरा जलवा, रणजी ट्रॉफी में चमके टीम इंडिया के सितारे
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
INDIA गठबंधन के प्रदर्शन से पहले CM योगी बोले- 'जो कुछ भी बचा है...'
INDIA गठबंधन के प्रदर्शन से पहले CM योगी बोले- 'जो कुछ भी बचा है...'
इंडिया
सौरव दास-आशुतोष रांका फिर थाने पहुंचे, कहा- '24 घंटे का अल्टीमेटम, उसके बाद...'
सौरव दास-आशुतोष रांका फिर थाने पहुंचे, कहा- '24 घंटे का अल्टीमेटम, उसके बाद...'
Home Tips
Rice Storage Tips: बाजार से लाते हैं चावल, ऐसे जानें कितने दिन में हो जाएगा खराब?
बाजार से लाते हैं चावल, ऐसे जानें कितने दिन में हो जाएगा खराब?
ENT LIVE
Rise & Fall 2: Swara Bhasker और Shehzad Poonawalla के बीच छिड़ी जबरदस्त बहस
Rise & Fall 2: Swara Bhasker और Shehzad Poonawalla के बीच छिड़ी जबरदस्त बहस
ENT LIVE
Govinda-Sunita Ahuja Controversy: Kashmera Shah ने किया Sunita का खुलकर Support
Govinda-Sunita Ahuja Controversy: Kashmera Shah ने किया Sunita का खुलकर Support
ENT LIVE
The Vvaan Review: Sidharth Malhotra, Tamannaah Bhatia & Van Devi Folklore
The Vvaan Review: Sidharth Malhotra, Tamannaah Bhatia & Van Devi Folklore
ENT LIVE
Hunkkaar: The Roar Review | Aneet Padda, Fatima Sana Shaikh & Raghubir Yadav Shine
Hunkkaar: The Roar Review | Aneet Padda, Fatima Sana Shaikh & Raghubir Yadav Shine
ENT LIVE
CBFC की नई गाइडलाइंस से बदले फिल्म सर्टिफिकेशन के नियम, Maatrubhumi भी चर्चा में
CBFC की नई गाइडलाइंस से बदले फिल्म सर्टिफिकेशन के नियम, Maatrubhumi भी चर्चा में
Embed widget