15 अगस्त से चलेगी देश की पहली बुलेट ट्रेन, जानें कितना होगा इसका किराया?

Bullet Train: भारतीय रेलवे दुनिया की चौथी सबसे बड़ी रेल व्यवस्था है और देश में रोजाना करोड़ों यात्री ट्रेन से सफर करते हैं. समय के साथ रेलवे लगातार अपनी सुविधाओं और तकनीक को बेहतर बनाता जा रहा है. अब इसी सफर में एक नया और ऐतिहासिक अध्याय जुड़ने वाला है. देश में जल्द ही पहली बुलेट ट्रेन दौड़ती नजर आएगी. नए साल के मौके पर रेल मंत्री अश्वनी वैष्णव ने साफ कर दिया है कि भारत को उसकी पहली बुलेट ट्रेन 15 अगस्त 2027 तक मिल जाएगी. इससे शहरों के बीच कनेक्टिविटी में बड़ा बदलाव आएगा. चलिए आपको बताते हैं कित

15 अगस्त 2027 से शुरू होगी बुलेट ट्रेन

रेल मंत्री अश्वनी वैष्णव के मुताबिक देश की पहली बुलेट ट्रेन 15 अगस्त 2027 तक पूरी तरह तैयार हो जाएगी. शुरुआत में यह ट्रेन गुजरात के सूरत से बापी के बीच दौड़ेगी. पहले चरण में सूरत से बिलिमोरा के बीच सेवा शुरू होगी. इसके बाद वापी से सूरत का सेक्शन खुलेगा.

फिर वापी से अहमदाबाद तक बुलेट ट्रेन दौड़ाई जाएगी. आगे चलकर ठाणे से अहमदाबाद का सेक्शन जोड़ा जाएगा और अंत में मुंबई से अहमदाबाद तक पूरा हाईस्पीड कॉरिडोर चालू हो जाएगा. रेल मंत्री ने हल्के अंदाज में कहा कि लोग अभी से तैयारी कर लें, क्योंकि बुलेट ट्रेन अब ज्यादा दूर नहीं है.

कितना हो सकता है बुलेट ट्रेन का किराया?

अब बहुत से लोगों के मन में सवाल आ रहा है कि बुलेट ट्रेन का किराया कितना होगा? तो आपको बता दें अभी आधिकारिक तौर पर यह तय नहीं हुआ है. लेकिन इसके शुरुआती अनुमान सामने आ चुके हैं. माना जा रहा है कि मुंबई से अहमदाबाद तक पूरे सफर का किराया 3000 रुपये से लेकर 5000 रुपये के बीच तक हो सकता है. देखा जाए तो इसके हवाई यात्रा से सस्ता रहने की संभावना है.

सरकार की कोशिश है कि बुलेट ट्रेन को मिडिल क्लास की पहुंच में रखा जाए. जिससे ज्यादा से ज्यादा लोग हाईस्पीड रेल का फायदा उठा सकें. किराया ऐसा रखा जाएगा कि समय की बचत के साथ जेब पर भी ज्यादा बोझ न पड़े. हालांकि जबतक आधिकारिक जानकारी नहीं आ जाती है तब तक साफ तौर पर पता नहीं चल पाएगा.

