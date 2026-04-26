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हिंदी न्यूज़न्यूज़इंडियाराघव चड्ढा के इस्तीफे के बाद अरविंद केजरीवाल की पहली रैली, BJP पर साधा निशाना, बंगाल को लेकर क्या कहा?

राघव चड्ढा के इस्तीफे के बाद अरविंद केजरीवाल की पहली रैली, BJP पर साधा निशाना, बंगाल को लेकर क्या कहा?

West Bengal Assembly Elections 2026: AAP नेता अरविंद केजरीवाल ने कहा कि राज्य में साढ़े तीन लाख मिलिट्री जवानों की तैनाती की गई है. आखिर उन्हें किस बात का डर है? क्या बंगाल के लोग आतंकवादी हैं?

By : एबीपी लाइव | Edited By: विजय कुमार बिट्ठल | Updated at : 26 Apr 2026 09:16 PM (IST)
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  • उन्होंने केंद्रीय एजेंसियों के दुरुपयोग का भी आरोप लगाया।

West Bengal Assembly Elections 2026: आम आदमी पार्टी (AAP) के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल ने रविवार (26 अप्रैल, 2026) को पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनावों के लिए भारी संख्या में सुरक्षा बलों की तैनाती को लेकर भारतीय जनता पार्टी (BJP) और चुनाव आयोग पर निशाना साधा है. उन्होंने कहा कि पूरे देश से मिलिट्री को यहां बंगाल में बुला लिया गया है, इसकी क्या जरूरत है? यह बंगाल के लोगों का अपमान है.

बंगाल के बालीगंज में केजरीवाल का हमला

राज्यसभा सांसद राघव चड्ढा के इस्तीफा देने के बाद आम आदमी पार्टी (AAP) के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल पहली बार किसी रैली को संबोधित कर रहे थे. अरविंद केजरीवाल पश्चिम बंगाल में दूसरे चरण के विधानसभा चुनाव को लेकर बालीगंज विधानसीट से तृणमूल कांग्रेस (TMC) के उम्मीदवार सोभनदेब चट्टोपाध्याय के समर्थन में बालीगंज में चुनावी जनसभा कर रहे थे.

यह भी पढ़ेंः Bhabanipur Assembly Election: नंदीग्राम का करिश्मा भवानीपुर में दोहरा पाएंगे BJP के शुवेंदु अधिकारी? ममता के किले को भेदना जानें क्यों आसान नहीं

उन्होंने कहा, ‘पूरे देश की मिलिट्री को यहां बंगाल में बुलाया गया है, आखिर इसकी क्या जरूरत थी? क्या बंगाल के लोग आतंकवादी हैं? यह बंगाल के लोगों का अपमान है. राज्य में साढ़े तीन लाख मिलिट्री जवानों की तैनाती की गई है. आखिर उन्हें किस बात का डर है?’

केंद्र सरकार और पीएम मोदी पर केजरीवाल ने लगाए आरोप

इस दौरान अरविंद केजरीवाल ने भारतीय जनता पार्टी (BJP) के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार पर झूठे कानूनी मामलों में फंसाने और वोटर लिस्ट में अनियमितता पैदा करने का आरोप लगाए. उन्होंने कहा, ‘एक साल पहले, मुझे झूठे केस में जेल में डाल दिया गया था. इसके बाद कोर्ट का फैसला आया. कोर्ट ने कहा कि केजरीवाल के खिलाफ सारे आरोप झूठे हैं. केजरीवाल पूरी तरह से सच्चे और ईमानदार हैं.’

वोटर लिस्ट में गड़बड़ी और चुनाव के दौरान केंद्रीय एजेंसियों के दुरुपयोग पर केजरीवाल ने कहा, ‘मतदाता सूची में उन्होंने फर्जी वोटर बनाए और देश के सभी राज्यों में बनाए. वे उन हजारों फर्जी वोटरों को बंगाल में वोट देने के लिए लेकर आ रहे हैं. इस तरह से मोदी चुनाव को जीतना चाहते हैं. इसके अलावा, पीएम मोदी के तीन दोस्त हैं- ईडी, सीबीआई और ज्ञानेश कुमार.’

यह भी पढे़ंः West Bengal Elections 2026: 'हर घुसपैठिए को खदेड़ा जाएगा, नहीं बचा पाएगी TMC', PM मोदी ने ममता बनर्जी पर कसा तंज, जनता से क्या किया वादा?

Published at : 26 Apr 2026 09:16 PM (IST)
Tags :
Ballygunge AAP ARVIND KEJRIWAL WEST BENGAL
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