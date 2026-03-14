हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
Israel Iran WarIdeas of Indiaआईपीएल 2026राशिफलफोटो गैलरीEventsINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़यूटिलिटीजल्दी करो नहीं तो कैंसिल हो जाएगा सिलेंडर...LPG संकट के बीच शुरू हुआ Cylinder Scam, जान लें बचने का तरीका

जल्दी करो नहीं तो कैंसिल हो जाएगा सिलेंडर...LPG संकट के बीच शुरू हुआ Cylinder Scam, जान लें बचने का तरीका

स्कैमर्स ने लोगों को ठगने का एक नया तरीका निकाल लिया है, जिसे Cylinder Scam कहा जा रहा है. इसमें ठग खुद को गैस एजेंसी का कर्मचारी बताकर लोगों को फोन करते हैं.

By : मानसी उपाध्याय | Updated at : 14 Mar 2026 06:05 PM (IST)
Preferred Sources

देश में गैस सिलेंडर को लेकर लोगों की चिंता बढ़ती जा रही है. मिडिल ईस्ट में चल रहे तनाव और युद्ध की खबरों के कारण यह अफवाह फैल रही है कि भारत में LPG और पेट्रोल की कमी हो सकती है. इसी वजह से कई लोग पहले से ही सिलेंडर बुक करने या स्टॉक रखने की कोशिश कर रहे हैं. आम लोगों के मन में डर और घबराहट का माहौल बन गया है. इसी डर का फायदा अब साइबर ठग उठाने लगे हैं. उन्होंने लोगों को ठगने का एक नया तरीका निकाल लिया है, जिसे Cylinder Scam कहा जा रहा है.

इसमें ठग खुद को गैस एजेंसी का कर्मचारी बताकर लोगों को फोन करते हैं और उन्हें डरा कर उनकी बैंक की जानकारी हासिल करने की कोशिश करते हैं.  दिल्ली पुलिस ने 12 मार्च को अपने आधिकारिक सोशल मीडिया अकाउंट पर एक वीडियो शेयर करके लोगों को इस नए साइबर फ्रॉड से सावधान रहने की चेतावनी दी है. पुलिस ने बताया कि यह एक सुनियोजित ठगी है, जिसमें लोगों को गैस की कमी का डर दिखाकर फर्जी लिंक भेजा जा रहा है. तो आइए जानते हैं कि LPG संकट के बीच शुरू हुए Cylinder Scam से बचने का तरीका क्या है. 

ऐसे काम करता है Cylinder Scam

दिल्ली पुलिस की जारी वीडियो के अनुसार, ठगी का तरीका काफी चालाकी भरा है. सबसे पहले किसी व्यक्ति को एक अनजान नंबर से कॉल आता है. कॉल करने वाला खुद को उसकी गैस एजेंसी का कर्मचारी बताता है. वह बहुत विश्वास के साथ बात करता है ताकि सामने वाला उस पर भरोसा कर ले. ठग कहता है सर, मैं आपकी गैस एजेंसी से बोल रहा हूं, क्या आपने अपना सिलेंडर बुक कर लिया है. अचानक ऐसा सवाल सुनकर व्यक्ति थोड़ा हैरान हो जाता है और पूछता है क्यों, क्या हुआ? इसके बाद ठग डर पैदा करने वाली बात कहता है. वह कहता है कि मिडिल ईस्ट में चल रहे युद्ध की वजह से भारत में LPG की भारी कमी होने वाली है, इसलिए अगर आपने अभी सिलेंडर बुक नहीं किया तो आपका कोटा किसी और को दे दिया जाएगा. यह सुनकर कई लोग घबरा जाते हैं और जल्दी में निर्णय लेने लगते हैं. 

भेजा जाता है फर्जी लिंक

जब सामने वाला व्यक्ति घबराहट में आ जाता है, तो ठग उसे व्हाट्सएप या SMS पर एक लिंक भेज देता है. वह कहता है इस लिंक पर क्लिक करके तुरंत अपनी जानकारी भर दीजिए, तभी आपका सिलेंडर बुक होगा, नहीं तो आपका सिलेंडर कैंसिल हो जाएगा. इस लिंक पर क्लिक करने के बाद एक फर्जी वेबसाइट खुलती है जो बिल्कुल असली गैस कंपनी की वेबसाइट जैसी दिखती है. इसमें लोगों से बैंक डिटेल, कार्ड नंबर, OTP या अन्य निजी जानकारी मांगी जाती है, जैसे ही व्यक्ति ये जानकारी भर देता है, साइबर ठग उसके बैंक खाते से पैसे निकाल लेते हैं. 

यह भी पढ़ें - खाना बनाते वक्त जरूर फॉलो करें ये टिप्स, 45 से 60 दिन चलेगा आपका LPG सिलेंडर

Cylinder Scam से बचने का तरीका क्या है.

अगर कोई भी व्यक्ति पेट्रोल या LPG की कमी का डर दिखाकर कोई लिंक भेजता है, तो समझ लीजिए कि यह साइबर ठगी हो सकती है. उन्होंने लोगों से कहा कि किसी भी अनजान लिंक पर क्लिक न करें, बैंक डिटेल या OTP किसी के साथ शेयर न करें, फोन पर मिली जानकारी पर तुरंत भरोसा न करें. पुलिस के अनुसार, इन कॉल्स का मकसद सिर्फ लोगों में डर फैलाना और उनके बैंक खाते से पैसे निकालना है. 

अगर ठगी का शक हो तो क्या करें

अगर आपके पास ऐसा कोई कॉल या मैसेज आए तो घबराएं नहीं. आप तुरंत नेशनल साइबर क्राइम हेल्पलाइन 1930 पर कॉल करें या www.cybercrime.gov.in पर जाकर ऑनलाइन शिकायत दर्ज करें. अगर जल्दी शिकायत की जाए तो कई मामलों में ठगी गई रकम वापस मिलने की संभावना भी रहती है.

यह भी पढ़ें - नेशनल हाईवे पर सफर करना हुआ महंगा, सरकार ने बढ़ाई एनुअल FASTag टोल पास की फीस; जानें अब कितना होगा खर्च?

Published at : 14 Mar 2026 06:05 PM (IST)
Tags :
LPG Cylinder Shortage LPG Cylinder Scam Gas Agency Scam Cylinder Booking Fraud LPG Cyber Fraud
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

यूटिलिटी
जल्दी करो नहीं तो कैंसिल हो जाएगा सिलेंडर...LPG संकट के बीच शुरू हुआ Cylinder Scam, जान लें बचने का तरीका
जल्दी करो नहीं तो कैंसिल हो जाएगा सिलेंडर...LPG संकट के बीच शुरू हुआ Cylinder Scam, जान लें बचने का तरीका
यूटिलिटी
बाजार से लाया घी असली है या मिलावटी, घर बैठे ऐसे करें चेक
बाजार से लाया घी असली है या मिलावटी, घर बैठे ऐसे करें चेक
यूटिलिटी
नेशनल हाईवे पर सफर करना हुआ महंगा, सरकार ने बढ़ाई एनुअल FASTag टोल पास की फीस; जानें अब कितना होगा खर्च?
नेशनल हाईवे पर सफर करना हुआ महंगा, सरकार ने बढ़ाई एनुअल FASTag टोल पास की फीस; जानें अब कितना होगा खर्च?
यूटिलिटी
जंग के बीच आपकी कार पर हो गया अटैक तो कैसे ले सकते हैं क्लेम, जान लें तरीका?
जंग के बीच आपकी कार पर हो गया अटैक तो कैसे ले सकते हैं क्लेम, जान लें तरीका?
Advertisement

वीडियोज

Shah Rukh Khan की King और उनके साथ काम पर Saurabh Shukla का अनुभव
Vasudha: 😕Vasudha की शादी की खबर सुनकर सासू माँ की बिगड़ी तबीयत, घर में मचा कोहराम!
Unique Fashion से लेकर Bigg Boss तक: Shalini Passi ने Shah Rukh Khan की Film King समेत कई राज खोले
सौरभ शुक्ला ने खोले कई राज शाहरुख खान, किंग और जॉली एलएलबी के पीछे की कहानियां
Sansani: एक हीरोइन और 'एक विलेन' की लव स्टोरी ! | Monalisa | Furman | Wedding
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
Iran-US War: ‘US का सबसे बड़ा युद्धपोत भी फेल...’, ईरान का बड़ा दावा, जानें मुस्लिम देशों से क्या की अपील
‘US का सबसे बड़ा युद्धपोत भी फेल...’, ईरान का बड़ा दावा, जानें मुस्लिम देशों से क्या की अपील
राजस्थान
जोधपुर जेल से 170 दिन बाद सोनम वांगचुक रिहा, सरकार ने NSA भी हटाया
जोधपुर जेल से 170 दिन बाद सोनम वांगचुक रिहा, सरकार ने NSA भी हटाया
टेलीविजन
'मेरे साथ काला जादू हुआ था..' CID से जबरदस्ती निकाले जाने के बयान पर अब जसवीर कौर ने आखिर क्यों दी सफाई
'काला जादू हुआ था..' CID से जबरदस्ती निकाले जाने के बयान पर अब जसवीर कौर ने आखिर क्यों दी सफाई
आईपीएल 2026
पाकिस्तान की इंटरनेशनल लेवल बेइज्जती, फेमस क्रिकेटर ने IPL के लिए PSL छोड़ा, बुरी तरह बौखलाया PCB
पाकिस्तान की इंटरनेशनल लेवल बेइज्जती, फेमस क्रिकेटर ने IPL के लिए PSL छोड़ा, बुरी तरह बौखलाया PCB
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
'बदायूं मस्जिद में की जा रही नमाज में हस्तक्षेप न करें', इलाहाबाद HC का यूपी के अधिकारियों को निर्देश
'बदायूं मस्जिद में की जा रही नमाज में हस्तक्षेप न करें', इलाहाबाद HC का यूपी के अधिकारियों को निर्देश
विश्व
ईरान-इजरायल जंग के बीच किम जोंग ने भी कर दिया धमाका! उत्तर कोरिया ने दागी मिसाइल, पड़ोसी देशों में हड़कंप
ईरान-इजरायल जंग के बीच किम जोंग ने भी कर दिया धमाका! उत्तर कोरिया ने दागी मिसाइल, पड़ोसी देशों में हड़कंप
यूटिलिटी
खाना बनाते वक्त जरूर फॉलो करें ये टिप्स, 45 से 60 दिन चलेगा आपका LPG सिलेंडर
खाना बनाते वक्त जरूर फॉलो करें ये टिप्स, 45 से 60 दिन चलेगा आपका LPG सिलेंडर
Results
बिहार बोर्ड इंटर रिजल्ट 2026 जल्द होगा जारी, लाखों छात्रों की नजरें नतीजों पर टिकीं
बिहार बोर्ड इंटर रिजल्ट 2026 जल्द होगा जारी, लाखों छात्रों की नजरें नतीजों पर टिकीं
ENT LIVE
Dhurandhar 2: thrilling Action, रहस्य और Villains—2026 की Blockbuster धमाका
Dhurandhar 2: thrilling Action, रहस्य और Villains—2026 की Blockbuster धमाका
ENT LIVE
Bhooth Bangla Teaser Review: Akshay Kumar और Priyadarshan की जोड़ी फिर देगी हंसी का Full Dose
Bhooth Bangla Teaser Review: Akshay Kumar और Priyadarshan की जोड़ी फिर देगी हंसी का Full Dose
ENT LIVE
Made in Korea: Netflix की ये film आपका mood एकदम Light कर देगी
Made in Korea: Netflix की ये film आपका mood एकदम Light कर देगी
ENT LIVE
Honey Review: एक बाप ने अपनी बेटी पर किया जादू-टोना, वजह आपके होश उड़ा देगी
Honey Review: एक बाप ने अपनी बेटी पर किया जादू-टोना, वजह आपके होश उड़ा देगी
ENT LIVE
With Love Review: कुछ नया और Impressive, कहानी देख खुद बोलोगे Too Relatable
With Love Review: कुछ नया और Impressive, कहानी देख खुद बोलोगे Too Relatable
Embed widget