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हिंदी न्यूज़यूटिलिटीटिकट वेटिंग में अटका है? IRCTC के इस विकल्प से आपकी सीट हो सकती है कंफर्म, बस करना होगा ये काम

टिकट वेटिंग में अटका है? IRCTC के इस विकल्प से आपकी सीट हो सकती है कंफर्म, बस करना होगा ये काम

Waiting Ticket Solution: IRCTC का ‘Opt Vikalp’ फीचर वेटिंग टिकट को कंफर्म करने में मदद करता है. इस सुविधा से आपकी टिकट दूसरी ट्रेन में शिफ्ट होकर कंफर्म हो सकती हैं.

By : एबीपी यूटिलिटी डेस्क | Edited By: सुगम सिंह | Updated at : 26 Apr 2026 04:24 PM (IST)
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  • IRCTC का 'ऑप्ट विकल्प' फीचर वेटिंग टिकट कन्फर्म करने में सहायक।
  • यह सुविधा बुक करते समय या बाद में भी एक्टिव की जा सकती है।
  • सिस्टम दूसरी ट्रेनों में उपलब्ध सीटों पर टिकट स्वतः शिफ्ट करता है।
  • टिकट कन्फर्मेशन के चांस बढ़ाए, अतिरिक्त शुल्क नहीं लगता।

IRCTC Opt Vikalp Feature: अगर आपका ट्रेन टिकट वेटिंग में फंसा हुआ है, तो घबराने की जरूरत नहीं है. IRCTC का ‘ऑप्ट विकल्प’ फीचर ऐसे समय में काफी काम आ सकता है. इस फीचर की मदद से आपके वेटिंग टिकट को दूसरी ट्रेन में कंफर्म सीट में बदला जा सकता है. साथ ही टिकट कंफर्म होने के चांस भी बढ़ जाता हैं.

सबसे अच्छी बात यह है कि, इसके लिए आपको अलग से कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ती. टिकट बुक करते समय बस इस ऑप्शन को चुनना होता है. उसके बाद सिस्टम खुद ही उपलब्ध सीट के हिसाब से आपकी टिकट को दूसरी ट्रेन में कंफर्म करने की कोशिश करता है. आइए जानते हैं, इस सुविधा का फायदा कैसे उठा सकते हैं?

क्या है यह फीचर?

IRCTC की वेबसाइट और ऐप पर एक खास फीचर मिलता है, जिसे ‘ऑप्ट विकल्प’ कहा जाता है. यह खासतौर पर उन यात्रियों के लिए बनाया गया है, जिनकी टिकट चार्ट बनने तक भी वेटिंग में ही रह जाती है. ऐसे में यह फीचर सेम रूट पर चलने वाली दूसरी ट्रेन में सीट मिलने पर आपकी टिकट को कंफर्म कराने में मदद करता है.

कैसे काम करता है यह फीचर?

यह सुविधा तब काम करती है, जब ट्रेन का चार्ट तैयार होने लगता है. अगर उस समय किसी दूसरी ट्रेन में खाली सीट मिलती है, तो सिस्टम खुद ही आपकी टिकट को वहां शिफ्ट करने की कोशिश करता है. अच्छी बात यह है कि टिकट बुक करते वक्त ही इस ऑप्शन को चुनकर इसे एक्टिव किया जा सकता है. 

ऐसे ऑन करें ‘ऑप्ट विकल्प’ फीचर

  • IRCTC ऐप या वेबसाइट पर लॉग इन करें, फिर यात्रा की तारीख और ट्रेन चुन लें.
  • पैसेंजर डिटेल्स भरते समय नीचे Other Preferences में जाकर Opt Vikalp वाले बॉक्स को टिक कर दें
  • इसके बाद बुकिंग पूरी करें, फीचर अपने-आप एक्टिव हो जाएगा.

बुकिंग के बाद ऐसे ऑन करें फीचर

  • IRCTC ऐप में लॉग इन करके Booked Ticket History में जाएं और जिस टिकट के लिए फीचर ऑन करना है, उसे ओपन करें.
  • ऊपर दिए गए तीन डॉट्स पर क्लिक करें. Opt Vikalp ऑप्शन चुनकर उसे एक्टिव कर दें. नियम वाले पॉप-अप पर टिक करें
  • अब उसी रूट की दूसरी ट्रेनों की लिस्ट दिखेगी. अपनी पसंद की ट्रेन चुनें और Submit कर दें.

यह भी पढ़ें:

8th Pay Commission: सरकारी कर्मचारियों के लिए बड़ी खबर! 4 गुना सैलरी बढ़ाने की मांग, मिलेगी खुशखबरी?

 

Published at : 26 Apr 2026 04:21 PM (IST)
Tags :
Railway Travel Tips Confirm Ticket Utility News IRCTC
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