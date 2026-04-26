NCRTC की नई पहल! नमो भारत स्टेशन पर अपडेट कराएं आधार, घंटों की लाइन से मिलेगी छुट्टी
Ghaziabad: गाज़ियाबाद के साहिबाबाद नमो भारत स्टेशन पर आधार सेवाएं शुरू होने से यात्रियों और स्थानीय लोगों को नामांकन व अपडेट के लिए अलग जाने की जरूरत नहीं, अब सभी सुविधाएं एक ही स्थान पर मिल रही हैं.
Namo Bharat Station Ghaziabad: गाज़ियाबाद के साहिबाबाद नमो भारत स्टेशन पर यात्रियों की सुविधा को और बेहतर बनाने के लिए एक अहम पहल की गई है. अब यहां आधार से जुड़ी सेवाएं भी आसानी से मिल सकेंगी, जिससे लोगों को अलग से कहीं जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी. यह कदम न केवल यात्रियों बल्कि आसपास रहने वाले लोगों के लिए भी काफी उपयोगी साबित हो रहा है.
साहिबाबाद नमो भारत स्टेशन के गेट नंबर 3 के पास स्थापित यह आधार सेवा केंद्र सुबह 9:00 बजे से शाम 5:30 बजे तक सप्ताह के सातों दिन खुला रहता है. इससे यात्रियों और स्थानीय निवासियों को अपनी सुविधा के अनुसार कभी भी यहां आकर काम कराने की सहूलियत मिल रही है.
नामांकन से लेकर अपडेट और प्रिंट तक, सभी सेवाएं एक जगह
भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण (UIDAI) द्वारा संचालित इस केंद्र पर आधार नामांकन, विवरण अपडेट और आधार कार्ड प्रिंट जैसी सभी जरूरी सेवाएं उपलब्ध हैं. इससे लोगों को अलग-अलग कार्यालयों के चक्कर लगाने से राहत मिली है.
हर दिन 400 से 500 लोग उठा रहे लाभ
केंद्र शुरू होते ही यहां लोगों की लगातार आवाजाही देखी जा रही है. प्रतिदिन करीब 400 से 500 लोग यहां सेवाएं ले रहे हैं, जो यह दर्शाता है कि ट्रांजिट हब पर ऐसी सुविधाओं की मांग तेजी से बढ़ रही है. लोग अब अपनी रोजमर्रा की यात्रा के दौरान ही जरूरी काम निपटाना पसंद कर रहे हैं.
एनसीआरटीसी का उद्देश्य केवल तेज और सुरक्षित यात्रा उपलब्ध कराना ही नहीं है, बल्कि यात्रियों को एक बेहतर और सुविधाजनक अनुभव देना भी है. इसी दिशा में विभिन्न स्टेशनों पर नई-नई सुविधाएं जोड़ी जा रही हैं.
बैंकिंग, चार्जिंग स्टेशन और को-वर्किंग स्पेस जैसी सुविधाएं भी उपलब्ध
दुहाई नमो भारत स्टेशन पर एचडीएफसी बैंक की शाखा, विभिन्न स्टेशनों पर इलेक्ट्रिक वाहनों के चार्जिंग स्टेशन, खाने-पीने के आउटलेट और स्मार्ट लॉकर जैसी सुविधाएं पहले से मौजूद हैं. इसके अलावा गाज़ियाबाद नमो भारत स्टेशन पर आधुनिक को-वर्किंग स्पेस भी संचालित हो रहा है, जो रोजाना यात्रा करने वालों और पेशेवरों के लिए बेहद उपयोगी है. अब इस कड़ी में साहिबाबाद स्टेशन का आधार सेवा केंद्र भी जुड़ गया है.
एनसीआरटीसी लगातार नमो भारत स्टेशनों पर सुविधाओं का विस्तार कर रहा है. इसका उद्देश्य इन स्टेशनों को केवल यात्रा का साधन नहीं बल्कि लोगों की रोजमर्रा की जरूरतों को पूरा करने वाला एक सुविधाजनक केंद्र बनाना है.
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Source: IOCL