Investment Tips: पहले लोग रिटायरमेंट के बाद सुरक्षित भविष्य के लिए फिक्स्ड डिपॉजिट या पब्लिक प्रोविडेंट फंड में इन्वेस्टमेंट करते थे, लेकिन आजकल लोग फिक्स्ड डिपॉजिट या पब्लिक प्रोविडेंट फंड से हटकर म्युचुअल फंड की तरफ रुख कर रहे हैं. इसका सबसे बड़ा कारण म्युचुअल फंड्स का फ्लेक्सिबल इन्वेस्टमेंट और एसआईपी जैसी आसान सुविधा प्रदान करता है. वहीं कई लोग एक निश्चित समय तक एक मजबूत फंड तैयार करना चाहते हैं. ऐसे में अगर आप भी फ्यूचर में एक करोड़ रुपये का फंड बनाना चाहते हैं तो म्युचुअल फंड में एसआईपी के जरिए निवेश करना सबसे आसान और समझदारी भरा तरीका माना जाता है.

एसआईपी की खासियत यह होती है कि आप इसमें कम रकम से शुरुआत करके लंबे समय में बड़ा फंड बना सकते हैं, इसमें जितना जल्दी निवेश शुरू करते हैं कंपाउंडिंग उतनी जल्दी से काम करती है और आपकी रकम बढ़ती जाती है. ऐसे में चलिए आज हम आपको बताते हैं कि 15 साल में अगर आपको एक करोड़ रुपये चाहिए तो हर महीने कितने रुपये इन्वेस्ट करने होंगे और इसका पूरा हिसाब क्या होगा.

1 करोड़ के लिए 15 साल में कितना निवेश करना होगा?

अगर आपका टारगेट 15 साल में एक करोड़ रुपये का फंड बनाने का है तो निवेश की राशि आपके रिटर्न के अनुसार तय होती है. अगर आपको 9 प्रतिशत सालाना रिटर्न मिलता है तो हर महीने करीब 26,426 रुपये की एसआईपी करनी होगी. वहीं 10 प्रतिशत रिटर्न पर यह मासिक एसआईपी घटकर 24,127 रुपये रह जाती है. इसके अलावा 11 प्रतिशत रिटर्न पर हर महीने 21,993 निवेश करने होंगे. वही 12 प्रतिशत सालाना रिटर्न पर एक करोड़ का टारगेट पाने के लिए सिर्फ 26,016 रुपये प्रति माह की एसआईपी काफी मानी जाती है. एसआईपी में आपको जितना ज्यादा रिटर्न मिलेगा उतनी कम रकम में आपका टारगेट पूरा हो जाएगा.

कम समय में भारी इन्वेस्टमेंट की होती है जरूरत

अगर कोई कम समय जैसे 5 साल में एक करोड़ रुपये बनाना चाहता है तो एसआईपी की रकम काफी ज्यादा हो जाती है. इसमें 7 प्रतिशत रिटर्न पर 5 साल में एक करोड़ का फंड बनाने के लिए हर महीने 1.39 लाख रुपये का निवेश करना होगा. वहीं 12 प्रतिशत रिटर्न पर भी 5 साल में टारगेट पूरा करने के लिए 1.14 लाख रुपये प्रतिमाह की एसआईपी करनी पड़ेगी. इससे साफ पता चलता है कि कम समय में बड़ा फंड बनाना मुश्किल और महंगा हो सकता है.

कंपाउंडिंग की ताकत बदल देती है खेल

कंपाउंडिंग का मतलब है कि आपके निवेश पर मिलने वाला रिटर्न आगे जाकर खुद और रिटर्न कमाने लगता है. यही वजह है कि लंबे समय में आपका छोटा निवेश भी बड़ा फंड बन सकता है. इसे लेकर फेमस रूल 15x15x15 भी बताता है कि अगर कोई हर महीने 15, 000 रुपये की एसआईपी करें और 15 प्रतिशत सालाना रिटर्न मिले तो 15 साल में करीब 1 करोड़ रुपये का फंड बन सकता है. यही पैसा अगले 15 साल और लगा रहने पर करीब 10 करोड़ रुपये तक पहुंच सकता है.

ये भी पढ़ें-SIR फॉर्म के नाम पर हो रही साइबर ठगी, जान लें बचने का तरीका