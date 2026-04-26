50000 की सैलरी पर कितना कटता है PF, रिटायरमेंट पर करोड़पति बनने के लिए ये कितना जरूरी?

Show Quick Read Key points generated by AI, verified by newsroom ईपीएफ में हर महीने की छोटी बचत से रिटायरमेंट फंड बढ़ता है।

50,000 सैलरी वाले व्यक्ति की पीएफ बचत करोड़पति बना सकती है।

25 साल की उम्र से निवेश पर 60 साल तक बड़ा फंड बनता है।

कुल निवेश से अधिक लाभ ब्याज और समय के साथ मिलता है।

PF Retirement Corpus: अगर किसी नौकरी करने वाले व्यक्ति की सैलरी करीब 50,000 रुपये महीने हैं, तो वह EPF के जरिए रिटायरमेंट तक एक अच्छा-खासा फंड बना सकता हैं.

यानी हर महीने थोड़ी-थोड़ी बचत आगे चलकर बड़ा कॉर्पस बन जाती है और समय के साथ अच्छी रकम मिलती है. आइए जानते हैं, कैसे 50 हजार रुपये कमाने वाला व्यक्ति पीएफ के पैसों से करोड़पति बन सकता हैं?

कैसे बढ़ता है EPF का पैसा?

ईपीएफ नौकरीपेशा लोगों के लिए एक भरोसेमंद सेविंग तरीका माना जाता है. इसमें हर महीने कर्मचारी और कंपनी दोनों मिलकर पैसा जमा करते हैं. साथ ही लंबे समय तक निवेश और मिलने वाले ब्याज से छोटी-छोटी रकम आगे चलकर लोगों को आर्थिक मजबूती देती हैं. इसकी खासियत यह है कि, नौकरीपेशा लोगों के लिए रिटायरमेंट के वक्त तक एक अच्छा फंड बन जाता हैं.

50,000 सैलरी पर EPF का कैलकुलेशन

अगर किसी व्यक्ति की सैलरी 50,000 रुपया है और बेसिक पे 25,000 रुपया माना जाए, तो कर्मचारी हर महीने करीब 3,000 रुपया EPF में जमा करता है.

कंपनी की तरफ से करीब 917 रुपया जुड़ता है. यानी कुल मिलाकर हर महीने लगभग 3,917 रुपया EPF अकाउंट में जमा हो जाता है.

इस तरह सालभर में करीब 47,000 रुपया जमा होता है. इस पर 8.25 प्रतिशत का सालाना ब्याज मिलता है. जिससे समय के साथ यह रकम लगातार बढ़ती रहती है.

रिटायरमेंट तक कितना बन सकता है फंड?

अगर कोई व्यक्ति 25 साल की उम्र में नौकरी शुरू करता है और 60 साल तक इस निवेश जारी रखे तो, रिटायरमेंट तक करीब 2,93,92,257 रुपये का फंड बन सकता है. हालांकि, उसकी सैलरी हर साल 9 प्रतिशत से बढ़ती रहनी चाहिए. (SBI Securities EPF Calculator के अनुसार).

इस दौरान आपका कुल निवेश करीब 1,01,39,268 रुपया होता हैं. जबकि बाकी पैसा ब्याज और समय के साथ बढ़ता जाता है.

सीधी बात ये है कि हर महीने की छोटी बचत और लंबे समय तक पैसा जमा रखने से धीरे-धीरे बड़ा रिटायरमेंट फंड तैयार हो सकता है.

यह भी पढ़ें:

क्रेडिट कार्ड अब आपके मोबाइल में! PNB लाया ग्राहकों के लिए UPI पर उधारी की सुविधा