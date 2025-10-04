हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
क्या हर साल फ्लैट का रेंट बढ़ा देता है मकान मालिक, जानें इसको लेकर क्या है कानून?

क्या हर साल फ्लैट का रेंट बढ़ा देता है मकान मालिक, जानें इसको लेकर क्या है कानून?

Flat Rent Law: क्या आपके फ्लैट का किराया हर साल बढ़ाया जा सकता है या नहीं. जान लीजिए बतौर किराएदार आपके पास क्या हैं अधिकार. इसे लेकर क्या कहता है कानून.

04 Oct 2025 04:20 PM (IST)
Flat Rent Law: क्या आपके फ्लैट का किराया हर साल बढ़ाया जा सकता है या नहीं. जान लीजिए बतौर किराएदार आपके पास क्या हैं अधिकार. इसे लेकर क्या कहता है कानून.

आजकल लोग अपने घर से दूर दूसरे शहरों में किराए के मकानों में रहते हैं.अक्सर लोग नौकरी, पढ़ाई या काम की वजह से दूसरे शहरों में किराए के फ्लैट पर रहते हैं. किराए के फ्लैट में लोगों को किराया देना होता है. जिसमें बढ़ोतरी होती रहती है.

कई मकान मालिक किराए के फ्लैट में हर साल किराया बढ़ा देते हैं. मिडिल क्लास से आने वाले किराएदारों के लिए हर साल रेंट बढ़ जाना सबसे बड़ी चिंता बन जाता है. इससे किराएदारों को बहुत सी मुश्किलें होती है. ऐसे में सवाल आता है कि क्या हर साल किराया बढ़ाया जा सकता है.
कई मकान मालिक किराए के फ्लैट में हर साल किराया बढ़ा देते हैं. मिडिल क्लास से आने वाले किराएदारों के लिए हर साल रेंट बढ़ जाना सबसे बड़ी चिंता बन जाता है. इससे किराएदारों को बहुत सी मुश्किलें होती है. ऐसे में सवाल आता है कि क्या हर साल किराया बढ़ाया जा सकता है.
आपको बता दें कानून के हिसाब से मकान मालिक किराया अपनी मर्जी से नहीं बढ़ा सकता. ज्यादातर राज्यों में रेंट कंट्रोल एक्ट लागू है. यह एक्ट तय करता है कि किराया कितना बढ़ सकता है और कितने समय बाद बढ़ोतरी हो सकती है.
आपको बता दें कानून के हिसाब से मकान मालिक किराया अपनी मर्जी से नहीं बढ़ा सकता. ज्यादातर राज्यों में रेंट कंट्रोल एक्ट लागू है. यह एक्ट तय करता है कि किराया कितना बढ़ सकता है और कितने समय बाद बढ़ोतरी हो सकती है.
अगर मकान मालिक बिना वजह किराया बढ़ा देता है. तो किराएदार शिकायत कर सकते हैं. पहले मकान मालिक से लिखित में कारण पूछना चाहिए. अगर मकान मालिक मानता है. तो बढ़ोतरी तय होती है. नहीं तो रेंट कंट्रोल कोर्ट या स्थानीय अधिकारियों से मदद ली जा सकती है.
अगर मकान मालिक बिना वजह किराया बढ़ा देता है. तो किराएदार शिकायत कर सकते हैं. पहले मकान मालिक से लिखित में कारण पूछना चाहिए. अगर मकान मालिक मानता है. तो बढ़ोतरी तय होती है. नहीं तो रेंट कंट्रोल कोर्ट या स्थानीय अधिकारियों से मदद ली जा सकती है.
कई बार मकान मालिक बाजार या नए नियमों के हिसाब से किराया बढ़ा देते हैं. बढ़ोतरी की जानकारी लिखित में लेना जरूरी है. आमतौर पर सालाना बढ़ोतरी 5 से 10 प्रतिशत तक होती है, लेकिन राज्य और अनुबंध के हिसाब से अलग हो सकती है. कानून इसका ध्यान रखता है कि कोई भी पक्ष नुकसान में न रहे.
कई बार मकान मालिक बाजार या नए नियमों के हिसाब से किराया बढ़ा देते हैं. बढ़ोतरी की जानकारी लिखित में लेना जरूरी है. आमतौर पर सालाना बढ़ोतरी 5 से 10 प्रतिशत तक होती है, लेकिन राज्य और अनुबंध के हिसाब से अलग हो सकती है. कानून इसका ध्यान रखता है कि कोई भी पक्ष नुकसान में न रहे.
किराएदारों को अपना किराया और बढ़ोतरी का रिकॉर्ड हमेशा सुरक्षित रखना चाहिए. नोटिस और रसीदें संभाल कर रखें. अगर बाद में कोई विवाद हुआ तो यह सबूत के रूप में काम आएगा. मकान मालिक भी केवल कानून के हिसाब से ही रेंट बढ़ा सकता है.
किराएदारों को अपना किराया और बढ़ोतरी का रिकॉर्ड हमेशा सुरक्षित रखना चाहिए. नोटिस और रसीदें संभाल कर रखें. अगर बाद में कोई विवाद हुआ तो यह सबूत के रूप में काम आएगा. मकान मालिक भी केवल कानून के हिसाब से ही रेंट बढ़ा सकता है.
अगर किराया गलत तरीके से बढ़ाया गया. तो किराएदार रेंट कंट्रोल कोर्ट जा सकते हैं. कोर्ट तय सीमा से ज्यादा बढ़ोतरी अवैध कर सकता है और मकान मालिक को जवाब देने के लिए बाध्य करता है. इससे किराएदार सुरक्षित रहते हैं और मकान मालिक जिम्मेदारी निभाता है.
अगर किराया गलत तरीके से बढ़ाया गया. तो किराएदार रेंट कंट्रोल कोर्ट जा सकते हैं. कोर्ट तय सीमा से ज्यादा बढ़ोतरी अवैध कर सकता है और मकान मालिक को जवाब देने के लिए बाध्य करता है. इससे किराएदार सुरक्षित रहते हैं और मकान मालिक जिम्मेदारी निभाता है.
Published at : 04 Oct 2025 04:20 PM (IST)
Law Rent Flat Utility News

ज्वॉइन वॉट्सऐप चैनल
ज्वॉइन टेलिग्राम चैनल
