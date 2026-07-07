बांकीपुर उपचुनाव: BJP प्रत्याशी अभिषेक कुमार सिन्हा की पहली प्रतिक्रिया, कहा- 'पार्टी ने…'

भारतीय जनता पार्टी ने बांकीपुर विधानसभा (Bankipur Vidhan Sabha) से जमीनी, कर्मठ और समर्पित कार्यकर्ता अभिषेक कुमार सिन्हा (Abhishek Kumar Sinha) पर विश्वास जताते हुए उन्हें अपना उम्मीदवार बनाया है. बांकीपुर से उपचुनाव में बीजेपी के प्रत्याशी बने अभिषेक कुमार सिन्हा की पहली प्रतिक्रिया आई है.

उम्मीदवार घोषित होने पर अभिषेक कुमार सिन्हा ने कहा कि पार्टी ने जिम्मेदारी दी है तो काम करना है. हम लोग कार्यकर्ता हैं. काम किया है. हम लोग काम के आधार पर वोट लेंगे.

एक सवाल पर अभिषेक ने कहा, "अभी मैं कार्यकर्ताओं से मिल रहा हूं. जितने मेरे भाई और अभिभावक हैं उनका आशीर्वाद ले रहा हूं."

मेहनत से बनाई पार्टी में पहचान

बता दें कि अभिषेक कुमार सिन्हा एक सामान्य परिवार से आते हैं. स्कूटी से चलते हैं. अभिषेक ने संगठन में विभिन्न दायित्वों का सफलतापूर्वक निर्वहन किया है और अपनी मेहनत, निष्ठा एवं संगठन के प्रति समर्पण से कार्यकर्ताओं के बीच एक मजबूत पहचान बनाई है. अब जब मौका आया है तो पार्टी ने उन्हें उनका उपहार दे दिया है.

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चारों ओर से मिलने लगी बधाई

अभिषेक कुमार उर्फ अभिषेक बंटी को हर तरफ से बधाई मिलने लगी है. बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और बांकीपुर से विधायक रह चुके नितिन नवीन ने कहा, "बांकीपुर के लाल और पार्टी के एक जमीनी, स्थानीय और युवा कार्यकर्ता, जिन्होंने बूथ से लेकर प्रदेश स्तर तक विभिन्न दायित्वों का निर्वहन किया, ऐसे श्री अभिषेक कुमार सिन्हा 'बंटी' जी को भाजपा प्रत्याशी बनाए जाने पर हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं. बांकीपुर की देवतुल्य जनता ने मुझे अपनी सेवा का अवसर दिया. निश्चित रूप से, बांकीपुर के मेरे परिवारजन श्री अभिषेक कुमार सिन्हा 'बंटी' जी को भी इस बार अपनी सेवा का अवसर देकर आशीर्वाद प्रदान करेंगे."

केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी ने भी बधाई दी है. उन्होंने कहा, "बांकीपुर जीत की अग्रिम शुभकामनाएं. जमीनी कार्यकर्ता के आगे कोई नहीं टिकता. बधाई हो अभिषेक कुमार बंटी जी."

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