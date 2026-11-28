शादी जीवन में सबसे खास मौका होता है. इसे जीवनभर के लिए यादगार बनाने के लिए दोस्त और परिवार वाले कोई भी कमी नहीं छोड़ना चाहते. आज कल तो प्री-वेडिंग सेलिब्रेशन में दोस्तों के साथ मस्ती-मजाक से शादी का मजा डबल हो जाता है. कुछ ऐसा ही मुंबई की महिलाओं ने अपनी दोस्त की शादी से पहले किया. उन्होंने अपनी दोस्त को कुछ अलग ही सरप्राइज दिया. दोस्तों ने मिलकर मुंबई की लोकल ट्रेन के एक डिब्बे को ही सजा दिया. सफर के दौरान ही पारंपरिक रस्मों के साथ ही दुल्हन का स्वागत किया. इससे जुड़ा एक वीडियो भी सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है.

अहम बात यह है कि जब इसका वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल होने लगा तो उसके बाद सार्वजनिक परिवहन में ऐसे जश्न मनाने को लेकर भी कई सवाल उठने लगें. यह मामला रेलवे तक पहुंचा तो रेलवे सेवा ने संबंधित अधिकारियों को कार्रवाई के लिए जानकारी दी. इसका वीडियो मुंबई हेरिटेज नाम के अकाउंट से शेयर किया गया है. वीडियो के सामने आने के बाद से ही इस पर लोगों की तरह-तरह की प्रतिक्रियाएं सामने आ रही है.

केळवण (Kelvan) A traditional Maharashtrian pre-wedding celebration, where family and friends shower the bride or groom with love, blessings and a special feast. This time, not at home, but aboard a Mumbai local. https://t.co/JvhXAGgF87 — Mumbai Heritage (@mumbaiheritage) November 27, 2026

क्या है वायरल वीडियो में?

वीडियो में देखा जा सकता है कि कुछ महिलाएं लोकल ट्रेन के डिब्बे के एक हिस्से को फूलों से सजा रही हैं. फिर सजावट पूरी होने के बाद वह अपनी दुल्हन सहेली का इंतजार करती हैं. महिला के कोच में पहुंचते ही उसकी दोस्त फूलों को बरसाकर उसका स्वागत करती नजर आती हैं. सारी महिलाएं दुल्हन दोस्त को गले लगाकर बधाई दे रही हैं. इस वीडियो के वायरल होने के बाद लोगों के तरह-तरह के रिएक्शन सामने आ रहे हैं. वहीं लोग वीडियो पर अपनी प्रतिक्रियाएं भी दे रहे हैं.

कार्रवाई के लिए वीडियो आगे भेजा गया

बता दें कि इस वीडियो पर रेलवे सेवा अकाउंट से भी प्रतिक्रिया दी गई है. अकाउंट की तरफ से संबंधित अधिकारियों को टैग करके हुए यह बताया गया है कि इस मामले को जरूरी कार्रवाई के लिए आगे भेजा गया है. सार्वजिन साधन लोगों के सफर करने के लिए है. अगर लोग उसमें सजावट करने लगेंगे या कोई भी इसी हरकत करने लगेंगे, जिससे दूसरे यात्रियों को परेशानी हो तो जाहिर सी बात है कि ऐसा करना बिल्कुल गलत है.

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