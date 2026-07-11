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हिंदी न्यूज़यूटिलिटीRD Scheme: हर महीने 2,000 रुपये जमा करने पर मिलेंगे करीब 1.42 लाख रुपये, जानें पोस्ट ऑफिस की स्कीम का पूरा कैलकुलेशन

RD Scheme: हर महीने 2,000 रुपये जमा करने पर मिलेंगे करीब 1.42 लाख रुपये, जानें पोस्ट ऑफिस की स्कीम का पूरा कैलकुलेशन

RD Scheme: पोस्ट ऑफिस RD स्कीम में हर महीने 2000 रुपए जमा करने पर 5 साल बाद कितना पैसा मिलेगा? यहां से जानिए ब्याज दर, मैच्योरिटी अमाउंट और इस स्कीम का पूरा कैलकुलेशन.

Written By : सृष्टि |  Updated at : 11 Jul 2026 04:42 PM (IST)
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RD Scheme: अगर आप हर महीने थोड़ी-थोड़ी बचत करके बड़ा फंड तैयार करना चाहते हैं तो पोस्ट ऑफिस रिकरिंग डिपॉजिट स्कीम आपके लिए बेस्ट है. इस सरकारी योजना में आप हर महीने एक फिक्स अमाउंट जमा करेंगे तो 5 साल बाद ब्याज के साथ अच्छी- खासी रकम मिल जाएगी. खास बात ये है कि ये योजना भारत सरकार की गारंटी के साथ आती है, इसलिए इसमें निवेश पूरी तरह सुरक्षित माना जाता है. अभी के समय में पोस्ट ऑफिस RD पर 6.7% सालाना ब्याज मिलता है जो तिमाही आधार पर कंपाउंड होता है. 

2000 जमा करने पर कितना मिलेगा?
अगर आप पोस्ट ऑफिस RD स्कीम में हर महीने 2000 रुपए जमा करते हैं तो 5 साल में आपका टोटस निवेश 120000 रुपए होगा. वहीं, 6.7% ब्याज दर के हिसाब से मैच्योरिटी पर आपको करीब 142732 रुपए मिलेंगे. मतलब सिर्फ ब्याज से आपको लगभग 22732 रुपए का फायदा हो जाएगा. 

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कौन खोल सकता है अकाउंट?
पोस्ट ऑफिस RD अकाउंट कोई भी भारतीय नागरिक खुलवा सकता है. इतना ही नहीं एक आदमी एक से ज्यादा RD अकाउंट भी खोल सकते हैं. इसके अलावा नाबालिग के नाम पर पेरेंट्स भी खाता खुलवा सकते हैं. ज्वाइंट अकाउंट भी खुल सकता है. इस वजह से ये स्कीम परिवार के हर सदस्य के लिए अच्छा है.

कितना कर सकते हैं निवेश? 
इस योजना में निवेश शुरू करने के लिए बड़ी रकम की जरूरत नहीं होती है. आप कम से कम 100 रुपए हर महीने से भी RD शुरू कर सकते हैं और इसके बाद 10 रुपए के गुणकों में कितनी भी राशि जमा कर सकते हैं. वैसे तो निवेश की कोई सीमा नहीं है इसलिए अपनी बचत क्षमता के अनुसार निवेश बढ़ाया जा सकता है.

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कब बंद हो सकता है खाता?
पोस्ट ऑफिस RD का समय वैसे तो 5 साल होता है. हालांकि, कुछ शर्तों के साथ समय से पहले खाता बंद करने की सुविधा भी मिलती है. जरूरत पड़ने पर RD अकाउंट पर लोन की सुविधा भी है, जिससे आप बिना निवेश तोड़े पैसों की जरूरत पूरी कर सकते हैं.

क्या हैं फायदे?
पोस्ट ऑफिस RD स्कीम उन लोगों के लिए बेस्ट ऑप्शन है जो हर महीने बचत करना चाहते हैं. इसमें बाजार के उतार-चढ़ाव का कोई असर नहीं पड़ता और रिटर्न पहले से ब्याज दर के बेसिस पर ही मिलता है. 

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About the author सृष्टि

'एबीपी नेटवर्क' में सीनियर कॉपी-एडिटर के तौर पर काम कर रहीं सृष्टि का डिजिटल मीडिया में 4 सालों से अधिक का अनुभव है.बिजनेस, एंटरटेनमेंट, धर्म, लाइफस्टाइल और यात्रा सेक्शन में लेखन, इंटरव्यू और विश्लेषण इनकी विशेषज्ञता है.सीसीएसयू से मास कम्युनिकेशन में स्नातक कर चुकीं सृष्टि ने अपने करियर की शुरुआत नवभारत टाइम्स के साथ की थी, जिसके बाद वो 2.5 साल तक टाइम्स नाउ नवभारत का हिस्सा भी रहीं.फाइनेंस के साथ फिल्मी कीड़ा होना न केवल इनका पेशा बल्कि हिस्सा है.
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Published at : 11 Jul 2026 04:42 PM (IST)
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Utility News RD Scheme POST OFFICE Recurring Scheme
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