हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
फोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047वेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड फाइंडर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीयूटिलिटीअभी नहीं आया महिला रोजगार योजना का पैसा तो न लें टेंशन, जानें अगली किस तारीख को भेजा जाएंगे 10000 रुपये

अभी नहीं आया महिला रोजगार योजना का पैसा तो न लें टेंशन, जानें अगली किस तारीख को भेजा जाएंगे 10000 रुपये

Mahila Rojgar Yojana: महिला रोजगार योजना की किस्त का इंतजार कर रहीं महिलाओं के लिए अहम खबर. जानें सरकार अगली बार 10000 रुपये कब भेजेगी और किन खातों में आएगा पैसा.

By : एबीपी लाइव  | Updated at : 04 Oct 2025 02:18 PM (IST)
Mahila Rojgar Yojana: महिला रोजगार योजना की किस्त का इंतजार कर रहीं महिलाओं के लिए अहम खबर. जानें सरकार अगली बार 10000 रुपये कब भेजेगी और किन खातों में आएगा पैसा.

देश के अलग-अलग राज्यों की सरकारें महिलाओं के लिए कई तरह की योजनाएं चला रही हैं. जिनका उद्देश्य महिलाओं को आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बनाना है. इन्हीं में से एक है महिला रोजगार योजना यह बिहार सरकार की ओर से चलाई जा रही है.

1/6
महिला रोजगार योजना के तहत पात्र महिलाओं को 10000 रुपये की आर्थिक सहायता दी जाती है. योजना के तहत लाभ ले रहीं महिलाओं को अबतक 2 किस्तें भेजी जा चुकी हैं. हालांकि कई लाभार्थियों के खातों में अभी तक पैसा नहीं पहुंचा है.
महिला रोजगार योजना के तहत पात्र महिलाओं को 10000 रुपये की आर्थिक सहायता दी जाती है. योजना के तहत लाभ ले रहीं महिलाओं को अबतक 2 किस्तें भेजी जा चुकी हैं. हालांकि कई लाभार्थियों के खातों में अभी तक पैसा नहीं पहुंचा है.
2/6
ऐसी में अब उन महिलाओं के मन में सवाल आ रहा है कि उन्हें किस्त के पैसे कब मिलेंगे. तो आपको बता दें सरकार की ओर से किस्त का पेमेंट अलग-अलग फेज के हिसाब से किया जा रहा है. जिससे सभी लाभार्थी महिलाओं के खाते में पैसे पहुंच सकें.
ऐसी में अब उन महिलाओं के मन में सवाल आ रहा है कि उन्हें किस्त के पैसे कब मिलेंगे. तो आपको बता दें सरकार की ओर से किस्त का पेमेंट अलग-अलग फेज के हिसाब से किया जा रहा है. जिससे सभी लाभार्थी महिलाओं के खाते में पैसे पहुंच सकें.
3/6
जिन महिलाओं को अब तक महिला रोजगार योजना के तहत पैसे नहीं मिले हैं. उन्हें जल्द ही पैसे भेजे जाएंगे. आपको बता दें राज्य सरकार की ओर से दी गई जानकारी के मुताबिक महिला रोजगार योजना की अगली किस्त 6 अक्टूबर 2025 को मिलेगी.
जिन महिलाओं को अब तक महिला रोजगार योजना के तहत पैसे नहीं मिले हैं. उन्हें जल्द ही पैसे भेजे जाएंगे. आपको बता दें राज्य सरकार की ओर से दी गई जानकारी के मुताबिक महिला रोजगार योजना की अगली किस्त 6 अक्टूबर 2025 को मिलेगी.
4/6
इसके बाद की अगली किस्तें 17 अक्टूबर 2025, 24 अक्टूबर 2025, 31 अक्टूबर 2025, 7 नवंबर 2025, 14 नवंबर 2025, 21 नवंबर 2025, 28 नवंबर 2025, 5 दिसंबर 2025, 12 दिसंबर 2025, 19 दिसंबर 2025 और 26 दिसंबर 2025 को भेजी जाएंगी.
इसके बाद की अगली किस्तें 17 अक्टूबर 2025, 24 अक्टूबर 2025, 31 अक्टूबर 2025, 7 नवंबर 2025, 14 नवंबर 2025, 21 नवंबर 2025, 28 नवंबर 2025, 5 दिसंबर 2025, 12 दिसंबर 2025, 19 दिसंबर 2025 और 26 दिसंबर 2025 को भेजी जाएंगी.
5/6
अधिकारियों की ओर से मिली जानकारी के अनुसार सभी जिलों के खातों का सत्यापन का काम पूरा हो चुका है. अब अगले चरणों में सभी महिलाओं को सीधे डीबीटी डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के जरिए उनके खातों में पैसे भेजे जाएंगे.
अधिकारियों की ओर से मिली जानकारी के अनुसार सभी जिलों के खातों का सत्यापन का काम पूरा हो चुका है. अब अगले चरणों में सभी महिलाओं को सीधे डीबीटी डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के जरिए उनके खातों में पैसे भेजे जाएंगे.
6/6
जिन महिलाओं को अब तक किस्त नहीं मिली है. उनके लिए जरूरी है कि अपना बैंक खाता एक्टिव रखें. इसके साथ ही आपके खाते में ई-केवाईसी भी होना जरूरी है. अगर कोई जानकारी सही नहीं हुई तो आपकी किस्त रूक सकती है.
जिन महिलाओं को अब तक किस्त नहीं मिली है. उनके लिए जरूरी है कि अपना बैंक खाता एक्टिव रखें. इसके साथ ही आपके खाते में ई-केवाईसी भी होना जरूरी है. अगर कोई जानकारी सही नहीं हुई तो आपकी किस्त रूक सकती है.
Published at : 04 Oct 2025 02:18 PM (IST)
Tags :
Utility News Women Scheme Mahila Rojgar Yojana

Photo Gallery

View More
Sponsored Links by Taboola
Advertisement
Advertisement
ज्वॉइन वॉट्सऐप चैनल
ज्वॉइन टेलिग्राम चैनल
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

विश्व
US आर्मी में मुसलमानों-सिखों के दाढ़ी रखने पर प्रतिबंध, ट्रंप प्रशासन के आदेश पर भड़के लोग; पेंटागन का फरमान
अमेरिका में मुसलमानों-सिखों के दाढ़ी रखने पर प्रतिबंध, ट्रंप प्रशासन के आदेश पर भड़के लोग; पेंटागन का फरमान
मध्य प्रदेश
MP में 9 बच्चों की मौत के बाद Coldrif कफ सिरप की बिक्री पर बैन, CM मोहन यादव बोले- दोषियों को बख्शा नहीं जाएगा
MP में 9 बच्चों की मौत के बाद Coldrif कफ सिरप की बिक्री पर बैन, CM बोले- दोषियों को बख्शा नहीं जाएगा
विश्व
'बुलडोजर से नहीं कानून से चलता है भारत', CJI बीआर गवई का बड़ा बयान
'बुलडोजर से नहीं कानून से चलता है भारत', CJI बीआर गवई का बड़ा बयान
बॉलीवुड
क्या आप मरने वाले हो? जब पापा सैफ को खून में लथपथ देख तैमूर ने पूछ लिया था ये सवाल
क्या आप मरने वाले हो? जब पापा सैफ को खून में लथपथ देख तैमूर ने पूछ लिया था ये सवाल
Advertisement
ABP Premium

वीडियोज

हनी सिंह बनाम बादशाह, मासूम शर्मा की बैन, शिद्दत की एंडिंग, निशांची और मोर फीट मनन भारद्वाज
Janakpurdham Clashes: नेपाल में Durga प्रतिमा पर पथराव, घरों में आग लगाने की कोशिश
Chirag Paswan CM: चाचा Paras के बदले सुर, बोले- 'CM बनेंगे तो सबसे ज्यादा खुशी मुझे'
Mosque on Govt Land: Sambhal मस्जिद हटाने की याचिका खारिज, HC से बड़ा झटका
Contaminated Cough Syrup: कफ सिरप से बच्चों की मौत, Tamil Nadu ने रोका Production, MP पर सवाल

फोटो गैलरी

ट्रेडिंग ओपीनियन

मोहन यादव
मोहन यादवमुख्यमंत्री, मध्य प्रदेश
राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघः राष्ट्र निर्माण के नए क्षितिज की यात्रा
Opinion
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
US आर्मी में मुसलमानों-सिखों के दाढ़ी रखने पर प्रतिबंध, ट्रंप प्रशासन के आदेश पर भड़के लोग; पेंटागन का फरमान
अमेरिका में मुसलमानों-सिखों के दाढ़ी रखने पर प्रतिबंध, ट्रंप प्रशासन के आदेश पर भड़के लोग; पेंटागन का फरमान
मध्य प्रदेश
MP में 9 बच्चों की मौत के बाद Coldrif कफ सिरप की बिक्री पर बैन, CM मोहन यादव बोले- दोषियों को बख्शा नहीं जाएगा
MP में 9 बच्चों की मौत के बाद Coldrif कफ सिरप की बिक्री पर बैन, CM बोले- दोषियों को बख्शा नहीं जाएगा
विश्व
'बुलडोजर से नहीं कानून से चलता है भारत', CJI बीआर गवई का बड़ा बयान
'बुलडोजर से नहीं कानून से चलता है भारत', CJI बीआर गवई का बड़ा बयान
बॉलीवुड
क्या आप मरने वाले हो? जब पापा सैफ को खून में लथपथ देख तैमूर ने पूछ लिया था ये सवाल
क्या आप मरने वाले हो? जब पापा सैफ को खून में लथपथ देख तैमूर ने पूछ लिया था ये सवाल
क्रिकेट
पाकिस्तान में ट्रॉफी चोर को इनाम! मोहसिन नकवी को मिलेगा गोल्ड मेडल, 'साहसिक कदम' बताकर की जा रही तारीफ
पाकिस्तान में ट्रॉफी चोर को इनाम! मोहसिन नकवी को मिलेगा गोल्ड मेडल, 'साहसिक कदम' बताकर की जा रही तारीफ
जनरल नॉलेज
Malaysia Currency: मलेशिया में कितने हो जाते हैं भारत के 10 हजार रुपये, जानें वहां क्या-क्या खरीद सकते हैं?
मलेशिया में कितने हो जाते हैं भारत के 10 हजार रुपये, जानें वहां क्या-क्या खरीद सकते हैं?
हेल्थ
कप सीरप पीने से भी जा सकती है जान, इन दो राज्यों में हुईं इतने बच्चों की मौतें
कप सीरप पीने से भी जा सकती है जान, इन दो राज्यों में हुईं इतने बच्चों की मौतें
नौकरी
Police Jobs 2025: बिहार में निकली कॉन्स्टेबल भर्ती के लिए शुरू होने जा रही आवेदन प्रोसेस, भरे जाएंगे हजारों पद
बिहार में निकली कॉन्स्टेबल भर्ती के लिए शुरू होने जा रही आवेदन प्रोसेस, भरे जाएंगे हजारों पद
ENT LIVE
आरुष भोला और मनीषा रानी राइज एंड फाल में अर्जुन बिजलानी पवन सिंह धनश्री वर्मा
आरुष भोला और मनीषा रानी राइज एंड फाल में अर्जुन बिजलानी पवन सिंह धनश्री वर्मा
ENT LIVE
वरुण धवन पवन सिंह और खेसरी लाल यादव के बहुत बड़े फैन हैं, वह भोजपुरी फॉलो करते हैं।
वरुण धवन पवन सिंह और खेसरी लाल यादव के बहुत बड़े फैन हैं, वह भोजपुरी फॉलो करते हैं।
ENT LIVE
One on One Fight Review: पॉल थॉमस के वंडरफुल डायरेक्शन के साथ लियोनार्डो डिकैप्रियो की भूमिकाए
One on One Fight Review: पॉल थॉमस के वंडरफुल डायरेक्शन के साथ लियोनार्डो डिकैप्रियो की भूमिकाए
ENT LIVE
वरुण धवन और जान्हवी कपूर SSKTK पर वरुण धवन ने जान्हवी और अन्य की प्राइसेस की
वरुण धवन और जान्हवी कपूर SSKTK पर वरुण धवन ने जान्हवी और अन्य की प्राइसेस की
ENT LIVE
गौहर खान ने बिग बास 19 के अंदर अमाल मलिक की भाषा के लिए आलोचना की, कुनिका को मजबूत बताया
गौहर खान ने बिग बास 19 के अंदर अमाल मलिक की भाषा के लिए आलोचना की, कुनिका को मजबूत बताया
Embed widget