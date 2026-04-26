Show Quick Read Key points generated by AI, verified by newsroom उन्होंने केंद्रीय एजेंसियों के दुरुपयोग का भी आरोप लगाया।

West Bengal Assembly Elections 2026: आम आदमी पार्टी (AAP) के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल ने रविवार (26 अप्रैल, 2026) को पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनावों के लिए भारी संख्या में सुरक्षा बलों की तैनाती को लेकर भारतीय जनता पार्टी (BJP) और चुनाव आयोग पर निशाना साधा है. उन्होंने कहा कि पूरे देश से मिलिट्री को यहां बंगाल में बुला लिया गया है, इसकी क्या जरूरत है? यह बंगाल के लोगों का अपमान है.

बंगाल के बालीगंज में केजरीवाल का हमला

राज्यसभा सांसद राघव चड्ढा के इस्तीफा देने के बाद आम आदमी पार्टी (AAP) के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल पहली बार किसी रैली को संबोधित कर रहे थे. अरविंद केजरीवाल पश्चिम बंगाल में दूसरे चरण के विधानसभा चुनाव को लेकर बालीगंज विधानसीट से तृणमूल कांग्रेस (TMC) के उम्मीदवार सोभनदेब चट्टोपाध्याय के समर्थन में बालीगंज में चुनावी जनसभा कर रहे थे.

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उन्होंने कहा, ‘पूरे देश की मिलिट्री को यहां बंगाल में बुलाया गया है, आखिर इसकी क्या जरूरत थी? क्या बंगाल के लोग आतंकवादी हैं? यह बंगाल के लोगों का अपमान है. राज्य में साढ़े तीन लाख मिलिट्री जवानों की तैनाती की गई है. आखिर उन्हें किस बात का डर है?’

केंद्र सरकार और पीएम मोदी पर केजरीवाल ने लगाए आरोप

इस दौरान अरविंद केजरीवाल ने भारतीय जनता पार्टी (BJP) के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार पर झूठे कानूनी मामलों में फंसाने और वोटर लिस्ट में अनियमितता पैदा करने का आरोप लगाए. उन्होंने कहा, ‘एक साल पहले, मुझे झूठे केस में जेल में डाल दिया गया था. इसके बाद कोर्ट का फैसला आया. कोर्ट ने कहा कि केजरीवाल के खिलाफ सारे आरोप झूठे हैं. केजरीवाल पूरी तरह से सच्चे और ईमानदार हैं.’

वोटर लिस्ट में गड़बड़ी और चुनाव के दौरान केंद्रीय एजेंसियों के दुरुपयोग पर केजरीवाल ने कहा, ‘मतदाता सूची में उन्होंने फर्जी वोटर बनाए और देश के सभी राज्यों में बनाए. वे उन हजारों फर्जी वोटरों को बंगाल में वोट देने के लिए लेकर आ रहे हैं. इस तरह से मोदी चुनाव को जीतना चाहते हैं. इसके अलावा, पीएम मोदी के तीन दोस्त हैं- ईडी, सीबीआई और ज्ञानेश कुमार.’

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