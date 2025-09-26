Bihar Mahila Rojgar Yojana: बिहार सरकार ने महिलाओं को आर्थिक रूप से सशक्त बनाने के लिए एक नई योजना शुरू की है. मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना के तहत महिलाओं के बैंक अकाउंट में शुरूआत में 10 हजार रूपये ट्रांसफर किए जाएंगे. बाद कुल 2 चरणों में 2 लाख रुपये तक की सहायता भी दी जाएगी. 26 सितंबर (शुक्रवार) को पीएम नरेंद्र मोदी ने इस योजना की पहली किस्त भी जारी कर दी. करीब 75 लाख महिलाओं के खाते में योजना के पैसे ट्रांसफर किए गए हैं. ऐसे में अगर आपने भी इस योजना का फॉर्म भरा था लेकिन खाते में अब तक पैसे नहीं आए हैं तो हम आपको बताएंगे कि आप इसकी शिकायत कैसे और कहां कर सकते हैं?

योजना का ऑनलाइन स्टेटस चेक करें

अगर आप भी बिहार से हैं और आपके खाते में भी महिला रोजगार योजना की पहली किस्त नहीं आई है तो आप इसकी शिकायत कर सकते हैं. इसके लिए सबसे पहले योजना का स्टेटस चेक करें. इसके लिए आप बिहार सरकार की ई-कल्याण (E-Kalyan Bihar) पोर्टल की वेबसाइट https://ekalyan.bih.nic.in पर जाकर देख सकते हैं कि आपके रजिस्ट्रेशन की स्थिति क्या है. यहां रजिस्ट्रेशन नंबर डालते ही पता चल जाएगा कि पैसा आ गया है या पेंडिंग है. इसके अलावा आप अपने बैंक में जाकर पासबुक एंट्री के जरिए इसका पता कर सकते हैं. इसके बाद अगर आपके खाते में राशि नहीं आई है तो आप इसको लेकर शिकायत दर्ज करा सकते हैं.

कैसे करें शिकायत

आपको बता दें कि योजना से जुड़ी राशि ब्लॉक महिला विकास पदाधिकारी (CDPO/LSC) या जिला समाज कल्याण कार्यालय से ही जारी होती है. ऐसे में आप यहां जाकर अपनी शिकायत दर्ज करा सकते हैं. इसके अलावा आप बिहार के महिला कल्याण/समाज कल्याण विभाग के इस नंबर 1800-345-6262 या ई-कल्याण हेल्पलाइन 0612-2545002, 2546529 नंबर पर कॉल करके अपनी शिकायत दर्ज कर सकते हैं. इसके अलावा ऑनलाइन शिकायत दर्ज कराने के लिए बिहार के जन शिकायत निवारण पोर्टल (janshikayat.bihar.gov.in) पर भी जा सकते हैं.

आसान शब्दों में अगर आपके खाते में 10,000 रूपये नहीं आए हैं तो सबसे पहले E-Kalyan पोर्टल पर स्टेटस देखें, फिर बैंक और ब्लॉक ऑफिस जाएं और जरूरत पड़े तो दिए गए हेल्पलाइन नंबर या पोर्टल पर जाकर ऑनलाइन शिकायत दर्ज करें.

