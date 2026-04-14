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हिंदी न्यूज़यूटिलिटीट्रेन में चाहिए कंफर्म लोअर बर्थ? टिकट बुक करते समय अपनाएं ये ट्रिक्स, कभी नहीं होगी परेशानी

ट्रेन में चाहिए कंफर्म लोअर बर्थ? टिकट बुक करते समय अपनाएं ये ट्रिक्स, कभी नहीं होगी परेशानी

How to get Lower Berth: अगर आप ट्रेन में लोअर बर्थ चाहते हैं तो टिकट बुक करते समय कुछ जरूरी बातों को ध्यान दें. जिसको करने से आपको लोअर बर्थ ही मिलेगी. जानिए क्या हैं वह जरूरी बातें?

By : एबीपी लाइव डेस्क | Edited By: अभिषेक कुमार | Updated at : 14 Apr 2026 08:00 AM (IST)
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  • वरिष्ठ नागरिकों और 45+ महिलाओं हेतु लोअर बर्थ कोटा आरक्षित है।
  • टिकट बुक करते समय 'वरिष्ठ नागरिक' विकल्प का चुनाव करें।
  • एक PNR पर 1-2 वरिष्ठ नागरिकों को प्राथमिकता मिलती है।
  • सीट उपलब्धता और बुकिंग समय पर लोअर बर्थ का आवंटन निर्भर करता है।

Easy Way to Get Lower Berth: ट्रेन में लोअर बर्थ पर बैठकर बाहर के नजारे देखते हुए सफर करना किसे पसंद नहीं होता है. अक्सर लोग टिकट बुक करते समय यहीं सोचते हैं कि उन्हें लोअर बर्थ ही मिले. खासकर वह लोग जिनके साथ सीनियर सिटीजन होते हैं, क्योंकि उनके लिए ऊपर वाली सीट पर बैठना बेहद मुश्किल होता है. हालांकि, रेलवे यह सुविधा देता है, लेकिन अक्सर टिकट मिलने के बाद भी लोअर की जगह मिडिल या अपर बर्थ मिल जाती है, जिससे उनकी परेशानी बढ़ जाती है. ऐसे में लोग रेलवे को दोष देते हैं, लेकिन असल में कई बार इसकी वजह हमारी छोटी-सी गलती भी होती है.
 
क्या है लोअर बर्थ का नियम?

रेलवे के मुताबिक, सीनियर सिटीजन ( पुरुष 60 + और महिलाएं 58+) साथ ही 45 साल से ज्यादा उम्र की महिलाओं के लिए लोअर बर्थ का एक संयुक्त कोटा होता है. यह कोटा स्लीपर से लेकर AC क्लास तक अलग-अलग होता है. अगर सही तरीके से टिकट बुक किया जाए तो इस कोटे का फायदा आपको मिल सकता है. अब जानते हैं कि आखिरकार सही तरीका क्या है?

लोअर बर्थ पाने का सही तरीका है जैसे...

  • टिकट बुक करते समय आप सीनियर सिटीजन का ऑप्शन जरूर चुनें.
  • एक PNR (टिकट) पर सिर्फ 1 या फिर 2 सीनियर सिटीजन को ही लोअर बर्थ का फायदा मिल सकता है.
  • वहीं अगर एक ही टिकट पर 3 से 4 सीनियर सिटीजन होंगे तो लोअर बर्थ मिलने की संभावना कम हो जाती है.

अब जानिए कब नहीं मिलता है फायदा?

  • अगर ट्रेन में पहले से लोअर बर्थ फुल हो गई हो.
  • वहीं आप आखिरी समय में टिकट बुक कर रहे हो.
  • महिलाओं या गर्भवती महिलाओं के कोटे में सीट भर जाने पर भी.

ध्यान रखने वाली बात

जरूरी बात यह है कि लोअर बर्थ का फायदा तभी मिलता है, जब सीट उपलब्ध हो. अगर बाद में कोई सीट खाली होती है तो सिस्टम अपने आप लोअर बर्थ अलॉट कर सकता है. अगर आप सिनियर सिटीजन हैं और लोअर बर्थ चाहते हैं तो टिकट बुक करते समय सही ऑप्शन चुनना और टिकट सही तरीके से बुक करना बेहद जरूरी है. 

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Published at : 14 Apr 2026 08:00 AM (IST)
Tags :
Train Utility News Lower Berth
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