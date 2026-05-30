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हिंदी न्यूज़राज्यमहाराष्ट्रMaharashtra: 40 डिग्री की तपिश में अनशन पर बैठे मनोज जरांगे, मराठा आरक्षण को लेकर सरकार को दी चुनौती

Maharashtra: 40 डिग्री की तपिश में अनशन पर बैठे मनोज जरांगे, मराठा आरक्षण को लेकर सरकार को दी चुनौती

Manoj Jarange Patil News: मराठा आरक्षण की मांग को लेकर मनोज जरांगे पाटिल ने जालना के अंतरवाली सराटी में फिर आमरण अनशन शुरू किया. सरकार पर वादाखिलाफी और कुनबी प्रमाणपत्र रोकने का आरोप लगाया.

By : नम्रता अरविंद दुबे | Edited By: पंकज यादव | Updated at : 30 May 2026 02:42 PM (IST)
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मराठा आरक्षण आंदोलन के प्रमुख चेहरा मनोज जरांगे पाटिल ने एक बार फिर आमरण अनशन शुरू कर दिया है. जालना जिले के अंतरवाली सराटी गांव में उन्होंने सरकार के खिलाफ मोर्चा खोलते हुए अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल शुरू की है. उनका कहना है कि सरकार ने मराठा समाज से किए गए वादे पूरे नहीं किए हैं और लगातार टालमटोल की जा रही है.

मनोज जरांगे पाटिल का आरोप है कि राज्य सरकार मराठा समुदाय को कुनबी प्रमाणपत्र देने के मुद्दे पर गंभीर नहीं है. उनका कहना है कि सरकार ने पहले जो आश्वासन दिए थे, उन पर अब तक कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई है. इसी वजह से उन्हें दोबारा आंदोलन का रास्ता अपनाना पड़ा है.

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उन्होंने कहा कि मराठा समाज को आरक्षण दिलाने की लड़ाई अभी खत्म नहीं हुई है और जब तक मांगें पूरी नहीं होतीं, तब तक आंदोलन जारी रहेगा. जरांगे पाटिल ने सरकार पर वादा खिलाफी का आरोप लगाते हुए कहा कि समाज अब केवल आश्वासनों से संतुष्ट नहीं होगा.

भीषण गर्मी के बीच खुले मैदान में बैठे

अनशन की सबसे खास बात यह है कि मनोज जरांगे पाटिल खुले मैदान में बैठकर आंदोलन कर रहे हैं. जालना और आसपास के इलाकों में इन दिनों भीषण गर्मी पड़ रही है और तापमान 40 डिग्री सेल्सियस के आसपास पहुंच गया है. तेज धूप और गर्म हवाओं के बावजूद वह अपने समर्थकों के साथ धरना स्थल पर डटे हुए हैं.

गर्मी को देखते हुए उनके स्वास्थ्य को लेकर भी चिंताएं जताई जा रही हैं. हालांकि उनके समर्थकों का कहना है कि वह अपने संकल्प पर अडिग हैं और मराठा समाज के अधिकारों के लिए किसी भी चुनौती का सामना करने को तैयार हैं.

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सरकार की अगली रणनीति पर नजर

मनोज जरांगे पाटिल के फिर से अनशन पर बैठने के बाद महाराष्ट्र की राजनीति में हलचल बढ़ गई है. अब सभी की नजर राज्य सरकार की अगली रणनीति पर टिकी है.

अगर जल्द कोई समाधान नहीं निकला तो मराठा आरक्षण का मुद्दा एक बार फिर पूरे राज्य में बड़ा आंदोलन खड़ा कर सकता है. वहीं मराठा समाज के कई संगठनों ने भी जरांगे पाटिल के आंदोलन को समर्थन देने का ऐलान किया है.

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About the author नम्रता अरविंद दुबे

नम्रता अरविंद दुबे 10 वर्षों से अधिक समय से टीवी पत्रकारिता में विभिन्न मुद्दों को कवर कर रही हैं. वर्तमान में ABP न्यूज़ में बतौर संवाददाता कार्यरत हैं.
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Published at : 30 May 2026 02:42 PM (IST)
Tags :
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