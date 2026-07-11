RD Scheme: अगर आप हर महीने थोड़ी-थोड़ी बचत करके बड़ा फंड तैयार करना चाहते हैं तो पोस्ट ऑफिस रिकरिंग डिपॉजिट स्कीम आपके लिए बेस्ट है. इस सरकारी योजना में आप हर महीने एक फिक्स अमाउंट जमा करेंगे तो 5 साल बाद ब्याज के साथ अच्छी- खासी रकम मिल जाएगी. खास बात ये है कि ये योजना भारत सरकार की गारंटी के साथ आती है, इसलिए इसमें निवेश पूरी तरह सुरक्षित माना जाता है. अभी के समय में पोस्ट ऑफिस RD पर 6.7% सालाना ब्याज मिलता है जो तिमाही आधार पर कंपाउंड होता है.

2000 जमा करने पर कितना मिलेगा?

अगर आप पोस्ट ऑफिस RD स्कीम में हर महीने 2000 रुपए जमा करते हैं तो 5 साल में आपका टोटस निवेश 120000 रुपए होगा. वहीं, 6.7% ब्याज दर के हिसाब से मैच्योरिटी पर आपको करीब 142732 रुपए मिलेंगे. मतलब सिर्फ ब्याज से आपको लगभग 22732 रुपए का फायदा हो जाएगा.

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कौन खोल सकता है अकाउंट?

पोस्ट ऑफिस RD अकाउंट कोई भी भारतीय नागरिक खुलवा सकता है. इतना ही नहीं एक आदमी एक से ज्यादा RD अकाउंट भी खोल सकते हैं. इसके अलावा नाबालिग के नाम पर पेरेंट्स भी खाता खुलवा सकते हैं. ज्वाइंट अकाउंट भी खुल सकता है. इस वजह से ये स्कीम परिवार के हर सदस्य के लिए अच्छा है.

कितना कर सकते हैं निवेश?

इस योजना में निवेश शुरू करने के लिए बड़ी रकम की जरूरत नहीं होती है. आप कम से कम 100 रुपए हर महीने से भी RD शुरू कर सकते हैं और इसके बाद 10 रुपए के गुणकों में कितनी भी राशि जमा कर सकते हैं. वैसे तो निवेश की कोई सीमा नहीं है इसलिए अपनी बचत क्षमता के अनुसार निवेश बढ़ाया जा सकता है.

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कब बंद हो सकता है खाता?

पोस्ट ऑफिस RD का समय वैसे तो 5 साल होता है. हालांकि, कुछ शर्तों के साथ समय से पहले खाता बंद करने की सुविधा भी मिलती है. जरूरत पड़ने पर RD अकाउंट पर लोन की सुविधा भी है, जिससे आप बिना निवेश तोड़े पैसों की जरूरत पूरी कर सकते हैं.

क्या हैं फायदे?

पोस्ट ऑफिस RD स्कीम उन लोगों के लिए बेस्ट ऑप्शन है जो हर महीने बचत करना चाहते हैं. इसमें बाजार के उतार-चढ़ाव का कोई असर नहीं पड़ता और रिटर्न पहले से ब्याज दर के बेसिस पर ही मिलता है.

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