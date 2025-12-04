दिल्ली से मुंबई उड़ान भरना अब जेब पर भारी, बढ़े हुए किरायों ने यात्रियों की मुश्किलें बढ़ाईं

हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिंदी न्यूज़यूटिलिटीदिल्ली से मुंबई उड़ान भरना अब जेब पर भारी, बढ़े हुए किरायों ने यात्रियों की मुश्किलें बढ़ाईं

Delhi To Mumbai Flight Fare: दिल्ली-मुंबई फ्लाइट किराया अचानक बढ़ गया है, मिनिमम 21000 और मैक्सिमम 38000 रुपये तक पहुंचा. यात्रियों के लिए खड़ी हुईं परेशानियां.

By : एबीपी लाइव | Edited By: नीलेश ओझा | Updated at : 04 Dec 2025 04:01 PM (IST)
Preferred Sources

Delhi To Mumbai Flight Fare: देश में रोजाना हजारों लोग दिल्ली से मुंबई का सफर करते हैं. और समय बचाने के लिए उनमें से ज्यादातर लोग फ्लाइट को चुनते हैं. यह रूट हमेशा बिजी रहता है. लेकिन हाल ही में किराए अचानक रिकॉर्ड स्तर तक पहुंच गए हैं, जिससे यात्रियों की जेब पर भारी असर पड़ा है. 4 दिसंबर को मेक माई ट्रिप पर दिल्ली-मुंबई की मिनिमम फ्लाइट कीमत 21159 रुपये और कुछ फ्लाइट का अधिकतम किराया 38676 रुपये तक दिखा.

5 दिसंबर के लिए भी न्यूनतम किराया 17788 रुपये और अधिकतम करीब 31000 रुपये दर्ज किया गया. अचानक बढ़े किराए की सबसे बड़ी वजह इंडिगो एयरलाइन में हाल ही में आई ऑपरेशन संबंधी अचानक बढ़ी गड़बड़ी मानी जा रही है. चलिए जानते हैं पूरा मामला और इसका असर यात्रियों पर.

टिकट महंगे होने की वजह?

इंडिगो एयरलाइन पिछले दो दिनों से देरी और कैंसिलेशन के कारण मुश्किल में है. इसके चलते DGCA ने एयरलाइन अधिकारियों को बुलाकर स्पष्टीकरण मांगा कि इतनी बड़ी गड़बड़ी कैसे हुई और इसे ठीक करने की क्या योजना है. एयरलाइन ने बताया कि ऑपरेशन में दिक्कत का मुख्य कारण क्रू की कमी है. 1232 में से 755 फ्लाइट्स केवल क्रू शॉर्टेज की वजह से कैंसिल करनी पड़ीं.

इंडिगो में बढ़ी समस्याओं के चलते दिल्ली-मुंबई जैसे बिजी रूट पर टिकट की आपूर्ति कम और मांग ज्यादा हो गई. इसी वजह से किराए रिकॉर्ड स्तर तक बढ़ गए. एयरपोर्ट पर यात्रियों की संख्या लगातार अधिक होने से फ्लाइट की उपलब्धता कम हो गई. जिससे टिकट महंगे हुए. यात्रियों को अपनी ट्रैवल प्लानिंग बदलनी पड़ी और कई लोगों को फ्लाइट शेड्यूल के मुताबिक ज्यादा पेमेंट करना पड़ा.

अगले 48 घंटे में हालात ठीक हो सकते है

दिल्ली-मुंबई रूट पर रोजाना हजारों लोग सफर करते हैं, इसलिए अचानक किराया 20 से 38 हजार रुपये तक पहुंच जाना बड़ी समस्या बन गया है. यात्रियों को ज्यादा खर्च करना पड़ा और कई लोगों को अपनी फ्लाइट बदलनी पड़ी. इस वजह से एयरपोर्ट पर भीड़ और बढ़ गई.

इंडिगो का कहना है कि अगले 48 घंटे में हालात को सामान्य करने की कोशिश की जा रही है. इसके लिए फ्लाइट रूट बदले जा रहे हैं और कुछ सर्विसेज को दोबारा शेड्यूल किया जा रहा है. जिससे यात्रियों को समय पर सफर की सुविधा मिल सके. 

Published at : 04 Dec 2025 04:01 PM (IST)
