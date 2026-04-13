800+ सिबिल स्कोर का कमाल! क्या वाकई मिलता है VIP लोन? जानें लाखों रुपए बचाने का सीक्रेट

Show Quick Read Key points generated by AI, verified by newsroom समय पर भुगतान, 30% लिमिट उपयोग से स्कोर बेहतर होता है।

CIBIL Score: आज के टाइम में बैंक से लोन लेना सिर्फ फॉर्म भरने भर की बात नहीं रह गई है. जब आप लोन लेने बैंक जाते हैं तो बैंक सबसे पहले यह देखता है कि आप पैसों के मामले में कितने भरोसेमंद हैं और इसका जवाब मिलता है आपके क्रेडिट स्कोर से. यही तीन अंकों का नंबर ही तय करता है कि बैंक आपको भरोसेमंद ग्राहक मानता है या नहीं.

क्रेडिट स्कोर क्या होता है?

सबसे पहले जानते हैं कि क्रेडिट स्कोर होता क्या है. क्रेडिट स्कोर 300 से 900 के बीच का एक नंबर होता है, जो आपकी वित्तीय आदतों को दिखाता है. यानी जब आपने पहले कभी लोन लिया होता है तो क्या वह लोन या फिर क्रेडिट कार्ड का भुगतान आपने समय पर किया होता है या नहीं? भारत में CIBIL जैसे क्रेडिट ब्यूरो यह स्कोर तैयार करते हैं और बैंक फिर उसी के आधार पर फैसला लेता है. जितना ऊंचा यह स्कोर होगा, बैंक की नजर में आपका ‘सम्मान’ उतना ही ज्यादा होगा.

किस स्कोर पर क्या स्थिति होती है?

600 से कम: लोन मिलना बहुत मुश्किल होता है.

600–699: जोखिम भरा ग्राहक माना जाता है.

700–749: ठीक-ठाक प्रोफाइल, लोन मिल सकता है.

750–900: बेहतरीन प्रोफाइल, आसानी से लोन मिलने की संभावना होती है.

800+ स्कोर का असली फायदा

अब जानते हैं कि अगर आपका स्कोर 800 से ज्यादा है तो आप बैंक के लिए बन जाते हैं खास ग्राहक और इसका फायदा यह होता है.

आपको कम ब्याज दर (Low Interest Rate) मिलता है.

आपका लोन जल्द से जल्द अप्रूव हो जाता है.

ज्यादा रकम तक लोन मिल सकता है.

आप अपनी सुविधा के हिसाब से लोन की अवधि ( Tenure) भी चुन सकते हैं.

कम ब्याज का मतलब है कि आप लंबे समय में काफी पैसे बचा सकते हैं.

क्रेडिट स्कोर बढ़ाने के 5 आसान तरीके क्या है?

1.सबसे जरूरी समय पर भुगतान करें

हर EMI और क्रेडिट कार्ड का बिल समय से पहले भरें. अगर आप लेट पेमेंट करेंगे तो वह आपका स्कोर गिरा सकता है.

2. 30 प्रतिशत नियम अपनाएं

अगर आपकी कार्ड लिमिट 1 लाख है तो कोशिश करें कि 30 हजार से ज्यादा खर्च न करें.

3. ज्यादा आवेदन से बचें

अगर आप बार-बार लोन या फिर कार्ड के लिए अप्लाई करते हैं तो आपका स्कोर कम हो सकता है.

4. पुराने कार्ड बंद न करें

पुराने क्रेडिट कार्ड आपकी हिस्ट्री ओर मजबूत बनाते हैं तो इसलिए उन्हें बंद न करें.

5. स्कोर चेक करते रहें

हर 3-4 महीने में अपनी क्रेडिट रिपोर्ट को जरूर चेक करें, ताकि अगर कोई गलती हो तो उसे आप ठीक कर सकें.