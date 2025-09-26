एक्सप्लोरर
10 हजार पा चुकी बिहार की महिलाओं के खाते में कब आएंगे 200000 रुपये, जान लें काम की बात
Mukhyamantri Mahila Rojgar Yojana: 10000 रुपये के बाद अब मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना के तहत महिलाओं को 2 लाख रुपये कब और कैसे मिलेंगे. जान लीजिए क्या होगी इसके लिए प्रोसेस.
बिहार में इसी साल चुनाव होने हैं. चुनाव से पहले राज्य सरकार की ओर से एक के बाद एक नई योजनाएँ शुरू की जा रही हैं. हाल ही में बिहार के मुख्यमंत्री ने महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना शुरू करने का ऐलान किया था.
