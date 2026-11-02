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हिंदी न्यूज़यूटिलिटीसरकारी नौकरी में लगा है चार्ज? कर्मचारी पहले जान लें अपने ये 7 अधिकार

सरकारी नौकरी में लगा है चार्ज? कर्मचारी पहले जान लें अपने ये 7 अधिकार

सरकारी नौकरी में चार्जशीट मिलना किसी भी कर्मचारी के लिए परेशानी की बात हो सकती है, लेकिन इससे नौकरी चली जाना तय नहीं होता है क्योंकि कर्मचारियों को कानून के तहत कुछ अधिकार भी मिलें हैं.

Written By : शैलजा पांडे |  Updated at : 02 Nov 2026 03:51 PM (IST)
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अगर आप सरकारी नौकरी करते हैं और अचानक विभाग की ओर से आपके पास चार्जशीट आ जाए तो जाहिर सी बात है कि कोई भी व्यक्ति परेशान हो जाएगा. ऐसी स्थिति में कर्मचारी के मन में ये सवाल आएगा कि क्या अब उसकी नौकरी चली जाएगी और वहीं कि अब उसे आगे क्या कदम उठाना चाहिए. 

सबसे अहम बात ये है कि अगर आपके पास विभाग की ओर से चार्जशीट आई है तो इसका सीधा मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि आपको नौकरी से निकाला जा सकता है. ऐसी स्थिति में कर्मचारियों के पास कानून के तहत कुछ अधिकार हैं, जिनके बारे में जानकारी होना बेहद महत्वपूर्ण है.

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ऐसे में ये जानना जरूरी है कि आखिर कर्मचारियों के पास ऐसे कौन से सात अधिकार होते हैं, जिनकी जानकारी होना उनके लिए जरूरी है. लेकिन पहले ये जानते हैं कि अधिकारों के अलावा भी कर्मचारी कुछ बातों को लेकर चुनौती दे सकता है. 

किन चीजों को दे सकते हैं चुनौती?

सबसे पहले तो ये जान लें कि कर्मचारी इन सात अधिकारों के अलावा भी कुछ बातों को चुनौती दे सकता है जैसे....

  • अहम बात ये है कि कर्मचारी जांच अधिकारी के एकतरफा रवैये को चुनौती दे सकता है.
  • वहीं कर्मचारी अगर जरूरी दस्तावेज की कॉपी नहीं मिलती है तो ऐसी स्थिति में सवाल उठा सकता है.
  • इसके अलावा कर्मचारी लंबे समय तक निलंबित रखने के फैसले को भी चुनौती दे सकता है.
  • वहीं इसके अलावा भी कई बातों को लेकर कर्मचारी चुनौती दे सकता है. 

कौन-कौन से हैं अधिकार?

  • सबसे पहले तो चार्जशीट में कर्मचारी के खिलाफ जो भी आरोप लगाए गए हैं, उनकी जानकारी होनी चाहिए.
  • वहीं विभाग की तरफ से जो गवाह पेश किए जाएंगे, उनसे सवाल-जवाब करने का कर्मचारी को मौका मिलना चाहिए.
  • इसके अलावा कर्मचारी को चीर्जशीट पर अपना लिखित जवाब देने के लिए भी कुछ समय मिलना चाहिए, जो कि कम से कम 15 दिन है.
  • साथ ही अगर कर्मचारी आरोपों से मना करता है तो सिर्फ लिखित जवाब के आधार पर ही जांच पूरी नहीं की जा सकती.
  • कर्मचारी को जांच अधिकारी के सामने पेश होकर अपनी सफाई देने का मौका मिलना चाहिए.
  • इसके अलावा कर्मचारी को भी अपने बचाव में सबूत और गवाह पेश करने का मौका मिलना चाहिए.
  • साथ ही अगर कर्मचारी पर जो आरोप हैं वो दस्तावेजों के आधार पर हैं तो ऐसी स्थिति में कर्मचारी उन दस्तावेजों को साबित करने वाले गवाह से सवाल कर सकता है.

चार्जशीट मिलने के बाद ये काम करें

  • सबसे पहले तो चार्जशीद और जवाब से जुड़े दस्तावेज अपने पास रखें.
  • वहीं विभाग को दिए गए जवाब की रिसीविंग जरूर लें.
  • साथ ही जांच की हर सुनवाई की डेट भी कहीं नोट करके रख लें.
  • अगर जांच में किसी तरह की कोई गड़बड़ी हुई है तो इसकी लिखित शिकायत करें.
  • वहीं बिना पढ़े और समझे किसी भी तरह के कागजात पर साइन न करें. 

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About the author शैलजा पांडे

शैलजा पांडे वर्तमान में ABP न्यूज़ में कंसल्टेंट के तौर पर अपनी सेवाएं दे रही हैं. शैलजा यहां चैनल के डिजिटल विंग में काम कर रही हैं. इन्होंने अपनी पत्रकारिता की शुरूआत एबीपी न्यूज़ चैनल से बतौर इंटर्न की थी. इनके काम को देखते हुए एबीपी ने इन्हें कंसल्टेंट की जिम्मेदारी से नवाजा. यह बीते करीब दो साल से एबीपी न्यूज़ को अपनी सेवाएं दे रही हैं. शैलजा यहां यूटिलिटी सेक्शन की जिम्मेदारी संभाल रही हैं. वह एआई और स्टेट टीम को भी अपनी सेवाएं दे चुकी हैं. शैलजा ने अपनी पत्रकारिता की पढ़ाई एपीजे इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन से की है. यहां इन्होंने  रेडियो और टेलीविजन प्रोडक्शन में पोस्ट ग्रेजुएशन किया है.
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Published at : 02 Nov 2026 03:51 PM (IST)
Tags :
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