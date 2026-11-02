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हिंदी न्यूज़यूटिलिटीखुलते ही फुल हो गई दिल्ली-वाराणसी वंदे भारत स्लीपर, ट्रेन में वेटिंग! किराया भी समझें

खुलते ही फुल हो गई दिल्ली-वाराणसी वंदे भारत स्लीपर, ट्रेन में वेटिंग! किराया भी समझें

दिल्ली-वाराणसी वंदे भारत स्लीपर ट्रेन की नियमित सेवा 2 नवंबर से शुरू हो रही है. जानें थर्ड एसी, सेकंड एसी और फर्स्ट एसी का किराया कितना है, ट्रेन की टाइमिंग और स्टॉपेज क्या है.

Written By : शैलजा पांडे |  Updated at : 02 Nov 2026 12:34 PM (IST)
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दिल्ली से वाराणसी जाने वालों के लिए रेलवे ने एक नई सुविधा शुरू की है. वंदे भारत स्लीपर ट्रेन अब इस रूट पर रात का सफर आसान बनाने जा रही है. ट्रेन की टिकट बुकिंग शुरू होते ही यात्रियों की दिलचस्पी बढ़ गई है. इस प्रीमियम ट्रेन में सफर करने के लिए यात्रियों को थर्ड एसी, सेकंड एसी और फर्स्ट एसी के विकल्प मिलेंगे.

हालांकि, इसकी टिकट कीमत दूसरे ट्रेनों के मुकाबले ज्यादा है. ऐसे में अगर आप भी दिल्ली से वाराणसी या वाराणसी से दिल्ली जाने का प्लान बना रहे हैं, तो पहले इसका किराया, टाइमिंग और स्टॉपेज समझ लीजिए.

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कब से शुरू हुई वंदे भारत?
वाराणसी और नई दिल्ली के बीच चलने वाली वंदे भारत स्लीपर ट्रेन का नंबर 27421 और 27422 है. रेलवे के मुताबिक, इसकी नियमित व्यावसायिक सेवा 2 नवंबर 2026 से शुरू हो रही है. ये उत्तर प्रदेश की पहली वंदे भारत स्लीपर ट्रेन और देश की दूसरी ऐसी ट्रेन है.

वाराणसी से नई दिल्ली जाने वाली ट्रेन नंबर 27421 शुक्रवार को छोड़कर सप्ताह के बाकी सभी दिन चलेगी. वहीं, नई दिल्ली से वाराणसी आने वाली ट्रेन नंबर 27422 शनिवार को छोड़कर बाकी सभी दिन चलेगी.

क्या है खासियत?
इस ट्रेन की सबसे बड़ी खासियत है इसका टाइम टेबल. वाराणसी से ट्रेन रात 8 बजकर 50 मिनट पर रवाना होगी और अगली सुबह 6 बजकर 10 मिनट पर नई दिल्ली पहुंचेगी. 

वापसी में नई दिल्ली से ट्रेन रात 9 बजकर 40 मिनट पर चलेगी और अगली सुबह 7 बजकर 10 मिनट पर वाराणसी पहुंचेगी. मतलब करीब 760 किलोमीटर की दूरी तय करने में इसे लगभग 9 घंटे 30 मिनट लगेंगे.

किन- किन स्टेशनों पर रुकेगी ट्रेन?
दिल्ली और वाराणसी के बीच ये ट्रेन चार स्टेशनों पर रुकने वाली है. इनमें प्रयागराज, कानपुर सेंट्रल, अलीगढ़ और गाजियाबाद के नाम शामिल हैं. इस 4 स्टेशन के अलावा ट्रेन किसी दूसरे स्टेशन पर नहीं रुकेगी.

कितना है वंदे भारत स्लीपर का किराया?

क्लास किराया
थर्ड एसी 1915 रुपए
सेकेंड एसी 2470 रुपए
फर्स्ट एसी 3030 रुपए

प्रयागराज और अलगीगढ़ का क्या है किराया? 

अगर आप बीच के किसी स्टेशन तक सफर करना चाहते हैं, तो किराया भी कम होता जाएगा. वहीं, वाराणसी से प्रयागराज या कानपुर सेंट्रल तक थर्ड एसी का किराया 1,010 रुपए, सेकंड एसी का 1,305 रुपए और फर्स्ट एसी का 1,600 रुपए है.

वहीं, वाराणसी से अलीगढ़ जाते हैं तो थर्ड एसी का किराया 1,590 रुपए, सेकंड एसी का 2,050 रुपए और फर्स्ट एसी का 2,515 रुपए है. 

क्या- क्या मिलेगी सुविधा? 
वंदे भारत स्लीपर में टोटल 16 कोच होंगे. इनमें 11 थर्ड एसी, 4 सेकंड एसी और एक फर्स्ट एसी कोच शामिल है. पूरी ट्रेन में 823 यात्रियों के बैठने और सोने की व्यवस्था होगी. इसमें बेहतर कुशनिंग वाले बर्थ, ऑटोमैटिक दरवाजे, बेहतर सस्पेंशन और शोर कम करने की व्यवस्था दी गई है. 

सुरक्षा के लिए कवच सिस्टम और इमरजेंसी टॉक-बैक भी है. ट्रेन की डिजाइन स्पीड 180 किलोमीटर प्रति घंटे तक है, लेकिन इस रूट पर ये करीब 130 से 160 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलेगी.

कहां से बुक करें टिकट?
इस ट्रेन का टिकट IRCTC की वेबसाइट और Rail Connect या RailOne ऐप के जरिए बुक किया जा सकता है. इसके अलावा रेलवे स्टेशन के पैसेंजर रिजर्वेशन सिस्टम (PRS) काउंटर से भी टिकट लिया जा सकता है.

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About the author शैलजा पांडे

शैलजा पांडे वर्तमान में ABP न्यूज़ में कंसल्टेंट के तौर पर अपनी सेवाएं दे रही हैं. शैलजा यहां चैनल के डिजिटल विंग में काम कर रही हैं. इन्होंने अपनी पत्रकारिता की शुरूआत एबीपी न्यूज़ चैनल से बतौर इंटर्न की थी. इनके काम को देखते हुए एबीपी ने इन्हें कंसल्टेंट की जिम्मेदारी से नवाजा. यह बीते करीब दो साल से एबीपी न्यूज़ को अपनी सेवाएं दे रही हैं. शैलजा यहां यूटिलिटी सेक्शन की जिम्मेदारी संभाल रही हैं. वह एआई और स्टेट टीम को भी अपनी सेवाएं दे चुकी हैं. शैलजा ने अपनी पत्रकारिता की पढ़ाई एपीजे इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन से की है. यहां इन्होंने  रेडियो और टेलीविजन प्रोडक्शन में पोस्ट ग्रेजुएशन किया है.
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Published at : 02 Nov 2026 12:34 PM (IST)
Tags :
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