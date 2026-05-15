हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
Israel Iran Warआईपीएल 2026राशिफलफोटो गैलरीEventsIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़यूटिलिटीFuel Saving: कीमतें बढ़ने के बाद इन 7 टिप्स से बचाएं पेट्रोल- डीजल, होगी बचत ही बचत

Fuel Saving: कीमतें बढ़ने के बाद इन 7 टिप्स से बचाएं पेट्रोल- डीजल, होगी बचत ही बचत

Fuel Saving Tips: पेट्रोल- डीजल की कीमतों में आज से वृद्धि हुई है. ऐसे में अब लोग इसे बचाने के तरीकों पर फोकस कर रहे हैं. तो आइये हम आपको बताते है कि इस बढ़ती महंगाई में पेट्रोल डीजल की कैसे बचत करें.

By : एबीपी यूटिलिटी डेस्क | Edited By: प्रतीक्षा राणावत | Updated at : 15 May 2026 10:46 PM (IST)
Preferred Sources

Fuel Saving Tips: आज यानी 15 मई 2026 से पेट्रोल- डीजल की कीमतों में 3 रुपये की वृद्धि हुई है. ये वृद्धि आम आदमी की जेब पर एक बड़े बोझ की तरह है. महंगाई की दर जैसे- जैसे भारत में बढ़ती जा रही है इसका असर आम आदमी की रोजमर्रा की जिंदगी पर भी तेजी से पड़ रहा है. अब पेट्रोल- डीजल की बढ़ोतरी की वजह से ट्रैवल भी महंगा होने जा रहा है. इसी बीच अब लोगों को ईंधन बचाने की तरफ ध्यान देने की जरूरत है.

ये कोई मुश्किल काम नहीं है, बल्कि कुछ आसान टिप्स की मदद से आप पेट्रोल और डीजल को बचा सकते हैं. ऐसा किया तो महीने का खर्च काफी कम हो सकता है. यहां जानें 7 जरूरी टिप्स जिनकी मदद से कार या बाइक का पेट्रोल- डीजल बचेगा:

ये भी पढ़ें: बार-बार बीमा कराने का झंझट खत्म, भारत में 'एनुअल डोमेस्टिक ट्रैवल इंश्योरेंस' लॉन्च, जानें क्या हैं फायदे

अचानक ब्रेक लगाने से बचें
गाड़ी चलाते समय ध्यान रखें कि अचानक से तेज एक्सीलेरेशन और बार-बार ब्रेक ना लगाना पड़े. 40–60 किलोमीटर प्रति घंटा की स्थिर स्पीड पर चलाने से माइलेज बेहतर मिलता है. ऐसे में ओवरस्पीडिंग ना करते हुए संभलकर गाड़ी चलाएं और बार- बार ब्रेक लगाने से बचें. अगर आप कम स्पीड में गाड़ी चलाएंगे तो ब्रेक भी बार-बार या अचानक नहीं लगाना पड़ेगा.

इंजन पर दबाव ना डालें
ट्रैफिक सिगनल पर ज्यादा देर तक खड़े हैं तो इंजन ऑन करके ना खड़े रहें. इससे इंजन पर दबाव पड़ता है. ट्रैफिक में लंबे समय रुकना हो तो इंजन बंद कर दें. ऐसा करने से ईंधन की भी बचत होती है और पेट्रोल- डीजल भी बचाया जा सकता है.

गाड़ी की देखभाल करें
आपकी गाड़ी नई हो या पुरानी हो, उसे अच्छी तरह से इस्तेमाल करें. गाड़ी की अच्छे से देखभाल करेंगे तो गाड़ी में कम पेट्रोल की खपत होगी. गाड़ी के टायर में सही एयर प्रेशर रखें. कम हवा होने पर पेट्रोल ज्यादा लगता है. गाड़ी की समय पर सर्विस करवाते रहें. इंजन ऑयल और एयर फिल्टर साफ रखें, इतना ही नहीं बल्कि व्हील अलाइनमेंट सही रखें, इससे भी ईंधन की बचत होती है.

ये भी पढ़ें: Train News: रेलवे स्टेशन पर ब्रश करना पड़ सकता है भारी, आज ही जान लें ट्रेन यात्रा के जरूरी नियम

AC कम चलाएं
जब भी कार से कहीं जाएं तो AC जरूरत के हिसाब से ही इस्तेमाल करें. AC तभी चलाएं जब जरूरत हो क्योंकि AC पेट्रोल ज्यादा खपत करता है. इसके अलावा ट्रैफिक वाले रास्तों की बजाय आने- जाने के लिए कम भीड़ वाले रूट चुनें. कोशिश करें कि कहीं भी निकलने से पहले गूगल मैप पर पहले ट्रैफिक चेक कर लें.

अच्छी क्वालिटी का ईंधन भरवाएं
गाड़ी में ईंधन भरवाते समय इस बात का ध्यान रखें कि हमेशा अच्छी क्वालिटी का ही ईंधन भरवाएं. पेट्रोल हमेशा ऐसे पेट्रोल पंप से भरवाएं जो विश्वसनीय हो. बेकार क्वालिटी का ईंधन गाड़ी के इंजन और माइलेज दोनों के लिए अच्छा नहीं रहता है.

बाइक या स्कूटर वालों के लिए
अगर आप बाइक या स्कूटर से टैवल करते हैं तो ध्यान रखें कि क्लच दबाकर बाइक न चलाएं. ऐसा करने से पेट्रोल की ज्यादा खपत होगी. गाड़ी चलाते समय हमेशा सही गियर में बाइक चलाएं. तेज रेस देकर तुरंत ब्रेक लगाने से बचें. इन छोटी- छोटी बातों को ध्यान में रखकर आप अपनी टू व्हीलर का पेट्रोल भी बचा सकते हैं.

छोटी- छोटी बातों का ध्यान रखें
इसके अलावा कुछ रोजमर्रा की बातों का ध्यान रखेंगे तो पेट्रोल की खपत बचाव होगा. जैसे छोटी दूरी के लिए हमेशा पैदल जाएं या साइकिल का इस्तेमाल करें. एक साथ एक ही रूट के कई काम निकालकर निपटा लें, ऐसा करने से बार- बार गाड़ी निकालने से बच जाएंगे और पेट्रोल भी कम लगेगा. कोशिश करें कि कारपूलिंग से ट्रैवल करें. गाड़ी में बहुत ज्यादा वजन ना रखें, इससे भी ईंधन की खपत ज्यादा होती है.

और पढ़ें
Published at : 15 May 2026 10:46 PM (IST)
Tags :
Petrol Price Hike Diesel Price Hike Fuel Saving Tips
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

यूटिलिटी
Fuel Saving: कीमतें बढ़ने के बाद इन 7 टिप्स से बचाएं पेट्रोल- डीजल, होगी बचत ही बचत
Fuel Saving: कीमतें बढ़ने के बाद इन 7 टिप्स से बचाएं पेट्रोल- डीजल, होगी बचत ही बचत
यूटिलिटी
सरकारी कर्मचारियों के लिए धर्म संकट! मां-बाप या सास-ससुर, किसी एक को ही मिलेगी मेडिकल की सुविधा
सरकारी कर्मचारियों के लिए धर्म संकट! मां-बाप या सास-ससुर, किसी एक को ही मिलेगी मेडिकल की सुविधा
यूटिलिटी
बार-बार बीमा कराने का झंझट खत्म, भारत में 'एनुअल डोमेस्टिक ट्रैवल इंश्योरेंस' लॉन्च, जानें क्या हैं फायदे
बार-बार बीमा कराने का झंझट खत्म, भारत में 'एनुअल डोमेस्टिक ट्रैवल इंश्योरेंस' लॉन्च, जानें क्या हैं फायदे
यूटिलिटी
Train News: रेलवे स्टेशन पर ब्रश करना पड़ सकता है भारी, आज ही जान लें ट्रेन यात्रा के जरूरी नियम
रेलवे स्टेशन पर ब्रश करना पड़ सकता है भारी, आज ही जान लें ट्रेन यात्रा के जरूरी नियम
Advertisement

वीडियोज

RSS पर उठे सवालों का जवाब देती दिखी संजय दत्त की ये controversial फिल्म
Saif Ali Khan ने लगाई जान, फिर भी फीकी रह गई फिल्म
Pati Patni Aur Woh Do Review: Comedy, Confusion और Entertainment का मजेदार Package
DR. Aarambhi: 🤨Vishwas-Avantika की नई चाल, Dr. Aarambhi को हराने की कोशिश! #sbs
Bollywood news: खतरनाक जंगल और 'असली बेवकूफ'! 'Welcome To The Jungle' में अक्षय कुमार ने अपनाया ये नया हथकंडा (15-05-26)
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
3 महीने निकल गए, होर्मुज से नहीं आ रहे तेल, सिब्बल बोले- मनमोहन सरकार में हम रहे मंत्री, अब बढे़गी…
3 महीने निकल गए, होर्मुज से नहीं आ रहे तेल, सिब्बल बोले- मनमोहन सरकार में हम रहे मंत्री, अब बढे़गी…
महाराष्ट्र
Mumbra News: मुंब्रा में 'हरा ड्रम' कांड, महिला ने पति-भाई के साथ मिलकर प्रेमी को उतारा मौत के घाट
मुंबई से सटे मुंब्रा में 'हरा ड्रम' कांड, महिला ने पति-भाई के साथ मिलकर प्रेमी को उतारा मौत के घाट
इंडिया
सुप्रीम कोर्ट ने वर्क फ्रॉम होम और कार पुलिंग पर लिया फैसला, अब हफ्ते में दो दिन वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से होगी सुनवाई
सुप्रीम कोर्ट ने वर्क फ्रॉम होम और कार पुलिंग पर लिया फैसला, अब हफ्ते में दो दिन वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से सुनवाई
बॉलीवुड
5 मिनट 1 सेकंड का 'धूम' का 22 साल पुराना सॉन्ग, जिसे आदित्य चोपड़ा ने कर दिया था रिजेक्ट, फिर हो गया हिट
5 मिनट 1 सेकंड का 'धूम' का 22 साल पुराना सॉन्ग, जिसे आदित्य चोपड़ा ने कर दिया था रिजेक्ट, फिर हो गया हिट
आईपीएल 2026
प्रीति जिंटा के साथ बैठी कौन है ये हसीना? खूबसूरती देख बढ़ गई फैंस की धड़कन
प्रीति जिंटा के साथ बैठी कौन है ये हसीना? खूबसूरती देख बढ़ गई फैंस की धड़कन
विश्व
डोनाल्ड ट्रंप के चीन दौरे और राष्ट्रपति शी जिनपिंग से मुलाकात पर अब आया रूस का बयान, जानें क्या कहा
ट्रंप के चीन दौरे और राष्ट्रपति शी जिनपिंग से मुलाकात पर अब आया रूस का बयान, जानें क्या कहा
टेक्नोलॉजी
AI Digital Harassment: AI से कैसे हो रहा महिलाओं का डिजिटल हैरेसमेंट, क्या है इससे बचने का तरीका?
AI से कैसे हो रहा महिलाओं का डिजिटल हैरेसमेंट, क्या है इससे बचने का तरीका?
एग्रीकल्चर
टमाटर की बर्बादी अब होगी खत्म, इन देसी-मॉडर्न फॉर्मूलों से किसान कमाएं दोगुना मुनाफा
टमाटर की बर्बादी अब होगी खत्म, इन देसी-मॉडर्न फॉर्मूलों से किसान कमाएं दोगुना मुनाफा
ENT LIVE
RSS पर सवाल उठाती संजय दत्त और नमाशी चक्रवर्ती की फिल्म ने छेड़ी बड़ी बहस
RSS पर सवाल उठाती संजय दत्त और नमाशी चक्रवर्ती की फिल्म ने छेड़ी बड़ी बहस
ENT LIVE
Kartavya Review: सैफ अली खान की एक्टिंग भी नहीं बचा पाई ये फिल्म
Kartavya Review: सैफ अली खान की एक्टिंग भी नहीं बचा पाई ये फिल्म
ENT LIVE
Pati Patni Aur Woh Do Review: Full On Entertainment के साथ हंसी का डबल डोज
Pati Patni Aur Woh Do Review: Full On Entertainment के साथ हंसी का डबल डोज
ENT LIVE
The Sheep Detectives Review: इस फिल्म में भेड़ करेगी Murder Mystery Solve
The Sheep Detectives Review: इस फिल्म में भेड़ करेगी Murder Mystery Solve
ENT LIVE
Dark comedy और suspense से भरपूर है ‘Bharathanatyam 2: Mohiniyattam’, जानिए कैसी है फिल्म
Dark comedy और suspense से भरपूर है ‘Bharathanatyam 2: Mohiniyattam’, जानिए कैसी है फिल्म
Embed widget