केक पर स्पार्कल जलाना ले सकता है जान! वायरल वीडियो ने खोली पोल, यूजर्स ने खाई ना जलाने की कसम

जन्मदिन हो या कोई खास मौका, केक काटते वक्त स्पार्कल (चिंगारी देने वाली मोमबत्ती) जलाना आजकल ट्रेंड बन चुका है. लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि ये चमकती हुई चिंगारियां आपके जश्न को जहर में बदल सकती हैं? सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे एक वीडियो ने इस चमक के पीछे छिपे खतरनाक सच को उजागर कर दिया है. वीडियो में दिखाया गया है कि कैसे केक पर लगाए जाने वाले स्पार्कल से निकलने वाले केमिकल्स सीधे आपकी सेहत पर हमला कर सकते हैं. एक छोटी सी लापरवाही आपको गंभीर बीमारियों की ओर धकेल सकती है.

स्पार्कल लगाने से पहले दोस्त ने रोका, फिर सामने आया डरावना सच

दरअसल, वायरल वीडियो में एक लड़की केक पर स्पार्कल लगाने जा रही होती है, तभी उसकी दोस्त उसे रोक लेती है. वह पहले केक को एक कागज से ढक देती है और फिर स्पार्कल जलाती है. जैसे ही स्पार्कल जलता है, उसकी तेज चिंगारियां और धुआं कागज पर गिरने लगता है. कुछ ही सेकंड में कागज पर छोटे-छोटे काले और चमकीले कण जमा हो जाते हैं. ये वही पार्टिकल्स हैं जो आमतौर पर सीधे केक पर गिरते हैं और फिर हम उसी केक को बड़े मजे से खा लेते हैं.

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बारूद और केमिकल्स से भरे होते हैं ये पार्टिकल्स

वीडियो में साफ दिखता है कि स्पार्कल से गिरने वाले ये कण दरअसल बारूद और मेटल बेस्ड केमिकल्स के होते हैं. इनमें मैग्नीशियम, एल्युमिनियम और अन्य रसायन शामिल हो सकते हैं, जो जलने पर चिंगारियां पैदा करते हैं. जब ये सीधे केक पर गिरते हैं तो वो खाने के साथ हमारे शरीर में चले जाते हैं. यही वजह है कि ये छोटी सी दिखने वाली चीज असल में बेहद खतरनाक साबित हो सकती है.

शरीर को ऐसे पहुंचाते हैं नुकसान

इन केमिकल पार्टिकल्स के शरीर में जाने से कई तरह के नुकसान हो सकते हैं. ये पेट में जलन, उल्टी और फूड पॉइजनिंग जैसी समस्याएं पैदा कर सकते हैं. लंबे समय तक ऐसे तत्वों का सेवन शरीर के अंदर टॉक्सिन्स बढ़ा सकता है, जो लिवर और किडनी पर असर डालते हैं. इतना ही नहीं, कुछ केमिकल्स कैंसर जैसे गंभीर खतरे से भी जुड़े माने जाते हैं. खासकर बच्चों के लिए यह और ज्यादा खतरनाक हो सकता है क्योंकि उनका शरीर ज्यादा संवेदनशील होता है.

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सोशल मीडिया पर यूजर्स भी हुए हैरान

वीडियो वायरल होने के बाद सोशल मीडिया यूजर्स भी हैरान रह गए हैं. कई लोग कह रहे हैं कि अब से केक पर स्पार्कल लगाने से पहले दो बार सोचेंगे. कुछ यूजर्स ने लिखा कि जो चीज दिखने में इतनी खूबसूरत लगती है, वही अंदर से इतनी खतरनाक हो सकती है, यह सोचकर ही डर लगता है. वहीं कई लोगों ने इस वीडियो को जागरूक करने वाला बताया और कहा कि इस तरह की जानकारी हर किसी तक पहुंचनी चाहिए. कुछ यूजर्स ने स्पार्कल को कभी ना जलाने की कसम तक खाली. वीडियो को radhikamaroo नाम के इंस्टाग्राम अकाउंट से शेयर किया गया है.

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