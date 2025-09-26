10 हजार पा चुकी बिहार की महिलाओं के खाते में कब आएंगे 200000 रुपये, जान लें काम की बात

महिलाओं को इस योजना का लाभ लेने के लिए अपने बैंक खाते और आधार नंबर को सही तरीके से लिंक करना अनिवार्य है. तो इसके साथ ही उन्हें छह महीने तक अपने काम की रिपोर्ट सही समय पर जमा करनी होगी. ताकि दूसरी बार मिलने वाली सहायता राशि का ट्रांसफर सही से हो सके.