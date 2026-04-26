बॉलीवुड एक्टर सुशांत सिंह राजपूत की मौत को करीब 6 साल हो गए हैं लेकिन अब तक उनकी मौत की गुत्थी सुलझ नहीं पाई. ऐसे में अब एक्टर की मौत मामले में ड्रग्स केस में रिया चक्रवर्ती और उनके भाई शौविक को बड़ी राहत मिली है. शनिवार 26, अप्रैल, 2026 को स्पेशल NDPS कोर्ट ने दोनों के बैंक अकाउंट्स को डीफ्रीज करने के आदेश दिए. आपको बता दें कि एनसीबी ने साल 2020 में जांच के दौरान सीज किया गया था. अब कोर्ट ने केस में अपना फैसला दिया और कहा कि एजेंसी जरूरी कानूनी प्रक्रियाओं को पालन करने में असफल हुई है.

NCB ने फॉलो नहीं किया प्रोसेसस

रिया चक्रवर्ती और उनके भाई शौविक के वकील अयाज खान और जेहरा चरानिया ने स्पेशल कोर्ट में अर्जी दाखिल की थी. इसमें उन्होंने अपने बचाव में तर्क देते हुए कहा था कि बैंक अकाउंट्स को फ्रीज करने के प्रोसेस की जरूरी प्रक्रिया का पालन नहीं किया गया. एक्ट्रेस के वकील ने कानूनी तर्क देते हुए कहा कि एनसीबी की ओर से एक्ट 1985 के सेक्शन 68F का उल्लंघन किया गया है. साथ ही ये भी तर्क दिया गया कि तय किए गए समय सीमा के भीतर जरूरी मंजूरी प्राप्त करने में फेल रही है. वकील के अनुसार, इसी वजह से ये कार्रवाई अवैध या गैरकानूनी ठहराई गई.

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अकाउंट अनफ्रीज करने का किया था अनुरोध

वहीं, रिया चक्रवर्ती के अकाउंट्स को अनफ्रीज करने के अनुरोध का सरकारी पक्ष ने विरोध किया और रिया चक्रवर्ती के उस बयान का हवाला भी दिया, जिसमें उन्होंने खुद को एक ड्रग सिंडिकेट की एक्टिव सदस्य होने का दावा किया था. उन्होंने पेडलर्स के साथ कॉन्टैक्ट में रहने की बात भी कही थी. सरकारी वकील की ओर से रिया के विरोध में ये भी कहा गया कि अधिकारियों के पास खातों को फ्रीज करने की वैलिट वजह थी और जांच के दौरान की गई कार्रवाई सही थी.

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कोर्ट ने एनसीबी को लगाई फटकार

वहीं, सरकारी वकीलों के कड़े विरोध के बाद भी स्पेशल अदालत ने एनसीबी की गलती ही मानी. कोर्ट की ओर से माना गया कि समय सीमा के भीतर सही आदेश ना मिलने की अनदेखी नहीं की जा सकती. अदालत ने ये भी कहा कि एक्ट के तहत कोई आदेश जारी नहीं किया गया था. इसलिए रिया और उनके भाई शौविक का अकाउंट फ्रीज करना सही नहीं है.

2020 में ड्रग्स केस में अरेस्ट हुई थीं रिया चक्रवर्ती

गौरतलब है कि सुशांत सिंह राजपूत केस में रिया चक्रवर्ती ड्रग्स से जुड़े आरोपों के चलते जेल भी गई थीं. उन्हें 2020 में अरेस्ट किया गया था. इस दौरान उन पर दिवंगत एक्टर को ड्रग्स दिलाने और करने के आरोप भी लगे थे. हालांकि, 28 दिन के बाद उनकी जमानत हो गई थी. ऐसे में अब 6 साल बाद अभिनेत्री को स्पेशल कोर्ट से बड़ी राहत मिली है.

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