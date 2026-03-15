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हिंदी न्यूज़यूटिलिटीयात्रियों के लिए जरूरी खबर, इस रूट की कई ट्रेनें रहेंगी कैंसिल, देख लें लिस्ट

यात्रियों के लिए जरूरी खबर, इस रूट की कई ट्रेनें रहेंगी कैंसिल, देख लें लिस्ट

Train Cancelled News: रेलवे ट्रैक पर चल रहे काम की वजह से कुछ रूटों की कई ट्रेनें कैंसिल की गई हैं. सफर की योजना बनाने से पहले अपनी ट्रेन का स्टेटस जरूर चेक कर लेना बेहतर रहेगा.

By : नीलेश ओझा | Updated at : 15 Mar 2026 07:06 AM (IST)
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Train Cancelled News: देश में हर दिन लाखों लोग एक शहर से दूसरे शहर जाने के लिए ट्रेन का सहारा लेते हैं. लंबी दूरी की यात्रा हो या रोजाना का आना जाना, ज्यादातर यात्रियों के लिए रेलवे सबसे भरोसेमंद साधन माना जाता है. हालांकि कई बार रेलवे ट्रैक के विस्तार, मरम्मत या नई लाइन बिछाने जैसे कामों के चलते ट्रेनों के संचालन में बदलाव करना पड़ता है. ऐसे में कुछ ट्रेनों को अस्थायी तौर पर कैंसिल भी करना पड़ता है.

जिससे यात्रियों को थोड़ी परेशानी हो सकती है. फिलहाल दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे के बिलासपुर डिविजन में एक बड़ा रेल प्रोजेक्ट चल रहा है. हावड़ा मुंबई मुख्य लाइन पर बिलासपुर से झारसुगुड़ा सेक्शन के बीच चौथी रेलवे लाइन बिछाई जा रही है. इसी वजह से मार्च और अप्रैल के दौरान इस रूट की कई ट्रेनों को कैंसिल या बदला गया है. इसलिए सफर से पहले ट्रेन का स्टेटस जरूर चेक कर लेना बेहतर रहेगा.

इस राज्य की कई ट्रेनें कैंसिल

छत्तीसगढ़ से गुजरने वाली कई ट्रेनों के संचालन पर इन दिनों असर पड़ा है. दरअसल दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे के बिलासपुर डिविजन में बड़े स्तर पर इंफ्रास्ट्रक्चर से जुड़ा काम चल रहा है. हावड़ा मुंबई मुख्य रेल लाइन पर बिलासपुर से झारसुगुड़ा सेक्शन के बीच चौथी रेलवे लाइन बिछाई जा रही है. यह प्रोजेक्ट काफी बड़ा है. इसलिए कुछ समय के लिए ट्रेनों की आवाजाही को नियंत्रित करना पड़ रहा है. 

रेलवे अधिकारियों के मुताबिक इसी वजह से कई ट्रेनों के रूट में बदलाव किया गया है. जबकि कुछ ट्रेनों को टेंपररी तौर पर कैंसिल भी करना पड़ा है. रायपुर रेलवे डिविजन के जनसंपर्क अधिकारी शिव प्रसाद ने बताया कि यात्रियों की सुविधा के लिए पहले ही जानकारी जारी कर दी गई है. जिससे लोग सफर से पहले अपनी ट्रेन का स्टेटस जरूर चेक कर लें. 

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कैंसिल ट्रेनें की लिस्ट

  • बिलासपुर और रायगढ़ के बीच चलने वाली ट्रेन नंबर 68738/68737 बिलासपुर-रायगढ़-बिलासपुर एमईएमयू 31 मार्च 2026 से 11 अप्रैल 2026 तक कैंसिल की गई.
  • रायगढ़ से चलने वाली ट्रेन नंबर 68735 रायगढ़-बिलासपुर एमईएमयू पैसेंजर ट्रेन 31 मार्च 2026 से 11 अप्रैल 2026 तक कैंसिल की गई.
  • बिलासपुर से चलने वाली ट्रेन नंबर 68736 बिलासपुर-रायगढ़ एमईएमयू पैसेंजर ट्रेन 30 मार्च 2026 से 10 अप्रैल 2026 तक कैंसिल की गई.
  • रायपुर से चलने वाली ट्रेन नंबर 68746 रायपुर-गेवरा रोड एमईएमयू पैसेंजर 30 मार्च 2026 से 10 अप्रैल 2026 तक कैंसिल की गई.
  • गेवरा रोड से चलने वाली ट्रेन नंबर 68745 गेवरा रोड – रायपुर एमईएमयू पैसेंजर ट्रेन 31 मार्च 2026 से 11 अप्रैल 2026 तक कैंसिल की गई.

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  • रायपुर से चलने वाली ट्रेन नंबर 58204 रायपुर-कोरबा पैसेंजर 30 मार्च 2026 से 10 अप्रैल 2026 तक कैंसिल की गई.
  • कोरबा से चलने वाली ट्रेन नंबर 58203 कोरबा-रायपुर पैसेंजर 31 मार्च 2026 से 11 अप्रैल 2026 तक कैंसिल की गई.
  • बिलासपुर और गेवरा रोड के बीच चलने वाली ट्रेन नंबर 68734/68733 बिलासपुर-गेवरा रोड-बिलासपुर एमईएमयू पैसेंजर 31 मार्च 2026 से 11 अप्रैल 2026 तक कैंसिल की गई.
  • बिलासपुर और कोरबा के बीच चलने वाली ट्रेन नंबर 68732/68731 बिलासपुर-कोरबा-बिलासपुर एमईएमयू पैसेंजर 31 मार्च 2026 से 11 अप्रैल 2026 तक कैंसिल की गई.
  • बिलासपुर से चलने वाली ट्रेन नंबर 58210 बिलासपुर-गेवरा रोड पैसेंजर 5 अप्रैल 2026 से 11 अप्रैल 2026 तक कैंसिल की गई.

यह भी पढ़ें: नेशनल हाईवे पर सफर करना हुआ महंगा, सरकार ने बढ़ाई एनुअल FASTag टोल पास की फीस; जानें अब कितना होगा खर्च?

About the author नीलेश ओझा

नीलेश ओझा पिछले पांच साल से डिजिटल पत्रकारिता में सक्रिय हैं. उनकी लेखन शैली में तथ्यों की सटीकता और इंसानी नजरिए की गहराई दोनों साथ-साथ चलती हैं.पत्रकारिता उनके लिए महज़ खबरें इकट्ठा करने या तेजी से लिखने का काम नहीं है. वह मानते हैं कि हर स्टोरी के पीछे एक सोच होनी चाहिए.  

कुछ ऐसा जो पाठक को सिर्फ जानकारी न दे बल्कि सोचने के लिए भी मजबूर करे. यही वजह है कि उनकी स्टोरीज़ में भाषा साफ़ होती है.लिखने-पढ़ने का शौक बचपन से रहा है. स्कूल की नोटबुक से शुरू हुआ यह सफर धीरे-धीरे पेशेवर लेखन और पत्रकारिता तक पहुंचा. आज भी उनके लिए लेखन सिर्फ पेशा नहीं है यह खुद को समझने और दुनिया से संवाद करने का ज़रिया है.

पत्रकारिता के अलावा वह साहित्य और समकालीन शायरी से भी गहराई से जुड़े हुए हैं. कभी भीड़ में तो कभी अकेले में ख्यालों को शायरी की शक्ल देते रहते हैं. उनका मानना है कि पत्रकारिता का काम सिर्फ घटनाएं गिनाना नहीं है. बल्कि पाठक को उस तस्वीर के उन हिस्सों तक ले जाना है. जो अक्सर नजरों से छूट जाते हैं.

उन्होंने स्पोर्ट्सविकी, क्रिकेट एडिक्टर, इनशॉर्ट्स और जी हिंदुस्तान जैसे प्रमुख प्लेटफॉर्म्स के साथ काम किया है.
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Published at : 15 Mar 2026 07:06 AM (IST)
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