अभी नहीं आया महिला रोजगार योजना का पैसा तो न लें टेंशन, जानें अगली किस तारीख को भेजा जाएंगे 10000 रुपये
Mahila Rojgar Yojana: महिला रोजगार योजना की किस्त का इंतजार कर रहीं महिलाओं के लिए अहम खबर. जानें सरकार अगली बार 10000 रुपये कब भेजेगी और किन खातों में आएगा पैसा.
देश के अलग-अलग राज्यों की सरकारें महिलाओं के लिए कई तरह की योजनाएं चला रही हैं. जिनका उद्देश्य महिलाओं को आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बनाना है. इन्हीं में से एक है महिला रोजगार योजना यह बिहार सरकार की ओर से चलाई जा रही है.
Published at : 04 Oct 2025 02:18 PM (IST)
