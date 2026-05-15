रेलवे स्टेशन पर ब्रश करना पड़ सकता है भारी, आज ही जान लें ट्रेन यात्रा के जरूरी नियम

Show Quick Read Key points generated by AI, verified by newsroom प्लेटफॉर्म के नल केवल आवश्यक उपयोग हेतु हैं, सफाई कार्य हेतु नहीं।

Indian Railway Rule: अक्सर आपने देखा होगा कि लंबी दूरी का सफर करने वाले कई यात्री सुबह के समय स्टेशन पहुंचते ही प्लेटफॉर्म पर लगे नलों पर ब्रश करने लगते हैं. साथ ही कई लोग तो वहीं अपने जूठे बर्तनों को धोने लगते हैं, जिसके बाद वे चाय-नाश्ता करते हैं. लेकिन काफी कम लोग ही जानते हैं कि रेलवे स्टेशन पर ऐसा करना नियमों के बिल्कुल खिलाफ है और ऐसा करने पर आपके ऊपर कार्रवाई और जुर्माना भी लग सकता है.

रेलवे के नियम क्या कहते हैं?

अगर बात करें रेलवे के नियमों की तो Railway Act 1989 के मुताबिक, रेलवे परिसर में तय स्थानों के अलावा दूसरी जगहों पर ब्रश करना, थूकना, बर्तन धोना, कपड़े धोना या फिर अन्य चीजें साफ करना अपराध माना जाता है. अगर आपको ये सब काम करने है तो सिर्फ तय जगहों, जैसे वॉशरूम या निर्धारित वॉश एरिया में ही किए जा सकते हैं.

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कितना लग सकता है जुर्माना?

अगर कोई यात्री प्लेटफॉर्म या फिर रेलवे परिसर में प्रतिबंधित जगह पर ब्रश करता है या फिर बर्तन धोता है तो उस पर 500 रुपये तक का जुर्माना लगाया जा सकता है. रेलवे के कमर्शियल विभाग की टीम समय-समय पर ऐसे लोगों पर कार्रवाई करती है.

सिर्फ ब्रश करना ही नहीं, ये काम भी हैं अपराध

रेलवे परिसर में सिर्फ बर्श करना ही नहीं, बल्कि कुछ और काम भी नियमों के खिलाफ हैं जैसे...

प्लेटफॉर्म पर कूड़ा फेंकना

खाली जगहों पर रैपर डालना

ट्रेन या स्टेशन की दीवारों पर कुछ लिखना

पोस्टर या स्टिकर चिपकाना

इन कामों पर भी रेलवे कार्रवाई कर सकता है.

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सफर के दौरान रखें ध्यान

ट्रेन में सफर के दौरान कुछ जरूरी बातों का ध्यान देना चाहिए. सबसे पहले हमेशा प्लेटफॉर्म पर लगे नलों का इस्तेमाल केवल जरूरी कामों के लिए करें. ब्रश, बर्तन धोना या फिर सफाई जैसे काम करना मना होता है. अगर ऐसा करेंगे तो आप पर जुर्माना लगाया जाएगा.