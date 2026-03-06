हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
क्या आपके घर में भी स्विच बंद करने के बाद हल्का-हल्का जलता रहता है LED बल्ब? जान लें इसे ठीक करने का तरीका

क्या आपके घर में भी स्विच बंद करने के बाद हल्का-हल्का जलता रहता है LED बल्ब? जान लें इसे ठीक करने का तरीका

LED Bulb Using Tips: स्विच बंद करने के बाद भी अगर एलईडी बल्ब हल्का जलता दिखे. तो इसे नजरअंदाज न करें. छोटी सी तकनीकी वजह इसके पीछे हो सकती है. कुछ आसान तरीकों से इस समस्या को ठीक किया जा सकता है.

By : नीलेश ओझा | Updated at : 06 Mar 2026 01:10 PM (IST)
LED Bulb Using Tips: घर में एलईडी बल्ब इस्तेमाल करना अब आम बात हो गई है. यह कम बिजली में ज्यादा रोशनी देते हैं और लंबे समय तक चलते भी हैं. इसलिए ज्यादातर लोग पुराने बल्बों की जगह एलईडी लगा चुके हैं. लेकिन कई बार एक अजीब सी समस्या देखने को मिलती है. स्विच बंद करने के बाद भी बल्ब हल्का-हल्का जलता रहता है या उसमें हल्की चमक दिखाई देती है.

रात में यह रोशनी ज्यादा साफ नजर आती है और कई लोग समझ नहीं पाते कि ऐसा क्यों हो रहा है. कुछ लोग इसे बल्ब की खराबी मान लेते हैं. जबकि कई बार वजह कुछ और होती है. कुछ आसान तरीकों से इस परेशानी को समझकर ठीक कर सकते हैं. चलिए आपको बताते हैं क्या हैं इसकी वजहें.

वायरिंग और स्विच में हो सकती है दिक्कत

स्विच बंद होने के बाद भी एलईडी बल्ब का हल्का जलना अक्सर वायरिंग से जुड़ी गड़बड़ी की वजह से होता है. कई घरों में स्विच फेज लाइन की बजाय न्यूट्रल लाइन पर लगाया जाता है. ऐसे में स्विच बंद होने के बाद भी सर्किट में हल्का करंट बना रह सकता है. जिससे एलईडी बल्ब में हल्की रोशनी दिखाई देती है. एलईडी बल्ब बहुत सेंसटिव होते हैं और बहुत कम करंट में भी चमक सकते हैं.

इसके अलावा खराब या ढीले स्विच भी इस प्राॅब्लम की वजह बन सकते हैं. अगर स्विच के अंदर कार्बन जम गया हो या कनेक्शन ढीला हो. तो बहुत हल्का करंट पास होता रहता है. ऐसे में सबसे पहले घर की वायरिंग और स्विच की जांच कराना जरूरी होता है. किसी अनुभवी इलेक्ट्रीशियन से फेज और न्यूट्रल की सही कनेक्टिविटी चेक करवा लेना इस समस्या को खत्म कर सकता है.

यह भी पढ़ें: कैसे सेफ कर सकते हैं आप अपना Aadhaar? कितना भी जोर लगा ले स्कैमर, नहीं कर पाएगा फ्रॉड

इंडिकेटर स्विच या लीकेज करंट भी बन सकती है वजह

कई घरों में इंडिकेटर वाले स्विच लगाए जाते हैं. जिनमें स्विच बंद होने के बाद भी छोटी सी लाल या हरी लाइट जलती रहती है. यही इंडिकेटर कई बार एलईडी बल्ब तक बहुत हल्का करंट पहुंचा देता है. एलईडी तकनीक इतनी संवेदनशील होती है कि यह बहुत कम बिजली में भी हल्की चमक दिखाने लगती है. इसके अलावा पुराने वायर या खराब इंसुलेशन की वजह से भी लीकेज करंट पैदा हो सकता है.

अगर यह प्राॅब्लम बार-बार दिख रही है. तो इंडिकेटर स्विच को नार्मल स्विच से बदलना एक आसान तरीका हो सकता है. इसके साथ ही घर की वायरिंग भी चेक करवा लेना बेहतर रहता है. सही कनेक्शन और अच्छी क्वालिटी के स्विच इस्तेमाल करने से यह दिक्कत पर पूरी तरह खत्म हो जाती है और बल्ब स्विच बंद करते ही पूरी तरह बुझ जाता है.

यह भी पढ़ें: तलाक के बाद महिलाओं के पास क्या होते हैं अधिकार, विमेंस डे पर जानें अपने काम की बात

About the author नीलेश ओझा

नीलेश ओझा पिछले पांच साल से डिजिटल पत्रकारिता में सक्रिय हैं. उनकी लेखन शैली में तथ्यों की सटीकता और इंसानी नजरिए की गहराई दोनों साथ-साथ चलती हैं.पत्रकारिता उनके लिए महज़ खबरें इकट्ठा करने या तेजी से लिखने का काम नहीं है. वह मानते हैं कि हर स्टोरी के पीछे एक सोच होनी चाहिए.  

कुछ ऐसा जो पाठक को सिर्फ जानकारी न दे बल्कि सोचने के लिए भी मजबूर करे. यही वजह है कि उनकी स्टोरीज़ में भाषा साफ़ होती है.लिखने-पढ़ने का शौक बचपन से रहा है. स्कूल की नोटबुक से शुरू हुआ यह सफर धीरे-धीरे पेशेवर लेखन और पत्रकारिता तक पहुंचा. आज भी उनके लिए लेखन सिर्फ पेशा नहीं है यह खुद को समझने और दुनिया से संवाद करने का ज़रिया है.

पत्रकारिता के अलावा वह साहित्य और समकालीन शायरी से भी गहराई से जुड़े हुए हैं. कभी भीड़ में तो कभी अकेले में ख्यालों को शायरी की शक्ल देते रहते हैं. उनका मानना है कि पत्रकारिता का काम सिर्फ घटनाएं गिनाना नहीं है. बल्कि पाठक को उस तस्वीर के उन हिस्सों तक ले जाना है. जो अक्सर नजरों से छूट जाते हैं.

उन्होंने स्पोर्ट्सविकी, क्रिकेट एडिक्टर, इनशॉर्ट्स और जी हिंदुस्तान जैसे प्रमुख प्लेटफॉर्म्स के साथ काम किया है.
Published at : 06 Mar 2026 01:10 PM (IST)
Embed widget