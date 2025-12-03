क्रेडिट कार्ड यूज बढ़ा तो साथ में दिक्कतें भी बढ़ीं, आखिर क्यों आ रहीं हैं इतनी शिकायतें?

Credit Card Problems: पिछले कुछ सालों में क्रेडिट कार्ड्स के करोड़ों यूजर्स बढ़े हैं. क्रेडिट कार्ड का इस्तेमाल अब और भी तेजी से बढ़ा है. लोग हर छोटी-बड़ी खरीद में कार्ड स्वाइप कर रहे हैं. कैशबैक, रिवॉर्ड पॉइंट और EMI के लिए लोग इसका यूज करते हैं. तो अब लोग रोजमर्रा के खर्च के लिए क्रे़डिट कार्ड का काफी इस्तेमाल हो रहा हैं. लेकिन जितना इस्तेमाल बढ़ा है उतनी ही तेज रफ्तार से शिकायतें भी बढ़ी हैं.

लोग कभी गलत बिलिंग से परेशान, कभी चोरी हुए कार्ड से, तो कभी बैंक की तरफ से आने वाले अनचाहे चार्ज से. ऐसे में सवाल ये उठता है कि आखिर दिक्कत बढ़ कहां रही है और इसका सीधा असर किस तरह कार्ड होल्डर्स पर पड़ रहा है. चलिए आपको बताते हैं इस बारे में पूरी जानकारी.

बिलिंग और चार्ज से जुड़ी दिक्कतें

बहुत से यूजर्स का कहना है कि उन्हें अपनी स्टेटमेंट में ऐसे चार्ज दिखाई देते हैं. जिनके बारे में उन्हें पहले बताया ही नहीं गया. कई बैंक अब कार्ड पर एनुअल फीस, ओवर लिमिट चार्ज और प्रोसेसिंग फीस जैसी चीजें चुपचाप जोड़ देते हैं. लोग तभी समझ पाते हैं जब बिल बनकर आता है और रकम ज्यादा दिख जाती है. इसके अलावा कई बार पेमेंट समय पर करने के बावजूद लेट फीस लग जाती है. क्योंकि ट्रांजैक्शन पोस्ट होने में देरी हो गई. इन सब वजहों से ग्राहकों में नाराजगी बढ़ती है और शिकायतें भी.

फ्रॉड के केस बढ़ रहे हैं

क्रेडिट कार्ड से डिजिटल पेमेंट बढ़ने के साथ कार्ड फ्रॉड भी तेजी से बढ़ा है. कई लोग बताते हैं कि उनके कार्ड से बिना OTP और बिना स्वाइप के ट्रांजैक्शन हो जाता है. स्कैमर्स फिशिंग लिंक के जरिए कार्ड डिटेल निकाल लेते हैं और फिर रकम तुरंत उड़ा देते हैं. बैंक अपनी तरफ से सुरक्षा फीचर जरूर देते हैं.

लेकिन यूजर को यह लगता है कि जब कार्ड उनके पास है तो पैसा कैसे कट गया. दूसरी परेशानी यह है कि शिकायत दर्ज करने पर रिफंड मिलने में समय लगता है और कई बार बैंक ग्राहक की गलती मानकर केस बंद भी कर देता है. इसी वजह से ये शिकायतें सबसे ज्यादा बढ़ रही हैं और लोगों में डर भी.

ब्लॉक होने के बाद भी लगते हैं चार्जेस

कई बार लोग अपना क्रेडिट कार्ड ब्लॉक करवा देते हैं. लेकिन उसके बाद भी उस पर चार्ज जुड़ते रहते हैं. हालांकि इस बारे में बहुत लोगों को पता नहीं होता कि अगर आप क्रेडिट कार्ड को ब्लॉक करवाते हैं. तब वह सिस्टम से हटता नहीं है. बल्कि उसका इस्तेमाल रुक जाता है. यानी अगर उसे पर कोई EMI चल रही थी. तो उसके चार्ज जुड़ते रहेंगे. अगर आपने कोई पेमेंट नहीं की थी. तो उसकी पेन्लटी भी एड होती रहेगी. इसलिए आपको कार्ड को ब्लाॅक नहीं बल्कि क्लोज करवाना जरूरी है.

