Fastag Rules: देश में सभी लोगों को टोल टैक्स चुकाने के लिए FASTag का इस्तेमाल करना होता है. FASTag को लेकर सरकार की ओर से कई नियम तय किए हैं. जो सभी वाहन चालकों को मानने पड़ते हैं. अब भारत सरकार ने FASTag उपभोक्ताओं को एक बड़ी राहत दी है. अब अगर किसी वाहन में FASTag नहीं है या वह काम नहीं कर रहा है, तो ड्राइवर को टोल का दोगुना भुगतान नहीं करना पड़ेगा.

देश में यह बदलाव 15 नवंबर से लागू होगा. आपको बता दें पहले बिना FASTag के वाहनों को नकद में दोगुना टोल देना पड़ता था. जिससे ड्राइवरों को परेशानी होती थी. लेकिन अब डिजिटल पेमेंट के जरिए आसानी होगी. तोवहीं इसके अलावा अगर टोल प्लाजा की मशीन खराब है और FASTag वैलिड है. तब भी वाहन चालक बिना भुगतान किए टोल पार कर सकते हैं.

दोगुना नहीं अब सिर्फ 1.25 गुना टोल

देश भर में टोल टैक्स के नए नियमों से ड्राइवरों को बड़ी राहत मिली है. अब बिना FASTag वाले या खराब FASTag वाले वाहनों को टोल प्लाजा पर नकद में दोगुना नहीं देना होगा. उन्हें सिर्फ 1.25 गुना टोल चुकाना होगा. उसका भी वह कैश पेमेंट नहीं बल्कि ऑनलाइन UPI के जरिए पेमेंट कर सकते हैं. डबल पेमेंट को लेकर आपको उदाहरण के तौर पर बताएं पहले अगर टोल 100 रुपये है.

तो पहले 200 रुपये देने पड़ते थे. लेकिन अब सिर्फ 125 रुपये देने होंगे. हालांकि यह नया बदलाव फिलहाल लागू नहीं हुआ है. देश भर में 15 नवंबर से यह लागू होगा. आपको बता दें फिलहाल करीब 98 फीसदी लोग टोल FASTag के जरिए चुका रहे हैं. लेकिन जो लोग अभी भी कैश पेमेंट करते हैं. उनको इस फैसले से राहत मिलेगी.

मशीन फेल होने पर टोल फ्री पार

इसके अलावा अगर आपके पास वैध FASTag है और टोल प्लाजा की मशीन किसी कारण से काम नहीं कर रही, तो अब आपको कोई भुगतान नहीं करना होगा. आप बिना पैसा दिए टोल पार कर सकते हैं. यह नियम टोल प्लाजा एजेंसियों को जिम्मेदार बनाने के लिए लागू किया गया है. जिससे सिस्टम की गुणवत्ता बनाए रखें. पहले, मशीन खराब होने पर भी ड्राइवरों को विवाद झेलना पड़ता था. अब साफ नियम है. अगर गलती सिस्टम की है. तो ड्राइवर से कोई शुल्क नहीं लिया जाएगा. इससे यात्रियों को राहत मिलेगी और टोल प्लाजा पर बहस या रुकावट की स्थिति नहीं बनेगी.

