हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
सदर्न राइजिंगमहाराष्ट्र निकाय चुनावIdeas of IndiaINDIA AT 2047फोटो गैलरीवेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़यूटिलिटीखाना बनाते समय सिलेंडर से हो गया हादसा तो इन लोगों को नहीं मिलेगा क्लेम, जान लीजिए जरूरी बात

खाना बनाते समय सिलेंडर से हो गया हादसा तो इन लोगों को नहीं मिलेगा क्लेम, जान लीजिए जरूरी बात

LPG Gas Cylinder Insurance: खाना बनाते समय सिलेंडर से होने वाले हादसों में क्लेम तभी मिलता है. जब जरूरी बातों का ध्यान रखा जाए. जरा सी लापरवाही से क्लेम रुक सकता है.

By : एबीपी लाइव | Edited By: नीलेश ओझा | Updated at : 25 Nov 2025 10:48 AM (IST)
Preferred Sources

LPG Gas Cylinder Insurance:  आज के समय में लगभग सभी घरों में खाना एलपीजी गैस सिलेंडर का इस्तेमाल करके बनाया जाता है. यह काफी आसान और सुविधाजनक होता है. लेकिन इसके साथ हादसा होने का जोखिम भी जुड़ा है. लेकिन बहुत से लोगों को नहीं पता होता. हर एक एलपीजी गैस सिलेंडर का इंश्योरेंस भी होता है. कई लोग मान लेते हैं कि अगर किसी दिन सिलेंडर से कोई हादसा हो जाए तो बीमा क्लेम अपने आप मिल जाएगा. 

लेकिन ऐसा नहीं होता है. क्लेम तभी मिलती है जब नियमों के हिसाब से सिलेंडर और कनेक्शन का इस्तेमाल किया गया हो. लोग अक्सर यही बात नजरअंदाज कर देते हैं और बाद में उनका क्लेम रिजेक्ट हो जाता है. इसलिए यह जानना जरूरी है कि किन लोगों को क्लेम मिलता है और किन लोगों को नहीं मिल पाता. चलिए आपको बताते हैं इसकी पूरी जानकारी.

किन लोगों को नहीं मिलता क्लेम?

एलपीजी सिलेंडर फटने से हादसा होने पर अधिकतम 50 लाख रुपये तक का मुआवजा और प्रति व्यक्ति लगभग 10 लाख रुपये तक का कवर शामिल होता है. लेकिन सबको यह क्लेम नहीं मिलता है. यह क्लेम तभी मिलता है जब सिलेंडर, पाइप, रेगुलेटर और स्टोव पूरी तरह कंपनी के तय मानकों के अनुसार हों. अगर आपने लोकल पाइप लगा रखा है. रेगुलेटर बदल कर कोई सस्ता ऑप्शन इस्तेमाल कर रहे हैं या स्टोव स्टैंडर्ड क्वालिटी का नहीं है. तो जांच टीम यह मान लेती है कि लापरवाही आपकी तरफ से हुई है.

यह भी पढ़ें: Investment Tips: 15 साल में चाहिए 1 करोड़ तो हर महीने कितने रुपये करें इनवेस्ट? समझें पूरा हिसाब

घरों में अक्सर स्टोव ऐसी जगह रखा होता है जहां हवा का रास्ता नहीं होता या उसके पास ज्वलनशील सामान रखा होता है. ऐसी स्थिति में भी क्लेम खारिज हो सकता है. अगर कनेक्शन किसी और नाम से है और इस्तेमाल कोई दूसरा कर रहा है. तो कंपनी इस पर भी सवाल उठा सकती है. सेटअप सुरक्षित न हो, कागज या जानकारी सही न हो या लापरवाही दिखे तो ऐसे लोगों को क्लेम नहीं मिल पाता हैय 

क्लेम पाने के लिए किन बातों का ध्यान रखें?

अगर आप चाहते हैं कि अनहोनी की स्थिति में अधिकतम 50 लाख रुपये तक का बीमा कवर या प्रति व्यक्ति 10 लाख रुपये तक की राशि बिना परेशानी मिले तो कुछ बातें हमेशा याद रखें. सिलेंडर सिर्फ आधिकारिक डिस्ट्रीब्यूटर से लें और रसीद संभाल कर रखें. पाइप कंपनी सर्टिफाइड होना चाहिए और एक्सपायरी डेट के बाद उसे तुरंत बदल दें. 

यह भी पढ़ें: 1 जनवरी से ये गाड़ियां दिल्ली-एनसीआर में नहीं कर पाएंगी एंट्री, जानें क्या है नया नियम?

स्टोव सुरक्षित जगह पर होना चाहिए. उसके आसपास तेल, कपड़ा या अखबार जैसी चीजें न रखें. खाना बनाते समय सिलेंडर को खींचने या हिलाने से बचें. हादसा होते ही पुलिस और डिस्ट्रीब्यूटर दोनों को सूचित करना जरूरी है, क्योंकि बीमा की प्रोसेस रिपोर्ट के आधार पर ही चलती है. अगर यह कदम सही तरीके से पूरे हों तो क्लेम मिलने की संभावना काफी बढ़ जाती है.

यह भी पढ़ें: गीजर चलाते समय ये चूक पड़ सकती है भारी, थोड़ी सी लापरवाही भी बना सकती है खतरा

Published at : 25 Nov 2025 10:48 AM (IST)
Tags :
Utility News LPG  INSURANCE
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

इंडिया
Air India On Volcanic Eruption: ज्वालामुखी की राख पहुंची भारत, कई उड़ानें रद्द, एयर इंडिया, इंडिगो एक्शन में आईं
ज्वालामुखी की राख पहुंची भारत, कई उड़ानें रद्द, एयर इंडिया, इंडिगो एक्शन में आईं
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
राम मंदिर के शिखर पर स्थापित होने वाली धर्म ध्वजा की पहली झलक आई सामने, देखें तस्वीरें
राम मंदिर के शिखर पर स्थापित होने वाली धर्म ध्वजा की पहली झलक आई सामने, देखें तस्वीरें
इंडिया
ठंड के बीच आने वाली है बड़ी आफत, बंगाल की खाड़ी से उठेगा चक्रवाती तूफान, जानें किन राज्यों पर खतरा?
ठंड के बीच आने वाली है बड़ी आफत, बंगाल की खाड़ी से उठेगा चक्रवाती तूफान, जानें किन राज्यों पर खतरा?
क्रिकेट
दो फ्लाइट बदलकर पहुंचे और किया प्रपोज! भारतीय खिलाड़ी सुरेश रैना की लव स्टोरी फिल्मी स्क्रिप्ट से भी ज्यादा रोमांचक
दो फ्लाइट बदलकर पहुंचे और किया प्रपोज! इस भारतीय खिलाड़ी की लव स्टोरी फिल्मी स्क्रिप्ट से भी ज्यादा रोमांचक
Advertisement

वीडियोज

Crime News : बंद कमरे में 'फूंक' से हैवानियत ! Sansani
Actor Dharmendra Passes Away: सुरैया से दिल्लगी ने बनाया हीरो | Sunny Deol | Bobby Deol
Sir Controversy: अवैध बांग्लादेशियों के पास 'डुअल सिटीजनशिप'! | Bengal SIR | Mamata Banerjee
Sandeep Chaudhary: BLO को बलि का बकरा क्यों बना रहे SIR? | Bengal SIR | SIR Controversy | UP SIR
Sir Controversy: BLO को 'बंधक' कौन-कहां बना रहा? UP SIR | Akhilesh Yadav | Noida | Bengal SIR
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
/ litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
/ litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
Air India On Volcanic Eruption: ज्वालामुखी की राख पहुंची भारत, कई उड़ानें रद्द, एयर इंडिया, इंडिगो एक्शन में आईं
ज्वालामुखी की राख पहुंची भारत, कई उड़ानें रद्द, एयर इंडिया, इंडिगो एक्शन में आईं
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
राम मंदिर के शिखर पर स्थापित होने वाली धर्म ध्वजा की पहली झलक आई सामने, देखें तस्वीरें
राम मंदिर के शिखर पर स्थापित होने वाली धर्म ध्वजा की पहली झलक आई सामने, देखें तस्वीरें
इंडिया
ठंड के बीच आने वाली है बड़ी आफत, बंगाल की खाड़ी से उठेगा चक्रवाती तूफान, जानें किन राज्यों पर खतरा?
ठंड के बीच आने वाली है बड़ी आफत, बंगाल की खाड़ी से उठेगा चक्रवाती तूफान, जानें किन राज्यों पर खतरा?
क्रिकेट
दो फ्लाइट बदलकर पहुंचे और किया प्रपोज! भारतीय खिलाड़ी सुरेश रैना की लव स्टोरी फिल्मी स्क्रिप्ट से भी ज्यादा रोमांचक
दो फ्लाइट बदलकर पहुंचे और किया प्रपोज! इस भारतीय खिलाड़ी की लव स्टोरी फिल्मी स्क्रिप्ट से भी ज्यादा रोमांचक
बॉलीवुड
स्मृति मंधाना के पिता की तबीयत खराब, शादी हुई पोस्टपोन, फूट-फूटकर रोए थे पलाश मुच्छल, 4 घंटे हॉस्पिटल में रहना पड़ा एडमिट
स्मृति मंधाना के पिता की तबीयत खराब, शादी हुई पोस्टपोन, फूट-फूटकर रोए थे पलाश मुच्छल
फैशन
Special Feature: ऐश्वर्या राय सरकार, स्टाइल और संस्कृति का संगम
ऐश्वर्या राय सरकार: स्टाइल और संस्कृति का संगम
बिजनेस
Stock Market Today: पॉजिटिव शुरुआत के बाद लाल हुआ शेयर बाजार, सेंसेक्स 21 अंक फिसला, निफ्टी 25,949 के नीचे
पॉजिटिव शुरुआत के बाद लाल हुआ शेयर बाजार, सेंसेक्स 21 अंक फिसला, निफ्टी 25,949 के नीचे
हेल्थ
Winter Health Tips: ठंडे पानी से या गर्म पानी से... ठंड में कैसे नहाना होता है ठीक? एक्सपर्ट से जानें
ठंडे पानी से या गर्म पानी से... ठंड में कैसे नहाना होता है ठीक? एक्सपर्ट से जानें
Paisa LIVE
IPO Alert: SSMD Agrotech India IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band| Paisa Live
IPO Alert: SSMD Agrotech India IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band| Paisa Live
ENT LIVE
IFFI GOA 2025: Sholay की वही Iconic Bike, क्या आप Re-Release पर फिर देखेंगे Jai-Veeru की यारी?
IFFI GOA 2025: Sholay की वही Iconic Bike, क्या आप Re-Release पर फिर देखेंगे Jai-Veeru की यारी?
ENT LIVE
IFFI Goa 2025: Vidhu Vinod Chopra ने याद किया कि कैसे 35 साल पहले Bhansali ने उड़ाए थे परिंदे!
IFFI Goa 2025: Vidhu Vinod Chopra ने याद किया कि कैसे 35 साल पहले Bhansali ने उड़ाए थे परिंदे!
ENT LIVE
IFFI 2025: Masterclass बनी Moment, Vidhu Vinod Chopra ने किया अपने Singing Talent से Impress
IFFI 2025: Masterclass बनी Moment, Vidhu Vinod Chopra ने किया अपने Singing Talent से Impress
ENT LIVE
IFFI GOA 2025: Mukesh Chhabra, Suparn Verma ने सिनेमा सेलिब्रेशन को बनाया और भी शानदार
IFFI GOA 2025: Mukesh Chhabra, Suparn Verma ने सिनेमा सेलिब्रेशन को बनाया और भी शानदार
Embed widget