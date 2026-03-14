देश में गैस सिलेंडर को लेकर लोगों की चिंता बढ़ती जा रही है. मिडिल ईस्ट में चल रहे तनाव और युद्ध की खबरों के कारण यह अफवाह फैल रही है कि भारत में LPG और पेट्रोल की कमी हो सकती है. इसी वजह से कई लोग पहले से ही सिलेंडर बुक करने या स्टॉक रखने की कोशिश कर रहे हैं. आम लोगों के मन में डर और घबराहट का माहौल बन गया है. इसी डर का फायदा अब साइबर ठग उठाने लगे हैं. उन्होंने लोगों को ठगने का एक नया तरीका निकाल लिया है, जिसे Cylinder Scam कहा जा रहा है.

इसमें ठग खुद को गैस एजेंसी का कर्मचारी बताकर लोगों को फोन करते हैं और उन्हें डरा कर उनकी बैंक की जानकारी हासिल करने की कोशिश करते हैं. दिल्ली पुलिस ने 12 मार्च को अपने आधिकारिक सोशल मीडिया अकाउंट पर एक वीडियो शेयर करके लोगों को इस नए साइबर फ्रॉड से सावधान रहने की चेतावनी दी है. पुलिस ने बताया कि यह एक सुनियोजित ठगी है, जिसमें लोगों को गैस की कमी का डर दिखाकर फर्जी लिंक भेजा जा रहा है. तो आइए जानते हैं कि LPG संकट के बीच शुरू हुए Cylinder Scam से बचने का तरीका क्या है.

ऐसे काम करता है Cylinder Scam

दिल्ली पुलिस की जारी वीडियो के अनुसार, ठगी का तरीका काफी चालाकी भरा है. सबसे पहले किसी व्यक्ति को एक अनजान नंबर से कॉल आता है. कॉल करने वाला खुद को उसकी गैस एजेंसी का कर्मचारी बताता है. वह बहुत विश्वास के साथ बात करता है ताकि सामने वाला उस पर भरोसा कर ले. ठग कहता है सर, मैं आपकी गैस एजेंसी से बोल रहा हूं, क्या आपने अपना सिलेंडर बुक कर लिया है. अचानक ऐसा सवाल सुनकर व्यक्ति थोड़ा हैरान हो जाता है और पूछता है क्यों, क्या हुआ? इसके बाद ठग डर पैदा करने वाली बात कहता है. वह कहता है कि मिडिल ईस्ट में चल रहे युद्ध की वजह से भारत में LPG की भारी कमी होने वाली है, इसलिए अगर आपने अभी सिलेंडर बुक नहीं किया तो आपका कोटा किसी और को दे दिया जाएगा. यह सुनकर कई लोग घबरा जाते हैं और जल्दी में निर्णय लेने लगते हैं.

भेजा जाता है फर्जी लिंक

जब सामने वाला व्यक्ति घबराहट में आ जाता है, तो ठग उसे व्हाट्सएप या SMS पर एक लिंक भेज देता है. वह कहता है इस लिंक पर क्लिक करके तुरंत अपनी जानकारी भर दीजिए, तभी आपका सिलेंडर बुक होगा, नहीं तो आपका सिलेंडर कैंसिल हो जाएगा. इस लिंक पर क्लिक करने के बाद एक फर्जी वेबसाइट खुलती है जो बिल्कुल असली गैस कंपनी की वेबसाइट जैसी दिखती है. इसमें लोगों से बैंक डिटेल, कार्ड नंबर, OTP या अन्य निजी जानकारी मांगी जाती है, जैसे ही व्यक्ति ये जानकारी भर देता है, साइबर ठग उसके बैंक खाते से पैसे निकाल लेते हैं.

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Cylinder Scam से बचने का तरीका क्या है.

अगर कोई भी व्यक्ति पेट्रोल या LPG की कमी का डर दिखाकर कोई लिंक भेजता है, तो समझ लीजिए कि यह साइबर ठगी हो सकती है. उन्होंने लोगों से कहा कि किसी भी अनजान लिंक पर क्लिक न करें, बैंक डिटेल या OTP किसी के साथ शेयर न करें, फोन पर मिली जानकारी पर तुरंत भरोसा न करें. पुलिस के अनुसार, इन कॉल्स का मकसद सिर्फ लोगों में डर फैलाना और उनके बैंक खाते से पैसे निकालना है.

अगर ठगी का शक हो तो क्या करें

अगर आपके पास ऐसा कोई कॉल या मैसेज आए तो घबराएं नहीं. आप तुरंत नेशनल साइबर क्राइम हेल्पलाइन 1930 पर कॉल करें या www.cybercrime.gov.in पर जाकर ऑनलाइन शिकायत दर्ज करें. अगर जल्दी शिकायत की जाए तो कई मामलों में ठगी गई रकम वापस मिलने की संभावना भी रहती है.

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