Car Safety Tips: गर्मी में कार में भूलकर भी न छोड़ें ये चीजें, लग सकती है आग

Show Quick Read Key points generated by AI, verified by newsroom अच्छी क्वालिटी के इलेक्ट्रॉनिक उपकरण, चार्जर का इस्तेमाल करें।

Car Safety Tips: गर्मी के मौसम में कार पार्क करना थोड़ा जोखिम भरा हो सकता है, खासकर जब गाड़ी को लंबे समय तक तेज धूप में खड़ा करना पड़े. कई बार पार्किंग की कमी के कारण लोग अपनी कार बाहर ही छोड़ देते हैं. ऐसे में बंद कार के अंदर का तापमान काफी बढ़कर 60–70 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच सकता है. इस गर्मी में अगर कार के अंदर कुछ जरूरी या इलेक्ट्रॉनिक सामान रह जाएं, तो वे खराब होने के साथ-साथ खतरे का कारण भी बन सकते हैं. इसलिए धूप में कार पार्क करते समय अंदर रखी चीजों को लेकर सावधानी बरतना बहुत जरूरी है.चलिए जानते हैं कि वे कौन-सी चीजें हैं जो कार में आग लगने का कारण बन सकती हैं.

कार में ये चीजें आग का कारण बन सकती हैं

गर्मियों के मौसम में अगर आप कार के अंदर कुछ चीजें छोड़ देते हैं, तो तेज धूप की वजह से आग लगने का खतरा बढ़ सकता है.

1. लाइटर- जो लोग स्मोकिंग करते हैं, अगर वे अपना लाइटर गर्मियों में कार के अंदर छोड़ देते हैं, तो इससे आग लगने का खतरा बढ़ सकता है. लाइटर के अंदर गैस मौजूद होती है, जो तेज गर्मी में फैल सकती है और लाइटर फट भी सकता है, जिससे कार में आग लगने का जोखिम बढ़ जाता है.

2. पावर बैंक और मोबाइल फोन- तेज गर्मी में बैटरी बहुत जल्दी गरम होकर खराब हो सकती है और फटने का खतरा भी बढ़ जाता है. खासकर सस्ती या पुरानी बैटरियां ज्यादा जोखिम पैदा करती हैं. इसी तरह मोबाइल फोन भी ज्यादा तापमान में ओवरहीट हो सकता है. बंद कार के अंदर गर्मी बहुत ज्यादा बढ़ जाती है, जिससे यह स्थिति और भी खतरनाक हो सकती है.

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3. एरोसोल कैन- डियो, परफ्यूम या स्प्रे जैसी चीजें अगर आप कार में रखते हैं, तो पार्किंग के समय इन्हें बाहर निकाल लेना बेहतर होता है. एरोसोल कैन में दबाव वाली गैस भरी होती है, जो ज्यादा गर्मी में असंतुलित हो सकती है. ऐसी स्थिति में कैन फटने का जोखिम रहता है और गैस के संपर्क में आने से आग लगने की संभावना भी बढ़ जाती है.

4.प्लास्टिक वॉटर बॉटल- प्लास्टिक की पानी की बोतल भी गर्मियों में कार के अंदर खतरा बन सकती है. तेज धूप पड़ने पर यह बोतल लेंस की तरह काम करके सूरज की रोशनी को एक जगह केंद्रित कर सकती है. अगर यह रोशनी सीट या किसी कपड़े पर पड़ जाए, तो आग लगने का जोखिम पैदा हो सकता है.हालांकि ऐसे मामले बहुत कम होते हैं, लेकिन संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता.

5.ज्वलनशील सामान- कार के अंदर पेट्रोल, केरोसिन, पेंट, थिनर या गैस सिलेंडर जैसी ज्वलनशील चीजें भूलकर भी नहीं रखनी चाहिए. धूप में खड़ी गाड़ी के अंदर बहुत ज्यादा गर्मी हो जाती है, जिससे इन पदार्थों से निकलने वाली गैसें खतरनाक बन सकती हैं. ऐसी स्थिति में आग लगने का ख़तरा काफी बढ़ जाता है.

6.खराब वायरिंग या इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस- डैशबोर्ड में खराब वायरिंग या सस्ते चार्जर कई बार शॉर्ट सर्किट का कारण बन सकते हैं. इसीलिए समय-समय पर इनकी जांच करवाते रहना जरूरी है, ताकि किसी भी बड़े खतरे से बचा जा सके.

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