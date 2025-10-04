एक्सप्लोरर
क्या हर साल फ्लैट का रेंट बढ़ा देता है मकान मालिक, जानें इसको लेकर क्या है कानून?
Flat Rent Law: क्या आपके फ्लैट का किराया हर साल बढ़ाया जा सकता है या नहीं. जान लीजिए बतौर किराएदार आपके पास क्या हैं अधिकार. इसे लेकर क्या कहता है कानून.
आजकल लोग अपने घर से दूर दूसरे शहरों में किराए के मकानों में रहते हैं.अक्सर लोग नौकरी, पढ़ाई या काम की वजह से दूसरे शहरों में किराए के फ्लैट पर रहते हैं. किराए के फ्लैट में लोगों को किराया देना होता है. जिसमें बढ़ोतरी होती रहती है.
1/6
2/6
3/6
4/6
5/6
6/6
Published at : 04 Oct 2025 04:20 PM (IST)
Tags :Law Rent Flat Utility News
यूटिलिटी
6 Photos
अभी नहीं आया महिला रोजगार योजना का पैसा तो न लें टेंशन, जानें अगली किस तारीख को भेजा जाएंगे 10000 रुपये
यूटिलिटी
6 Photos
4 लोगों के टिकट थर्ड एसी में बुक हो गए और 5वें ने अचानक बना लिया प्लान, क्या ट्रेन में साथ लेकर जा सकते हैं उसे?
View More
Advertisement
Advertisement
Advertisement
टॉप हेडलाइंस
विश्व
ट्रंप के आदेश के बाद भी नहीं माने नेतन्याहू! गाजा पर IDF की ताबड़तोड़ बमबारी; 6 लोगों की मौत
मध्य प्रदेश
'सारा जमाना हसीनों का दीवाना', सीहोर में दशहरा उत्सव पर महिला डांसर्स के ठुमके, वीडियो वायरल
क्रिकेट
ऑस्ट्रेलिया के साथ 5 मैचों की T20 सीरीज के लिए टीम इंडिया का ऐलान, श्रेयस अय्यर और हार्दिक पांड्या बाहर
टेलीविजन
‘आप झगड़े की जड़ हैं..’, कुनिका पर फूटा सलमान का गुस्सा, जमकर लगाई डांट
Advertisement
मोहन यादवमुख्यमंत्री, मध्य प्रदेश
Opinion