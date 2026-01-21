गणतंत्र दिवस और बीटिंग रिट्रीट समारोह के दौरान कर्तव्य पथ पर पहुंचने वाले दर्शकों की सुविधा के लिए दिल्ली ट्रैफिक पुलिस इस बार तकनीक और नए प्रयोगों के साथ मैदान में उतर रही है. पार्किंग की उलझन खत्म करने से लेकर मौके पर मदद पहुंचाने तक, कई इंतजाम पहली बार लागू किए जा रहे हैं.

गूगल मैप से मिलेगी पार्किंग की सीधी जानकारी

इस बार परेड देखने आने वाले लोगों को पार्किंग के लिए भटकना नहीं पड़ेगा. दिल्ली ट्रैफिक पुलिस पहली बार गूगल मैप के जरिए तय पार्किंग स्थलों की जानकारी उपलब्ध कराएगी. दर्शक सीधे अपने वाहन निर्धारित पार्किंग एरिया तक पहुंच सकेंगे, जिससे समय की बचत और ट्रैफिक दबाव दोनों कम होंगे.

12 स्थानों पर बनाए जाएंगे विशेष हेल्प डेस्क

कर्तव्य पथ और आसपास के इलाकों में आम लोगों की सहायता के लिए 12 हेल्प डेस्क लगाए जाएंगे. इन हेल्प डेस्क पर तैनात स्टाफ दर्शकों को दिशा-निर्देश देने के साथ-साथ परेड के बाद उनके वाहनों तक पहुंचने में भी मदद करेगा.

परेड के बाद कॉलिंग सिस्टम से मिलेगी राहत

समारोह समाप्त होने के बाद वाहनों की भीड़ को नियंत्रित करने के लिए लोकेशन आधारित कॉलिंग सिस्टम का इस्तेमाल किया जाएगा. ड्राइवरों को फोन कर बताया जाएगा कि उन्हें अपनी गाड़ी लेकर किस बिंदु पर पहुंचना है, जिससे अव्यवस्था और जाम की स्थिति न बने.

ट्रैफिक स्टाफ के लिए शुरू होगी शटल बस सेवा

पहली बार ट्रैफिक पुलिस स्टाफ की सुविधा के लिए शटल बस सर्विस शुरू की जा रही है. अब ड्यूटी पर तैनात कर्मियों को नॉर्थ और साउथ जोन के बीच आने-जाने के लिए करीब दो किलोमीटर पैदल नहीं चलना पड़ेगा. इससे उनकी कार्यक्षमता और तैनाती दोनों बेहतर होंगी.

अधिकारियों का दावा, दर्शकों को मिलेगी बेहतर व्यवस्था

नई दिल्ली रेंज के डीसीपी ट्रैफिक राजीव कुमार के अनुसार, ये सभी व्यवस्थाएं पहली बार लागू की जा रही हैं. उद्देश्य यही है कि गणतंत्र दिवस और बीटिंग रिट्रीट देखने आने वाले लोगों को किसी तरह की परेशानी न हो और ट्रैफिक संचालन भी सुचारू बना रहे.

इन जगहों पर मिलेंगी हेल्प डेस्क की सुविधाएं

मोती लाल नेहरू प्लेस गोल चक्कर, सुनहरी मस्जिद गोल चक्कर, मान सिंह चौक गोल चक्कर, जीपीओ गोल चक्कर, जसवंत सिंह गोल चक्कर, विंडसर प्लेस गोल चक्कर, मंडी हाउस गोल चक्कर, तीन मूर्ति गोल चक्कर, जनपथ और डॉ. राजेंद्र प्रसाद रोड क्रॉसिंग, जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम गेट नंबर 14, क्यू प्वाइंट पालिका पार्किंग और कनॉट प्लेस में हेल्प डेस्क स्थापित की जाएंगी.

