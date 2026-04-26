Lucknow Super Giants vs Kolkata Knight Riders Score: कोलकाता नाइट राइडर्स ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 155 रन बना लिए हैं. LSG के तेज गेंदबाज मोहसिन खान ने अकेले ही कोलकाता की बल्लेबाजी लाइन-अप को तहस-नहस कर दिया. मोहसिन खान ऐसे केवल तीसरे गेंदबाज बने हैं, जिन्होंने IPL में लखनऊ टीम के लिए 5-विकेट हॉल लिया हो. रिंकू सिंह ने 51 गेंद में 83 रनों की दिल जीत लेने वाली पारी खेली.

लखनऊ के इकाना स्टेडियम में खेले जा रहे इस मुकाबले में कोलकाता की टीम पहले बैटिंग करने आई. पहले 31 रनों के भीतर कोलकाता ने 4 विकेट खो दिए थे. कैमरून ग्रीन ने 34 रन बनाए, लेकिन कप्तान अजिंक्य रहाणे से लेकर टिम साइफर्ट और अंकृष रघुवंशी भी फ्लॉप रहे. रघुवंशी का विकेट तो विवादित रहा, जिन्हें OBS (ऑब्सट्रक्टिंग द फील्ड) के लिए आउट करार दिया गया.

अकेले लड़े रिंकू सिंह, लगातार 5 छक्के

रिंकू सिंह जब बैटिंग करने आए, तब कोलकाता नाइट राइडर्स का स्कोर 6.1 ओवर में 31/4 था. रिंकू सिंह ने पारी के 18वें ओवर तक सब्र का बांध टूटने नहीं दिया. 18वें ओवर तक उन्होंने 40 गेंद में 43 रन बनाए थे. अंतिम 12 में से 11 गेंदों का सामना रिंकू सिंह ने किया, जिनमें उन्होंने 5 छक्के और एक चौका लगाया. रिंकू ने अपनी पारी की आखिरी 11 गेंदों में 40 रन बनाए. वहीं कोलकाता टीम ने अंतिम 2 ओवरों में 43 रन जोड़कर 150 रनों का आंकड़ा पार किया. रिंकू सिंह ने पारी के अंतिम ओवर में दिग्वेश राठी के ओवर में लगातार 4 छक्के भी लगाए.

मोहसिन खान ने रचा इतिहास

मोहसिन खान ऐसे केवल तीसरे गेंदबाज हैं, जिन्होंने आईपीएल के इतिहास में लखनऊ सुपर जायंट्स के लिए 5-विकेट हॉल लिया हो. उनसे पहले केवल मार्क वुड और यश ठाकुर ने ऐसा किया है. मोहसिन ने इस मैच में 4 ओवरों में सिर्फ 23 रन देकर 5 विकेट लिए. उन्होंने अजिंक्य रहाणे, टिम साइफर्ट, कैमरून ग्रीन, रोवमैन पावेल और अनुकूल रॉय को अपना शिकार बनाया.

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