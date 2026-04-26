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हिंदी न्यूज़यूटिलिटीपोस्ट ऑफिस की इस स्कीम में पैसा लगाया तो तगड़ा रिटर्न है फिक्स, सिर्फ ब्याज से होगी 18 लाख की कमाई

पोस्ट ऑफिस की इस स्कीम में पैसा लगाया तो तगड़ा रिटर्न है फिक्स, सिर्फ ब्याज से होगी 18 लाख की कमाई

PPF Scheme Calculation: पोस्ट ऑफिस की इस स्कीम में निवेश करके निवेशक अच्छा-खासा मुनाफा कमा सकते हैं. इसमें लगभग 18 लाख रुपये सिर्फ ब्याज से मिलते हैं और रिटर्न भी टैक्स फ्री होता है.

By : एबीपी यूटिलिटी डेस्क | Edited By: सुगम सिंह | Updated at : 26 Apr 2026 07:00 PM (IST)
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  • पोस्ट ऑफिस पीपीएफ में 7.1% ब्याज, पैसा सुरक्षित है।
  • 15 साल की अवधि में 1.5 लाख निवेश पर 18 लाख ब्याज।
  • मैच्योरिटी पर मिलने वाली रकम पूरी तरह टैक्स-फ्री होती है।
  • 500 रुपये से शुरू करें निवेश, 1.5 लाख तक जमा करें।

Post Office Investment Scheme: भारतीय निवेशक हमेशा ऐसे निवेश विकल्पों की तलाश में रहते हैं, जहां उनका पैसा सुरक्षित रहे साथ ही बेहतर रिटर्न भी मिल सके. यही वजह है कि, निवेशकों के बीच पोस्ट ऑफिस की कई योजनाएं बहुत फेमस हैं.

पोस्ट ऑफिस की स्कीम में सुरक्षा के साथ-साथ बेहतर मुनाफा कमाने का मौका मिलता है. पोस्ट ऑफिस की PPF Scheme में निवेश करके आप सिर्फ ब्याज से ही 18 लाख रुपये से ज्यादा की कमाई कर सकते हैं. जिसमें आपको टैक्स लाभ मिलता हैं. आइए जानते हैं, इसका पूरा कैलकुलेशन.

पब्लिक प्रोविडेंट फंड के फायदे

  • PPF में फिलहाल करीब 7.1 प्रतिशत सालाना ब्याज मिलता है. साथ ही इस पर मिलने वाला ब्याज पूरी तरह टैक्स फ्री होता है, जिससे आपकी कमाई सुरक्षित रहती है.
  • इस स्कीम की खास बात यह है कि मैच्योरिटी पर मिलने वाली पूरी रकम भी टैक्स के दायरे में नहीं आती. यही वजह है कि यह लंबी अवधि के लिए अच्छा विकल्प माना जाता है.
  • इसमें आपको 15 साल तक निवेश करना होता है. अगर आप चाहे तो इसे 5-5 साल के लिए आगे भी बढ़ा सकते हैं. जिससे आपका फंड और बड़ा बन सकता है.

PPF में ऐसे मिलता है 18 लाख ब्याज

  • अगर कोई निवेशक हर साल पीपीएफ अकाउंट में 1.5 लाख रुपया निवेश करता हैं तो 15 साल की अवधि में कुल रकम करीब 22,50,000 रुपया होगी.
  • इस पर 7.1 फीसदी के हिसाब से ब्याज मिलता रहता है और मैच्योरिटी तक रकम बढ़कर करीब 40,68,209 रुपये हो जाती है.
  • यानी आपको करीब 18,18,209 रुपया सिर्फ ब्याज से ही मिल जाता है. इस वजह से लंबे समय में निवेश के लिए पीपीएफ निवेशकों के बीच बहुत फेमस है. 

500 रुपये से भी शुरू कर सकते हैं निवेश

    1. PPF में आप सिर्फ 500 रुपये से भी शुरुआत कर सकते हैं. यानी कम पैसे में भी निवेश जर्नी शुरू की जा सकती है. 
    2. एक वित्तीय वर्ष में इसमें ज्यादा से ज्यादा 1.5 लाख रुपये तक जमा किया जा सकता हैं.
    3. इस सरकारी स्कीम में कोई भी निवेश कर सकता है. हालांकि,  इसमें जॉइंट अकाउंट की सुविधा नहीं होती है. बच्चे भी पीपीएफ अकाउंट खुलवा सकते हैं, लेकिन इसके लिए उन्हें अपने माता-पिता की मदद लेनी होगी.

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Published at : 26 Apr 2026 06:58 PM (IST)
Tags :
Investment Post Office Scheme Tax Saving Utility News PPF
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