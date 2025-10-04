क्या हर साल फ्लैट का रेंट बढ़ा देता है मकान मालिक, जानें इसको लेकर क्या है कानून?

कई बार मकान मालिक बाजार या नए नियमों के हिसाब से किराया बढ़ा देते हैं. बढ़ोतरी की जानकारी लिखित में लेना जरूरी है. आमतौर पर सालाना बढ़ोतरी 5 से 10 प्रतिशत तक होती है, लेकिन राज्य और अनुबंध के हिसाब से अलग हो सकती है. कानून इसका ध्यान रखता है कि कोई भी पक्ष नुकसान में न रहे.