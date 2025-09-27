इंस्टाग्राम पर जिसे लड़की समझकर बात कर रहे हैं वो लड़का तो नहीं, ऐसे कर सकते हैं पता

Fake Instagram Account Identifying: इंस्टाग्राम आज की तारीख में सबसे ज्यादा इस्तेमाल होने वाला सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है. जहां लोग एक-दूसरे से जुड़ते हैं और अपनी पर्सनल लाइफ शेयर करते हैं. जितना आसान सोशल मीडिया पर लोगों से बातचीत करना है. उतना ही आसान लोगों के साथ धोखा करना है. कई बार ऐसे फ्राॅड की खबरें आती रहती है. अक्सर ऐसा भी होता है कि कोई लड़की बनकर प्रोफाइल चला रहा होता है. जबकि असल में वह लड़का होता है.

कई बार लोग इन फेक अकाउंट्स पर भरोसा कर लेते हैं और बाद में धोखे का शिकार हो जाते हैं. इसीलिए जरूरी है कि आप जानें कि इंस्टाग्राम पर जिससे आप बात कर रहे हैं. वह असली लड़की है या कोई और शख्स लड़की बनकर आपसे बातचीत कर रहा है. कैसे पता कर सकते हैं आप कोई लड़का लड़की बनकर आपसे बात कर रहा है? जान लीजिए तरीके.

इन बातों पर करें गौर

इंस्टाग्राम पर अगर कोई लड़का फर्जी लड़की की प्रोफाइल बनाकर आपसे बात करता है. तो इसे पता लगाने के लिए सबसे आसान तरीका है कि सामने वाले की प्रोफाइल और फोटो को ध्यान से देखें. अगर सभी फोटो सिर्फ एक ही स्टाइल की हों या फिर किसी सेलेब्रिटी की हों या लगे कि इंटरनेट से डाउनलोड करके लगाई गईं हैं. तो सतर्क हो जाएं.

अक्सर फेक प्रोफाइल्स पर हाई-क्वालिटी मॉडल की तस्वीरें डाली जाती हैं. जो गूगल इमेज सर्च करने पर आसानी से मिल जाती हैं. इसके अलावा, असली लड़कियों की प्रोफाइल पर उनके दोस्तों और परिवार से जुड़ी तस्वीरें या टैग्स दिख जाते हैं. वहीं फेक अकाउंट्स पर यह चीजें आपको नहीं मिलती हैं. इसलिए प्रोफाइल को अच्छे से चेक कर लें.

बातचीत के दौरान यह चीजें देखें

इसके अलावा आप बातचीत के अंदाज से भी पता लगा सकते हैं. फर्जी प्रोफाइल बनाने वाले अक्सर ऑडियो कॉल और वीडियो कॉल से बचते हैं. वह आपको उनसे बचने के लिए तरह-तरह के बहाने बनाते नजर आ जाएंगे. अगर आपको कोई लगे कि कोई फर्जी प्रोफाइल है.

तो तुरंत ऑडियो कॉल या वीडियो कॉल करने की कहें अगर ऐसे में वह बहाना बनाएं तो समझ लीजिए वह पक्का फर्जी प्रोफाइल है. इसके अलावा आप आप कुछ पर्सनल सवाल पूछ सकते हैं जिनका जवाब सिर्फ असली शख्स ही दे पाएगा. अगर जवाब घुमाने वाले लगें तो समझ जाइए कि कोई आपके साथ फ्राॅड करने की फिराक में हैं.

