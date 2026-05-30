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हिंदी न्यूज़यूटिलिटीIndian Railway Safety: ट्रेन में सफर के दौरान भूलकर भी न करें ये गलतियां, वरना हो सकती है चोरी

Indian Railway Safety: ट्रेन में सफर के दौरान भूलकर भी न करें ये गलतियां, वरना हो सकती है चोरी

Indian Railway Safety Tips: ट्रेन में सफर के दौरान जरा सी लापरवाही भारी पड़ सकती है. मोबाइल और कीमती सामान को चोरी और झपटमारी से बचाने के लिए जानें जरूरी सुरक्षा टिप्स.

By : एबीपी यूटिलिटी डेस्क | Edited By: Shelja Pandey | Updated at : 30 May 2026 02:34 PM (IST)
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  • सीट खाली करते समय सामान की निगरानी स्वयं करें।

Indian Railway: भारतीय रेलवे दुनिया का चौथा सबसे बड़ा रेल नेटवर्क है. यह देश की लाइफलाइन मानी जाती है. हर दिन लाखों लोग ट्रेन से सफर करते हैं. रेलवे यात्रियों की सुविधा और सुरक्षा के लिए लगातार नए कदम उठा रहा है, लेकिन इसके बावजूद चोरी और झपटमारी की घटनाएं सामने आती रहती हैं.

कई बार सफर के दौरान थोड़ी सी असावधानी यात्रियों को भारी पड़ सकती है. हाल के दिनों में सोशल मीडिया पर ऐसे कई वीडियो सामने आए हैं, जिनमें ट्रेन की खिड़की या दरवाजे के पास बैठे यात्रियों का सामान पलभर में चोरी हो जाता है. ऐसे में रेल यात्रा के दौरान अपने मोबाइल, पर्स और अन्य कीमती सामान का विशेष ध्यान रखना बेहद जरूरी है.

बच्चों के हाथ में कीमती चीजें न दे

अगर ट्रेन में आपके साथ बच्चे सफर कर रहे हैं तो उनकी सुरक्षा पर विशेष ध्यान देना चाहिए. बच्चों को मोबाइल, टैबलेट या अन्य महंगी चीजें देकर अकेला न बैठाएं. कई बार शरारती तत्व बच्चों की मासूमियत का फायदा उठाने की कोशिश करते हैं. यात्रा के दौरान बच्चों को अपने पास रखें और उन पर नजर बनाए रखें, ताकि किसी भी तरह की अप्रिय घटना से बचा जा सके.

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अनजान लोगो पर न करें भरोसा

ट्रेन में सफर के दौरान अक्सर यात्रियों को सतर्क रहने की सलाह दी जाती है. इसके बावजूद कई लोग सफर के समय अनजान लोगों से जल्दी घुल-मिल जाते हैं और उनसे अपनी निजी बातें भी साझा करने लगते हैं. ऐसे में कुछ शातिर लोग इस भरोसे का फायदा उठाकर यात्रियों की जानकारी जुटा लेते हैं और मौका मिलते ही चोरी जैसी वारदात को अंजाम दे सकते हैं. इसलिए रेल यात्रा के दौरान नए लोगों से बातचीत करते समय सावधानी बरतें और अपनी निजी जानकारी या सामान को लेकर सतर्क रहें.

अपना सामान किसी के भरोसे न छोड़ें

कई यात्री सीट छोड़ते समय आसपास बैठे लोगों के भरोसे अपना सामान छोड़ देते हैं, लेकिन ऐसा करना जोखिम भरा हो सकता है. यदि आप परिवार के साथ यात्रा कर रहे हैं, तो कोशिश करें कि एक समय में एक ही व्यक्ति सीट से उठे.

वहीं अकेले सफर करने वाले यात्रियों को अपने जरूरी दस्तावेज, मोबाइल, पर्स और अन्य कीमती सामान हमेशा अपने साथ रखना चाहिए. इसके लिए एक छोटा बैगपैक या स्लिंग बैग रखना उपयोगी हो सकता है, जिसे हर समय अपने पास रखा जा सके. इससे सामान खोने या चोरी होने का खतरा काफी कम हो जाता है.

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सामान बेचने वालों से बरतें सावधानी

स्टेशन पर ट्रेन रुकते ही कई विक्रेता अलग-अलग सामान बेचने के लिए डिब्बों में आ जाते हैं. ऐसे में कोई भी सामान खरीदने से पहले उसकी कीमत और पैसे वापस करने की स्थिति के बारे में साफ जानकारी ले लें. अगर आपके पास बड़े नोट हैं, तो पहले यह सुनिश्चित कर लें कि विक्रेता के पास खुले पैसे हैं या नहीं. साथ ही खरीदारी के दौरान अपने मोबाइल, पर्स और अन्य कीमती सामान पर भी नजर बनाए रखें. कई बार यात्रियों का ध्यान खरीदारी में लग जाता है, जिसका फायदा उठाकर असामाजिक तत्व चोरी की कोशिश कर सकते हैं. इसलिए सफर के दौरान हर समय सतर्क रहना जरूरी है.

Published at : 30 May 2026 02:34 PM (IST)
Tags :
Travel Tips Utility News INDIAN RAILWAYS Train Safety
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