हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
दुर्गा पूजाफोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047वेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड फाइंडर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीयूटिलिटी10 हजार पा चुकी बिहार की महिलाओं के खाते में कब आएंगे 200000 रुपये, जान लें काम की बात

10 हजार पा चुकी बिहार की महिलाओं के खाते में कब आएंगे 200000 रुपये, जान लें काम की बात

Mukhyamantri Mahila Rojgar Yojana: 10000 रुपये के बाद अब मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना के तहत महिलाओं को 2 लाख रुपये कब और कैसे मिलेंगे. जान लीजिए क्या होगी इसके लिए प्रोसेस.

By : एबीपी लाइव  | Updated at : 26 Sep 2025 01:31 PM (IST)
Mukhyamantri Mahila Rojgar Yojana: 10000 रुपये के बाद अब मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना के तहत महिलाओं को 2 लाख रुपये कब और कैसे मिलेंगे. जान लीजिए क्या होगी इसके लिए प्रोसेस.

बिहार में इसी साल चुनाव होने हैं. चुनाव से पहले राज्य सरकार की ओर से एक के बाद एक नई योजनाएँ शुरू की जा रही हैं. हाल ही में बिहार के मुख्यमंत्री ने महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना शुरू करने का ऐलान किया था.

1/6
आज यानी 26 सितंबर के दिन मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना की पहली किश्त जारी कर दी गई है. इसके तहत राज्य की लगभग 75 लाख महिलाओं के खातों में 10 हजार रुपये भेजे गए हैं. यह राशि सीधे उनके बैंक खातों में ट्रांसफर की गई.
आज यानी 26 सितंबर के दिन मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना की पहली किश्त जारी कर दी गई है. इसके तहत राज्य की लगभग 75 लाख महिलाओं के खातों में 10 हजार रुपये भेजे गए हैं. यह राशि सीधे उनके बैंक खातों में ट्रांसफर की गई.
2/6
अब महिलाओं के मन में यह सवाल आ रहा है कि 2 लाख रुपये कब मिलेंगे. योजना के नियमों के अनुसार यह राशि छह महीने के काम और उनके आधार पर तैयार की गई वर्क रिपोर्ट के आधार पर दी जाएगी. सभी महिलाओं को अपनी वर्क रिपोर्ट तैयार कर जमा करनी होगी.
अब महिलाओं के मन में यह सवाल आ रहा है कि 2 लाख रुपये कब मिलेंगे. योजना के नियमों के अनुसार यह राशि छह महीने के काम और उनके आधार पर तैयार की गई वर्क रिपोर्ट के आधार पर दी जाएगी. सभी महिलाओं को अपनी वर्क रिपोर्ट तैयार कर जमा करनी होगी.
3/6
यह जरूरी नहीं कि सभी महिलाओं को छह महीने के बाद 2 लाख रुपये ही मिलें. जिन महिलाओं का काम अच्छा होगा और वर्क रिपोर्ट में उनके काम की क्वालिटी और तथ्यों के आधार पर ही उन्हें 2 लाख रुपये दिए जाएंगे. राशि कम भी हो सकती है.
यह जरूरी नहीं कि सभी महिलाओं को छह महीने के बाद 2 लाख रुपये ही मिलें. जिन महिलाओं का काम अच्छा होगा और वर्क रिपोर्ट में उनके काम की क्वालिटी और तथ्यों के आधार पर ही उन्हें 2 लाख रुपये दिए जाएंगे. राशि कम भी हो सकती है.
4/6
महिलाओं को इस योजना का लाभ लेने के लिए अपने बैंक खाते और आधार नंबर को सही तरीके से लिंक करना अनिवार्य है. तो इसके साथ ही उन्हें छह महीने तक अपने काम की रिपोर्ट सही समय पर जमा करनी होगी. ताकि दूसरी बार मिलने वाली सहायता राशि का ट्रांसफर सही से हो सके.
महिलाओं को इस योजना का लाभ लेने के लिए अपने बैंक खाते और आधार नंबर को सही तरीके से लिंक करना अनिवार्य है. तो इसके साथ ही उन्हें छह महीने तक अपने काम की रिपोर्ट सही समय पर जमा करनी होगी. ताकि दूसरी बार मिलने वाली सहायता राशि का ट्रांसफर सही से हो सके.
5/6
अगर किसी महिला का काम अच्छा नहीं पाया जाता या वर्क रिपोर्ट अधूरी होती है. तो उन्हें पूरी राशि नहीं मिलेगी. सरकार ने सभी जरूरी गाइडलाइन की जानकारी के लिए सहायता केन्द्र बनाए हैं. जिससे किसी भी परेशानी को दूर किया जा सके.
अगर किसी महिला का काम अच्छा नहीं पाया जाता या वर्क रिपोर्ट अधूरी होती है. तो उन्हें पूरी राशि नहीं मिलेगी. सरकार ने सभी जरूरी गाइडलाइन की जानकारी के लिए सहायता केन्द्र बनाए हैं. जिससे किसी भी परेशानी को दूर किया जा सके.
6/6
मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना महिलाओं को आर्थिक मदद देने और उन्हें आत्मनिर्भर बनाने का एक महत्वपूर्ण कदम है. पहली किश्त के 10 हजार रुपये मिलने के बाद अब महिलाएं छह महीने के काम और वर्क रिपोर्ट के आधार पर 2 लाख रुपये तक की सहायता और ले सकती हैं.
मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना महिलाओं को आर्थिक मदद देने और उन्हें आत्मनिर्भर बनाने का एक महत्वपूर्ण कदम है. पहली किश्त के 10 हजार रुपये मिलने के बाद अब महिलाएं छह महीने के काम और वर्क रिपोर्ट के आधार पर 2 लाख रुपये तक की सहायता और ले सकती हैं.
Published at : 26 Sep 2025 01:31 PM (IST)
Tags :
Utility News NITISH KUMAR Mukhyamantri Mahila Rojgar Yojana

Photo Gallery

View More
Sponsored Links by Taboola
Advertisement
Advertisement
ज्वॉइन वॉट्सऐप चैनल
ज्वॉइन टेलिग्राम चैनल
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

विश्व
'पीएम मोदी को चिट्ठी लिखकर बताएं कि...', ट्रंप से मुलाकात के बाद क्यों पाकिस्तानी एक्सपर्ट ने शहबाज शरीफ से की ये गुजारिश?
'पीएम मोदी को चिट्ठी लिखकर बताएं कि...', ट्रंप से मुलाकात के बाद क्यों पाकिस्तानी एक्सपर्ट ने शहबाज शरीफ से की ये गुजारिश?
दिल्ली NCR
दिल्ली में अब 13 जिले होंगे, प्रशासनिक ढांचे में बड़ा बदलाव, समाप्त हो सकता है ये जिला
दिल्ली में अब 13 जिले होंगे, प्रशासनिक ढांचे में बड़ा बदलाव, समाप्त हो सकता है ये जिला
इंडिया
बिहार चुनाव का क्या होने वाला है नतीजा, सर्वे कंपनियों के इन तीन महारथियों ने कर दी बड़ी भविष्यवाणी
बिहार चुनाव का क्या होने वाला है नतीजा, सर्वे कंपनियों के इन तीन महारथियों ने कर दी बड़ी भविष्यवाणी
स्पोर्ट्स
Asia Cup T20 Record: एशिया कप टी20 के सबसे बड़े हिटर, जानिए किसके बल्ले से बरसे सबसे ज्यादा छक्के?
एशिया कप टी20 के सबसे बड़े हिटर, जानिए किसके बल्ले से बरसे सबसे ज्यादा छक्के?
Advertisement
ABP Premium

वीडियोज

GST में कटौती, लेकिन दाम वही पुराने! असली फायदा आखिर किसे?| Paisa Live
Lalu Family Feud: Tej Pratap ने बनाई नई पार्टी 'जन शक्ति जनता दल', पोस्टर से परिवार गायब!
IPO Alert: Trualt Bioenergy IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band | Paisa Live
सरकार का बड़ा फैसला: Thailand से चांदी के import पर ban, घरेलू बाजार को राहत देने की तैयारी|
Bihar Mahila Rojgar Yojana: 75 लाख महिलाओं को ₹10,000, 'जनधन' से सीधा लाभ!

फोटो गैलरी

ट्रेडिंग ओपीनियन

मोहन यादव
मोहन यादवमुख्यमंत्री, मध्य प्रदेश
प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी : स्वदेशी का संकल्प और राष्ट्र निर्माण के प्रेरक
Opinion
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
'पीएम मोदी को चिट्ठी लिखकर बताएं कि...', ट्रंप से मुलाकात के बाद क्यों पाकिस्तानी एक्सपर्ट ने शहबाज शरीफ से की ये गुजारिश?
'पीएम मोदी को चिट्ठी लिखकर बताएं कि...', ट्रंप से मुलाकात के बाद क्यों पाकिस्तानी एक्सपर्ट ने शहबाज शरीफ से की ये गुजारिश?
दिल्ली NCR
दिल्ली में अब 13 जिले होंगे, प्रशासनिक ढांचे में बड़ा बदलाव, समाप्त हो सकता है ये जिला
दिल्ली में अब 13 जिले होंगे, प्रशासनिक ढांचे में बड़ा बदलाव, समाप्त हो सकता है ये जिला
इंडिया
बिहार चुनाव का क्या होने वाला है नतीजा, सर्वे कंपनियों के इन तीन महारथियों ने कर दी बड़ी भविष्यवाणी
बिहार चुनाव का क्या होने वाला है नतीजा, सर्वे कंपनियों के इन तीन महारथियों ने कर दी बड़ी भविष्यवाणी
स्पोर्ट्स
Asia Cup T20 Record: एशिया कप टी20 के सबसे बड़े हिटर, जानिए किसके बल्ले से बरसे सबसे ज्यादा छक्के?
एशिया कप टी20 के सबसे बड़े हिटर, जानिए किसके बल्ले से बरसे सबसे ज्यादा छक्के?
बॉलीवुड
आमिर खान vs सलमान खान: डेब्यू तो एक ही साल, लेकिन दोनों सुपरस्टार में किसने की हैं ज्यादा फिल्में?
आमिर खान vs सलमान खान: डेब्यू तो एक ही साल, लेकिन दोनों सुपरस्टार में किसने की हैं ज्यादा फिल्में?
जनरल नॉलेज
Mig 21 Retirement: मिग-21 को यूं ही नहीं कहा जाता था उड़ता ताबूत, जानें कितने हुए क्रैश और कितने पायलट ने दी शहादत
मिग-21 को यूं ही नहीं कहा जाता था उड़ता ताबूत, जानें कितने हुए क्रैश और कितने पायलट ने दी शहादत
ट्रेंडिंग
आदमखोर भालू से भिड़ गया शख्स, मौत देखती रही दूर से तमाशा, देखें खौफनाक वीडियो
आदमखोर भालू से भिड़ गया शख्स, मौत देखती रही दूर से तमाशा, देखें खौफनाक वीडियो
दिल्ली NCR
मुस्लिम पर्सनल लॉ और भारतीय कानून में टकराव! दिल्ली HC ने पूछा- कब आएगा यूनिफॉर्म सिविल कोड?
मुस्लिम पर्सनल लॉ और भारतीय कानून में टकराव! दिल्ली HC ने पूछा- कब आएगा यूनिफॉर्म सिविल कोड?
ENT LIVE
They Call Him OG Review: पवन कल्याण आउट ओजी, पूरा बॉलीवुड एक तरफ इमरान हाशमी एक तरफ
They Call Him OG Review: पवन कल्याण आउट ओजी, पूरा बॉलीवुड एक तरफ इमरान हाशमी एक तरफ
ENT LIVE
रानी मुखर्जी ने मिसेज चटर्जी वर्सेस नॉर्वे के लिए मुख्य भूमिका में 71वां राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार जीता
रानी मुखर्जी ने मिसेज चटर्जी वर्सेस नॉर्वे के लिए मुख्य भूमिका में 71वां राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार जीता
ENT LIVE
कैटरीना कैफ और विक्की कौशल ने सबसे प्यारी पोस्ट के साथ प्रेग्नेंसी की अन्नोउंस की, ‘बेबी ऑन बोर्ड’ को आधिकारिक बनाया
कैटरीना कैफ और विक्की कौशल ने सबसे प्यारी पोस्ट के साथ प्रेग्नेंसी की अन्नोउंस की, ‘बेबी ऑन बोर्ड’ को आधिकारिक बनाया
ENT LIVE
Bollywood Evils : आर्यन खान को थानकिंग देने के लिए प्रशंसक फैंस क्रेजी हो गए ,दुनिया हसीनों का मेला गाना याद आया
Bollywood Evils : आर्यन खान को थानकिंग देने के लिए प्रशंसक फैंस क्रेजी हो गए ,दुनिया हसीनों का मेला गाना याद आया
ENT LIVE
They Call Him OG Trailer Review पवन कल्याण और इमरान हाशमी का अनदेखा हाई वोल्टेज एक्शन अवतार
They Call Him OG Trailer Review पवन कल्याण और इमरान हाशमी का अनदेखा हाई वोल्टेज एक्शन अवतार
Embed widget