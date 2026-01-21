एक साल में आयुष्मान कार्ड पर कितनी बार ले सकते हैं फ्री इलाज? नहीं पता होगी ये बात

Ayushman Card Rules: आयुष्मान कार्ड आज देश के करोड़ों जरूरतमंद लोगों के लिए किसी हेल्थ सिक्योरिटी कवच से कम नहीं है. आयुष्मान भारत योजना के तहत मिलने वाला यह कार्ड पात्र परिवारों को सालाना 5 लाख रुपये तक का मुफ्त इलाज उपलब्ध कराता है. बड़े ऑपरेशन हों या गंभीर बीमारियों का इलाज, अस्पताल का भारी खर्च इस योजना में कवर हो जाता है. लेकिन अक्सर लोगों के मन में यह कन्फ्यूजन रहता है कि 5 लाख रुपये की लिमिट का मतलब क्या साल में सिर्फ एक बार इलाज कराया जा सकता है.

बहुत से लोग सोचते हैं कि कार्ड एक ही बार इस्तेमाल किया जा सकता है. जबकि हकीकत इससे काफी अलग है. अगर आप भी आयुष्मान कार्ड धारक हैं या बनवाने की सोच रहे हैं, तो यह जानना जरूरी है कि एक साल में इस कार्ड से कितनी बार मुफ्त इलाज लिया जा सकता है और इसका सही तरीका क्या है.

एक साल में कितनी बार मिलेगा फ्री इलाज?

कई लोगों के मन में सवाल आता है कि आयुष्मान कार्ड पर एक साल में कितनी बार इलाज करवा सकते हैं. तो आपको बता दें आयुष्मान कार्ड की सबसे बड़ी खासियत यही है कि इसमें इलाज कराने की संख्या पर कोई लिमिट नहीं है. आप एक साल में जितनी बार जरूरत हो उतनी बार इस कार्ड के जरिए इलाज करा सकते हैं. शर्त सिर्फ इतनी है कि कुल खर्च सालाना 5 लाख रुपये की सीमा के अंदर रहे. यानी अगर किसी व्यक्ति ने साल की शुरुआत में इलाज कराया और बाद में फिर से जरूरत पड़ी.

तो वह दोबारा भी आयुष्मान कार्ड का इस्तेमाल कर सकता है. यह सुविधा छोटी बीमारी से लेकर बड़ी सर्जरी तक पर लागू होती है. हालांकि ध्यान रखने वाली बात यह है कि इलाज सिर्फ उन्हीं अस्पतालों में कराया जा सकता है, जो आयुष्मान भारत योजना के तहत रजिस्टर्ड हैं. सरकारी के साथ-साथ कई बड़े प्राइवेट अस्पताल भी इस नेटवर्क में शामिल हैं, जिससे मरीजों के पास इलाज के कई ऑप्शन मौजूद रहते हैं.

किन अस्पतालों में होता है आयुष्मान कार्ड से इलाज?

अगर आप जानना चाहते हैं कि आपके इलाके में कौन से अस्पताल आयुष्मान कार्ड पर फ्री इलाज देते हैं. तो यह काम आप घर बैठे मोबाइल से कर सकते हैं. इसके लिए सबसे पहले आयुष्मान भारत पीएम जेएवाई की आधिकारिक वेबसाइट पर जाएं. वहां आपको Find Hospital या हॉस्पिटल लिस्ट का विकल्प मिलेगा. उस पर क्लिक करने के बाद राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों की सूची खुलेगी.

अपने राज्य और जिले को चुनते ही आपके सामने सरकारी और प्राइवेट अस्पतालों की लिस्ट आ जाएगी. आप चाहें तो हॉस्पिटल का नाम या बीमारी की कैटेगरी डालकर भी सर्च कर सकते हैं. इस तरह इलाज से पहले ही आप कन्फर्म कर सकते हैं कि चुना गया अस्पताल आयुष्मान कार्ड के तहत कवर है या नहीं. इससे न समय खराब होगा, न पैसे की चिंता रहेगी.

