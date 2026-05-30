हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
Israel Iran Warआईपीएल 2026राशिफलफोटो गैलरीEventsIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़यूटिलिटीCar Safety Tips: गर्मी में कार में भूलकर भी न छोड़ें ये चीजें, लग सकती है आग

Car Safety Tips: गर्मी में कार में भूलकर भी न छोड़ें ये चीजें, लग सकती है आग

Summer Car Safety: अगर आप भी तेज धूप और भीषण गर्मी में अपनी कार पार्क कर रहे हैं तो इन 6 गलतियों से जरूर बचें, क्योंकि इन लापरवाहियों से कार का तापमान बढ़ने पर आग लग सकती है.

By : एबीपी यूटिलिटी डेस्क | Edited By: Shelja Pandey | Updated at : 30 May 2026 01:26 PM (IST)
Preferred Sources
Show Quick Read
Key points generated by AI, verified by newsroom
  • अच्छी क्वालिटी के इलेक्ट्रॉनिक उपकरण, चार्जर का इस्तेमाल करें।

Car Safety Tips: गर्मी के मौसम में कार पार्क करना थोड़ा जोखिम भरा हो सकता है, खासकर जब गाड़ी को लंबे समय तक तेज धूप में खड़ा करना पड़े. कई बार पार्किंग की कमी के कारण लोग अपनी कार बाहर ही छोड़ देते हैं. ऐसे में बंद कार के अंदर का तापमान काफी बढ़कर 60–70 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच सकता है. इस गर्मी में अगर कार के अंदर कुछ जरूरी या इलेक्ट्रॉनिक सामान रह जाएं, तो वे खराब होने के साथ-साथ खतरे का कारण भी बन सकते हैं. इसलिए धूप में कार पार्क करते समय अंदर रखी चीजों को लेकर सावधानी बरतना बहुत जरूरी है.चलिए जानते हैं कि वे कौन-सी चीजें हैं जो कार में आग लगने का कारण बन सकती हैं.

कार में ये चीजें आग का कारण बन सकती हैं

गर्मियों के मौसम में अगर आप कार के अंदर कुछ चीजें छोड़ देते हैं, तो तेज धूप की वजह से आग लगने का खतरा बढ़ सकता है.

1. लाइटर- जो लोग स्मोकिंग करते हैं, अगर वे अपना लाइटर गर्मियों में कार के अंदर छोड़ देते हैं, तो इससे आग लगने का खतरा बढ़ सकता है. लाइटर के अंदर गैस मौजूद होती है, जो तेज गर्मी में फैल सकती है और लाइटर फट भी सकता है, जिससे कार में आग लगने का जोखिम बढ़ जाता है.

2. पावर बैंक और मोबाइल फोन- तेज गर्मी में बैटरी बहुत जल्दी गरम होकर खराब हो सकती है और फटने का खतरा भी बढ़ जाता है. खासकर सस्ती या पुरानी बैटरियां ज्यादा जोखिम पैदा करती हैं. इसी तरह मोबाइल फोन भी ज्यादा तापमान में ओवरहीट हो सकता है. बंद कार के अंदर गर्मी बहुत ज्यादा बढ़ जाती है, जिससे यह स्थिति और भी खतरनाक हो सकती है.

शॉपिंग बैग उठाने के कितने रुपए लेगा आपका हेल्पर, सर्विस से सुरक्षा तक... कैरीमेन को लेकर आपके हर सवाल का जवाब

3. एरोसोल कैन- डियो, परफ्यूम या स्प्रे जैसी चीजें अगर आप कार में रखते हैं, तो पार्किंग के समय इन्हें बाहर निकाल लेना बेहतर होता है. एरोसोल कैन में दबाव वाली गैस भरी होती है, जो ज्यादा गर्मी में असंतुलित हो सकती है. ऐसी स्थिति में कैन फटने का जोखिम रहता है और गैस के संपर्क में आने से आग लगने की संभावना भी बढ़ जाती है.

4.प्लास्टिक वॉटर बॉटल- प्लास्टिक की पानी की बोतल भी गर्मियों में कार के अंदर खतरा बन सकती है. तेज धूप पड़ने पर यह बोतल लेंस की तरह काम करके सूरज की रोशनी को एक जगह केंद्रित कर सकती है. अगर यह रोशनी सीट या किसी कपड़े पर पड़ जाए, तो आग लगने का जोखिम पैदा हो सकता है.हालांकि ऐसे मामले बहुत कम होते हैं, लेकिन संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता.

5.ज्वलनशील सामान- कार के अंदर पेट्रोल, केरोसिन, पेंट, थिनर या गैस सिलेंडर जैसी ज्वलनशील चीजें भूलकर भी नहीं रखनी चाहिए. धूप में खड़ी गाड़ी के अंदर बहुत ज्यादा गर्मी हो जाती है, जिससे इन पदार्थों से निकलने वाली गैसें खतरनाक बन सकती हैं. ऐसी स्थिति में आग लगने का ख़तरा काफी बढ़ जाता है.

6.खराब वायरिंग या इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस- डैशबोर्ड में खराब वायरिंग या सस्ते चार्जर कई बार शॉर्ट सर्किट का कारण बन सकते हैं. इसीलिए समय-समय पर इनकी जांच करवाते रहना जरूरी है, ताकि किसी भी बड़े खतरे से बचा जा सके.

फ्री राशन पर मोदी सरकार के फैसले से बिहार को क्या मिलेगा? कितने लोग ले पाएंगे योजना का लाभ? जानें

बचाव के तरीके

  • गर्मी के दिनों में कार में लाइटर, स्प्रे, बैटरी वाले उपकरण न छोड़ें.  
  • किसी भी तरह के ज्वलनशील पदार्थ को गाड़ी के अंदर रखने से बचें.
  • कार को छाया में पार्क करने की कोशिश करें.  
  • अच्छी क्वालिटी के इलेक्ट्रॉनिक और चार्जिंग डिवाइस का ही इस्तेमाल करें, इससे आप किसी भी खतरे से बच सकते हैं.
  • कार की सर्विसिंग के समय वायरिंग और इलेक्ट्रिकल सिस्टम की जांच जरूर करवाएं.

Published at : 30 May 2026 01:26 PM (IST)
Tags :
Car Maintenance Utility News Car Safety Tips Parking Tips
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

यूटिलिटी
Car Safety Tips: गर्मी में कार में भूलकर भी न छोड़ें ये चीजें, लग सकती है आग
Car Safety Tips: गर्मी में कार में भूलकर भी न छोड़ें ये चीजें, लग सकती है आग
यूटिलिटी
Water Purifiers: क्या आप भी पी रहे हैं गंदा या खारा पानी? घर बैठे इन आसान तरीकों से करें पहचान
क्या आप भी पी रहे हैं गंदा या खारा पानी? घर बैठे इन आसान तरीकों से करें पहचान
यूटिलिटी
दिल्ली में अब सिर्फ लोकल निवासी ही चला सकेंगे ई-रिक्शा! रजिस्ट्रेशन पर भी आएगा नियम- रिपोर्ट
दिल्ली में अब सिर्फ लोकल निवासी ही चला सकेंगे ई-रिक्शा! रजिस्ट्रेशन पर भी आएगा नियम- रिपोर्ट
यूटिलिटी
राजस्थान के बुजुर्गों के लिए खुशखबरी, सरकार कराएगी मुफ्त तीर्थ यात्रा, ऐसे करें आवेदन
राजस्थान के बुजुर्गों के लिए खुशखबरी, सरकार कराएगी मुफ्त तीर्थ यात्रा, ऐसे करें आवेदन
Advertisement

वीडियोज

UP Electricity Price Hike: भारी किल्लत के बीच बढ़ी दरें, आपके बिल पर कितना असर पड़ेगा! | Breaking
New Tata Tiago Facelift 2026: Budget Hatchback Segment की Game Changer? #tata #tatatiago #autolive
New Honda City facelift hybrid drive review and mileage | #hondacity #hondacityfacelift #autolive
Tata Tiago Ev facelift vs old: Kya changes hain? #tata #tatatiago #autolive
नई Tata Tiago EV Facelift से Petrol Car भूल जाएंगे? #tata #tatatiago #autolive
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
इजरायल को मान्यता देगा पाकिस्तान? जब रिपोर्टर ने मार्को रुबियो के सामने इशाक डार से पूछा सवाल तो मिला ये जवाब
इजरायल को मान्यता देगा PAK? जब मार्को रुबियो के सामने इशाक डार से पूछा गया सवाल तो दिया ये जवाब
बिहार
राबड़ी देवी को 10 सर्कुलर रोड बंगला खाली करने का नोटिस, बीजेपी मंत्री नंदकिशोर राम को हुआ आवंटित
राबड़ी देवी को 10 सर्कुलर रोड बंगला खाली करने का नोटिस, बीजेपी मंत्री नंदकिशोर राम को हुआ आवंटित
विश्व
ईरान के साथ डील का ट्रंप ने किया रिव्यू, सिचुएशन रूम में 2 घंटे चली बैठक, होर्मुज-न्यूक्लियर पर बन गई बात?
ईरान के साथ डील का ट्रंप ने किया रिव्यू, सिचुएशन रूम में 2 घंटे चली बैठक, होर्मुज-न्यूक्लियर पर बन गई बात?
आईपीएल 2026
शुभमन गिल के शतक को सिद्धू मूसेवाला के स्टाइल में किया सेलिब्रेट, ग्राउंड पर भी नाचे पिता, वीडियो वायरल
शुभमन गिल के शतक को सिद्धू मूसेवाला के स्टाइल में किया सेलिब्रेट, ग्राउंड पर भी नाचे पिता, वीडियो वायरल
साउथ सिनेमा
Karuppu Box Office Worldwide: तृषा कृष्णन की 'करुप्पु' ने थलपति विजय की 'वरिसू' को चटाई धूल, वर्ल्डवाइड 300 करोड़ के पार हुई कमाई
तृषा कृष्णन की 'करुप्पु' ने थलपति विजय की 'वरिसू' को चटाई धूल, वर्ल्डवाइड 300 करोड़ के हुई पार
INDIA AT 2047
ABP इंडिया @2047 कॉन्क्लेव का सजेगा मंच, राजनेता-उद्यमी और फिल्मी सितारों का लगेगा जमावड़ा
ABP इंडिया @2047 कॉन्क्लेव का सजेगा मंच, राजनेता-उद्यमी और फिल्मी सितारों का लगेगा जमावड़ा
महाराष्ट्र
महाराष्ट्र जहरीली शराब कांड: 5 पुलिस अधिकारी सस्पेंड, मौत का आंकड़ा 21 पहुंचा
महाराष्ट्र जहरीली शराब कांड: 5 पुलिस अधिकारी सस्पेंड, मौत का आंकड़ा 21 पहुंचा
यूटिलिटी
राजस्थान के बुजुर्गों के लिए खुशखबरी, सरकार कराएगी मुफ्त तीर्थ यात्रा, ऐसे करें आवेदन
राजस्थान के बुजुर्गों के लिए खुशखबरी, सरकार कराएगी मुफ्त तीर्थ यात्रा, ऐसे करें आवेदन
ENT LIVE
OTT पर छाई Dhanush की ‘Kara’, दर्शक कर रहे हैं जमकर तारीफ
OTT पर छाई Dhanush की ‘Kara’, दर्शक कर रहे हैं जमकर तारीफ
ENT LIVE
Jackie Shroff बने सुपरहीरो दादाजी, ‘The Great Grand Super Hero’ में दिखी emotion और adventure की कहानी
Jackie Shroff बने सुपरहीरो दादाजी, ‘The Great Grand Super Hero’ में दिखी emotion और adventure की कहानी
ENT LIVE
Salman Khan के late night surprise ने बढ़ाया ‘Matrubhoomi’ को लेकर excitement
Salman Khan के late night surprise ने बढ़ाया ‘Matrubhoomi’ को लेकर excitement
ENT LIVE
मनोज बाजपेयी की ‘Governor’ ने जीता दिल, 90s की आर्थिक संकट वाली कहानी ने बढ़ाई उत्सुकता
मनोज बाजपेयी की ‘Governor’ ने जीता दिल, 90s की आर्थिक संकट वाली कहानी ने बढ़ाई उत्सुकता
ENT LIVE
Ranveer Singh पर FWICE की कार्रवाई को लेकर उठे सवाल, selective action पर industry में छिड़ी बहस
Ranveer Singh पर FWICE की कार्रवाई को लेकर उठे सवाल, selective action पर industry में छिड़ी बहस
Embed widget