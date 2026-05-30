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हिंदी न्यूज़यूटिलिटीWater Purifiers: क्या आप भी पी रहे हैं गंदा या खारा पानी? घर बैठे इन आसान तरीकों से करें पहचान

Water Purifiers: क्या आप भी पी रहे हैं गंदा या खारा पानी? घर बैठे इन आसान तरीकों से करें पहचान

Clean Water: अगर आप भी खारा पानी का सेवन कर रहे हैं तो सावधान हो जाएं. नीचे दिए गए इन चार आसान तरीकों से आप घर बैठे पता लगा सकते हैं की पीने का पानी साफ है या फिर गंदा.

By : एबीपी यूटिलिटी डेस्क | Edited By: Shelja Pandey | Updated at : 30 May 2026 12:27 PM (IST)
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  • टीडीएस मीटर से घर बैठे पानी की शुद्धता की जांच करें।

Ways to check water: क्या आप भी गंदा पानी या फिर खारा पानी पी रहे हैं तो इस खबर पर जरूर ध्यान दें.  ज्यादातर लोग इस बात से बेहद ही अंजान रहते हैं कि अगर पानी दिखने में साफ है तो वह जरूर पीने में अच्छा होगा. लेकिन, यहीं लोगों सबसे पहले मात खा जाते हैं. आज भी हमारे देश के कई इलाकों में साफ पानी की बेहद ही गंभी समस्या देखने को मिलती है. इसके अलावा, अगर आप भी नया वॉटर प्यूरीफायर लगवाने की सोच रहे हैं, तो कुछ घरेलू उपाय से भी साफ पानी की जांच कर सकते हैं. 

1. गंध और स्वाद का मिश्रण

सबसे पहले पानी को एक बेहद ही साफ कांच के गिलास में डाल दें और फिर उस पानी को सूंघने की कोशिश करें. इस बात का ध्यान रखें कि, अगर उस पानी में क्लोरीन, मिट्टी, लोहे जैसी गंध आ रही है तो पानी को तुरंत फेंक दें. इसके अलावा अगर पानी के पीने पर खारा या फिर कड़वा लग रहा है तो वह पानी पूरी तरह से दूषित है. ऐसे पानी को गलती से भी पीने की भूल न करें. 

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2. कांच के बोतल से करें जांच 

इसके अलावा पानी को एक प्लास्टिक या फिर किसी तरह की कांच की बोतल में भरकर कुछ घंटों के लिए बाहर छोड़ दें. अगर कुछ समय बाद बोतल के निचले हिस्से में गंदगी देखने को मिलती है तो तुरंत समझाएं कि पानी में अशुद्धियां पूरी तरह से मौजूद हैं, जो पीने के बाद आपको पेट दर्द या फिर गंभीर बीमारियों से सामना करा सकती है. 

3. क्या है पानी को उबालने की ट्रिक? 

पानी को उबालते समय इन बातों पर हमेशा ध्यान रखें. जब भी आप पानी उबालें हमेशा एक स्टील के बर्तन में ही पानी को अच्छी तरह उबालें और फिर ठंडा होने के लिए छोड़ दें. अगर बर्तन के किनारों सफेद रंग की पपड़ी जैसी परत जम जाती है, तो इसका मतलब पानी में कैल्शियम और मैग्नीशियम की मात्रा कहीं ज्यादा मौजूद है और यह पानी पूरी तरह से खारा है. 

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4. क्या है सबसे सटीक और भरोसेमंद उपाय?

तो वहीं, घर बैठे पानी सही जांच का सबसे आसान तरीका टीडीएस मीटर है. यह मीटर आपको बाजार में बेहद ही कम दाम में आसानी से मिल जाएगा. इस मीटर के माध्यम से आप यह पता लगा सकते हैं कि पानी में घुले कुल पदार्थों की मात्रा कम है या फिर सबसे ज्यादा. हांलाकि, 50 से 150 टीडीएस का पानी सेहत के लिए सबसे बेस्ट माना जाता है. याद रखें कि अगर रीडिंग 500 से ज्यादा दिखाता है तो वॉटर प्यूरीफायर लगवाना बेहद ही जरूरी हो जाता है. 

Published at : 30 May 2026 12:27 PM (IST)
Tags :
Clean Water Utility News Water Purifiers
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