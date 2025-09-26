Punjab CM Bhagwant Mann Janta Darbaar: आम जनता की परेशानियों का हल आसानी से हो सके और वह सीएम से सीधे मिलकर अपनी शिकायतों दर्ज करा सकें, इसके लिए कई राज्यों में जनता दरबार आयोजित किया जाता है. पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान भी लोगों की परेशानियां सुनने और उनका समाधान करने के लिए जनता दरबार लगाते हैं. इस दरबार में आम लोग अपनी शिकायतें और परेशानियां लेकर आते हैं. सीएम भगवंत मान उनकी बातों को गौर से सुनते हैं और तुरंत एक्शन लेते हैं.

इस बीच सवाल उठता है कि आखिर जनता दरबार में जाने का तरीका क्या है? क्या वहां कोई भी जा सकता है? किस दिन लगता है जनता दरबार? शिकायत करने के लिए कौन से डॉक्यूमेंट्स ले जाने होते हैं जरूरी? आइए बताते हैं इन सब चीजों के बारे में.

किस दिन लगता है सीएम मान का जनता दरबार

पंजाब सीएम भगवंत मान अक्सर जनता दरबार का आयोजन करते हैं ताकि लोगों को अपनी बाते सीधे सीएम तक पहुंचा सके. कई बार यह जनता दरबार ऑनलाइन मोड में भी लगाया जाता है. आपको बता दें कि जनता दरबार लगाने का कोई फिक्स डे नहीं है क्योंकि इसका आयोजन समय और परिस्थितियों के हिसाब से किया जाता है. जनता दरबार कब और किस दिन लगाया जाएगा इस बात की जानकारी आपको CMO पंजाब की वेबसाइट, सीएम मान के एक्स अकाउंट, लोकल अखबार या फिर जिला प्रशासन के अधिकारियों से भी मिल जाएगी.

सीएम से मिलकर कैसे करें शिकायत

मुख्यमंत्री भगवंत मान के जनता दरबार में अपनी शिकायत दर्ज कराने के लिए आपको सबसे पहले शिकायत को साफतौर पर लिखकर ले जाना होगा. साथ ही शिकायत से जुड़े जरूरी दस्तावेज और सबूत (जैसे- रसीद या सरकारी कागज) ले जाना न भूलें. जनता दरबार में शामिल होने के लिए कई बार ऑनलाइन या ऑफलाइन रजिस्ट्रेशन कराना पड़ सकता है, यह पूरी तरह से कार्यक्रम पर निर्भर करता है. इसके बाद जब आपका बारी आएगी तो वहां मौजूद अधिकारी आपको एंट्री देंगे. इसके बाद आप अपनी बात सीधे सीएम के सामने रख सकते हैं.

जरूरी डॉक्यूमेंट्स

साथ ही याद रखें कि जनता दरबार में जाने से पहले जरूरी डॉक्यूमेंट्स जैसे- आधार कार्ड और लिखित रूप में समस्या की फोटोकॉपी आदि. इसके अलावा समय से पहुंचना बेहद जरूरी है ताकि आपकी बारी समय से आए और आप अपनी शिकायत दर्ज करा सकें.

