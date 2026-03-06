LED Bulb Using Tips: घर में एलईडी बल्ब इस्तेमाल करना अब आम बात हो गई है. यह कम बिजली में ज्यादा रोशनी देते हैं और लंबे समय तक चलते भी हैं. इसलिए ज्यादातर लोग पुराने बल्बों की जगह एलईडी लगा चुके हैं. लेकिन कई बार एक अजीब सी समस्या देखने को मिलती है. स्विच बंद करने के बाद भी बल्ब हल्का-हल्का जलता रहता है या उसमें हल्की चमक दिखाई देती है.

रात में यह रोशनी ज्यादा साफ नजर आती है और कई लोग समझ नहीं पाते कि ऐसा क्यों हो रहा है. कुछ लोग इसे बल्ब की खराबी मान लेते हैं. जबकि कई बार वजह कुछ और होती है. कुछ आसान तरीकों से इस परेशानी को समझकर ठीक कर सकते हैं. चलिए आपको बताते हैं क्या हैं इसकी वजहें.

वायरिंग और स्विच में हो सकती है दिक्कत

स्विच बंद होने के बाद भी एलईडी बल्ब का हल्का जलना अक्सर वायरिंग से जुड़ी गड़बड़ी की वजह से होता है. कई घरों में स्विच फेज लाइन की बजाय न्यूट्रल लाइन पर लगाया जाता है. ऐसे में स्विच बंद होने के बाद भी सर्किट में हल्का करंट बना रह सकता है. जिससे एलईडी बल्ब में हल्की रोशनी दिखाई देती है. एलईडी बल्ब बहुत सेंसटिव होते हैं और बहुत कम करंट में भी चमक सकते हैं.

इसके अलावा खराब या ढीले स्विच भी इस प्राॅब्लम की वजह बन सकते हैं. अगर स्विच के अंदर कार्बन जम गया हो या कनेक्शन ढीला हो. तो बहुत हल्का करंट पास होता रहता है. ऐसे में सबसे पहले घर की वायरिंग और स्विच की जांच कराना जरूरी होता है. किसी अनुभवी इलेक्ट्रीशियन से फेज और न्यूट्रल की सही कनेक्टिविटी चेक करवा लेना इस समस्या को खत्म कर सकता है.

इंडिकेटर स्विच या लीकेज करंट भी बन सकती है वजह

कई घरों में इंडिकेटर वाले स्विच लगाए जाते हैं. जिनमें स्विच बंद होने के बाद भी छोटी सी लाल या हरी लाइट जलती रहती है. यही इंडिकेटर कई बार एलईडी बल्ब तक बहुत हल्का करंट पहुंचा देता है. एलईडी तकनीक इतनी संवेदनशील होती है कि यह बहुत कम बिजली में भी हल्की चमक दिखाने लगती है. इसके अलावा पुराने वायर या खराब इंसुलेशन की वजह से भी लीकेज करंट पैदा हो सकता है.

अगर यह प्राॅब्लम बार-बार दिख रही है. तो इंडिकेटर स्विच को नार्मल स्विच से बदलना एक आसान तरीका हो सकता है. इसके साथ ही घर की वायरिंग भी चेक करवा लेना बेहतर रहता है. सही कनेक्शन और अच्छी क्वालिटी के स्विच इस्तेमाल करने से यह दिक्कत पर पूरी तरह खत्म हो जाती है और बल्ब स्विच बंद करते ही पूरी तरह बुझ जाता है.

