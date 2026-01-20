हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
पेट्रोल पंप खोलने का है मन, तो फिर जान लीजिए कितने पैसे लगाने होंगे और कहां करना होगा आवेदन?

Petrol Pump: अगर आप पेट्रोल पंप खोलने की योजना बना रहे हैं. तो उससे जुड़ी लागत और आवेदन प्रोसेस को समझना बेहद जरूरी है. जिससे आप इस बिजनेस के बारे में अच्छे से समझ पाएंगे.

Updated at : 20 Jan 2026 06:52 PM (IST)
Preferred Sources

Petrol Pump: पेट्रोल पंप पर अक्सर गाड़ियों की लंबी लाइन दिख जाती है. सुबह से लेकर रात तक वहां गाड़ियों की आवाजाही बनी रहती है. बहुत से लोगों के मन में यह सवाल आता है कि पेट्रोल पंप का बिजनेस कितना सही रहेगा. आपको बता दें कि देश में गाड़ियों की संख्या लगातार बढ़ रही है और पेट्रोल डीजल की मांग कभी रुकने वाली नहीं है. 

इसी वजह से पेट्रोल पंप आज भी सेफ और लंबे समय तक चलने वाला बिजनेस माना जाता है. अगर आप भी ऐसा कारोबार शुरू करना चाहते हैं जिसमें रोज कस्टमर हों और कमाई का फ्लो बना रहे. तो पेट्रोल पंप एक बढ़िया ऑप्शन हो सकता है. लेकिन शुरुआत से पहले यह समझना जरूरी है कि इसमें कौन एलिजिबल होता है कितनी जमीन चाहिए और आवेदन कैसे किया जाता है?

कौन खोल सकता है पेट्रोल पंप?

पेट्रोल पंप खोलने के लिए कुछ बुनियादी शर्तें तय हैं. आवेदक की उम्र कम से कम 21 साल होनी चाहिए और वह भारत का नागरिक होना चाहिए. आमतौर पर शहरों में ग्रेजुएशन और ग्रामीण इलाकों में 10वीं या 12वीं पास होना जरूरी होता है. इसके साथ ही आवेदक के पास तय न्यूनतम पूंजी और जमीन होनी चाहिए. किसी भी तरह का आपराधिक रिकॉर्ड नहीं होना चाहिए. 

पेट्रोल पंप के लिए कितनी जमीन चाहिए?

जमीन की बात करें तो यही सबसे अहम हिस्सा है. हाईवे पर पेट्रोल पंप के लिए करीब 1200 से 1600 वर्ग मीटर जबकि शहर या कस्बे में 800 से 1000 वर्ग मीटर जमीन की जरूरत होती है. जमीन खुद की हो सकती है या लीज पर ली जा सकती है. सबसे जरूरी बात यह है कि जमीन कानूनी विवाद से मुक्त हो और लोकेशन ऐसी हो जहां ट्रैफिक मूवमेंट अच्छा हो. सही जगह पर पंप खुला तो बिक्री अपने आप मजबूत रहती है.

क्या आवेदन प्रक्रिया क्या है? 

भारत में पेट्रोल पंप खोलने के लिए इंडियन ऑयल, भारत पेट्रोल और हिंदुस्तान पेट्रोल जैसी ऑयल कंपनियां समय समय पर विज्ञापन जारी करती हैं. आवेदन पूरी तरह ऑनलाइन होता है. फॉर्म भरने के बाद सिलेक्शन लॉटरी या मेरिट के आधार पर किया जाता है. चयन होने पर कंपनी जमीन की जांच करती है, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है और फिर ट्रेनिंग दी जाती है. निवेश की बात करें तो खर्च लोकेशन पर निर्भर करता है. 

कितने पैसे लगाने पड़ते हैं?

ग्रामीण इलाके में पेट्रोल पंप खोलने के लिए लगभग 15 से 25 लाख रुपये, शहरी क्षेत्र में 30 से 50 लाख रुपये और हाईवे लोकेशन पर 50 लाख से 1 करोड़ रुपये तक खर्च आ सकता है. इसमें सिक्योरिटी डिपॉजिट, टैंक, डिस्पेंसर मशीन, शेड, ऑफिस और बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर शामिल होता है. जमीन की कीमत इसमें शामिल नहीं होती.

पेट्रोल पंप से कमाई कैसे होती है?

पेट्रोल पंप की कमाई मुख्य रूप से प्रति लीटर मिलने वाले कमीशन पर आधारित होती है. आमतौर पर पेट्रोल पर करीब 3 से 4 रुपये प्रति लीटर और डीजल पर 2 से 3 रुपये प्रति लीटर कमीशन मिलता है. अगर किसी पंप की रोज की बिक्री 3000 लीटर के आसपास है. तो महीने में अच्छी आमदनी बन सकती है. इसके अलावा कमाई सिर्फ पेट्रोल डीजल से ही नहीं होती है. एयर फिलिंग, इंजन ऑयल, लुब्रिकेंट्स, छोटी शॉप, कैफे और गाड़ी धुलाई जैसी सुविधाएं भी एक्सट्रा इनकम का बड़ा जरिया बनती हैं.

Published at : 20 Jan 2026 06:47 PM (IST)
विश्व
राजस्थान
विश्व
क्रिकेट
विश्व
राजस्थान
विश्व
क्रिकेट
बॉलीवुड
शिक्षा
ट्रेंडिंग
यूटिलिटी
ENT LIVE
ENT LIVE
ENT LIVE
ENT LIVE
ENT LIVE
