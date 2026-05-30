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हिंदी न्यूज़यूटिलिटीUPPCL New Rules: जून की बिलिंग साइकिल से बदलेगा बिजली का रेट, 1000 आता था बिल तो अब कितना आएगा?

UPPCL New Rules: जून की बिलिंग साइकिल से बदलेगा बिजली का रेट, 1000 आता था बिल तो अब कितना आएगा?

UPPCL New Rules: जून की बिलिंग साइकिल से उत्तर प्रदेश के बिजली उपभोक्ताओं को ज्यादा बिल चुकाने के लिए तैयार रहना है. फ्यूल सरचार्ज में बढ़ोतरी होने वाली है और इसका मतलब है कि अब आपका बिल ज्यादा आएगा.

By : सृष्टि | Updated at : 30 May 2026 02:34 PM (IST)
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UPPCL New Rules: महंगाई की मार सिर्फ पेट्रोल- डीजल तक नहीं रह गई है. अब घर की बिजली पर भी इसका असर होने वाला है. दरअसल, उत्तर प्रदेश के लाखों बिजली उपभोक्ताओं के लिए जून से बड़ा बदलाव होने जा रहा है. बिजली कंपनियों ने ईंधन और बिजली खरीद लागत में बढ़ोतरी का हवाला देते हुए फ्यूल सरचार्ज बढ़ाने का फैसला किया है. इसका सीधा असर लोगों के बिजली बिल पर पड़ेगा. यानी जो उपभोक्ता अब तक 1,000 रुपये का बिजली बिल भर रहे थे, उन्हें आने वाले महीनों में ज्यादा भुगतान करना पड़ सकता है.

क्या है नया नियम?

मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार, जून 2026 की बिलिंग साइकिल से बिजली बिल में करीब 10 फीसदी तक का अतिरिक्त सरचार्ज जोड़ा जा सकता है. यह बढ़ोतरी फ्यूल एंड पावर परचेज एडजस्टमेंट सरचार्ज के तहत की जा रही है. आसान भाषा में समझें तो बिजली कंपनियां जब महंगे दाम पर बिजली खरीदती हैं, तो उसका कुछ बोझ उपभोक्ताओं पर भी डाला जाता है. यही वजह है कि अब लोगों के बिजली बिल में बढ़ोतरी देखने को मिलेगी.

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अब कितना आएगा आपका बिल?

अगर किसी उपभोक्ता का मासिक बिजली बिल लगभग 1,000 रुपये आता है, तो 10 फीसदी सरचार्ज बढ़ने के बाद उसे करीब 1,100 रुपये तक का भुगतान करना पड़ सकता है. इसी तरह अगर आपका बिल 2,000 रुपये आता है तो करीब 200 रुपये बढ़ सकता है. वहीं, 3,000 रुपये के बिल पर लगभग 300 रुपये ज्यादा देने पड़ सकते हैं. ज्यादा बिजली खपत करने वाले उपभोक्ताओं पर इसका असर और अधिक दिखाई देगा. 

क्यों बढ़ रहा है बिजली का बिल?

बिजली कंपनियों का कहना है कि पिछले कुछ समय में कोयले, गैस और बिजली खरीद की लागत बढ़ी है. इसके अलावा ट्रांसमिशन और वितरण से जुड़े खर्च भी बढ़े हैं. ऐसे में कंपनियां भरपाई के लिए सरचार्ज लागू कर रही हैं, यानी उपभोक्ताओं को सीधे बिजली दर बढ़ने की बजाय सरचार्ज के जरिए बाकि का भुगतान करना होगा.

किन लोगों पर पड़ेगा सबसे ज्यादा असर?

इस फैसले का असर सबसे ज्यादा घरेलू उपभोक्ताओं के साथ-साथ छोटे कारोबारी और दुकानदारों पर पड़ेगा. गर्मियों में एसी, कूलर और पंखों का इस्तेमाल बढ़ने से पहले ही बिजली ज्यादा खर्च होती है. ऐसे में बढ़ा हुआ सरचार्ज लोगों की जेब पर बोझ डाल सकता है. ग्रामीण क्षेत्रों में भी इसका असर देखने को मिलेगा, जहां पहले से ही बिजली खर्च घरों के मासिक बजट का बड़ा हिस्सा होता है.

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क्या आगे और बढ़ सकते हैं बिजली के दाम?

अगर कोयले और बिजली खरीद की लागत ऊंची बनी रहती है तो आने वाले महीनों में भी राहत मिलना मुश्किल है. हालांकि, अंतिम फैसला नियामक आयोग और बिजली कंपनियों की समीक्षा पर निर्भर करेगा. फिलहाल तो जून की बिलिंग साइकिल से उत्तर प्रदेश के बिजली उपभोक्ताओं को ज्यादा बिल चुकाने के लिए तैयार रहना चाहिए. फ्यूल सरचार्ज में बढ़ोतरी का सीधा असर घरेलू बजट पर पड़ेगा. ऐसे में बिजली की बचत करना पहले से ज्यादा जरूरी हो गया है. अगर आपका बिल अभी 1,000 रुपये आता है तो आने वाले महीनों में ये 1,100 रुपये या उससे अधिक भी हो सकता है.

About the author सृष्टि

'एबीपी नेटवर्क' में सीनियर कॉपी-एडिटर के तौर पर काम कर रहीं सृष्टि का डिजिटल मीडिया में 4 सालों से अधिक का अनुभव है.बिजनेस, एंटरटेनमेंट, धर्म, लाइफस्टाइल और यात्रा सेक्शन में लेखन, इंटरव्यू और विश्लेषण इनकी विशेषज्ञता है.सीसीएसयू से मास कम्युनिकेशन में स्नातक कर चुकीं सृष्टि ने अपने करियर की शुरुआत नवभारत टाइम्स के साथ की थी, जिसके बाद वो 2.5 साल तक टाइम्स नाउ नवभारत का हिस्सा भी रहीं.फाइनेंस के साथ फिल्मी कीड़ा होना न केवल इनका पेशा बल्कि हिस्सा है.
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Published at : 30 May 2026 02:34 PM (IST)
Tags :
Electricity Bill Utility News UPPCL
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