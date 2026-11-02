अमेरिकी मध्यावधि चुनाव: ट्रंप सरकार और संसद पर पड़ेगा असर? समझें क्यों है अहम

अमेरिका में 2026 के मध्यावधि चुनाव का मुख्य मतदान दिवस 3 नवंबर 2026 है. ये चुनाव अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप की साख का सवाल बने हुए हैं. अमेरिकी कांग्रेस यानी संसद में दो सदन हैं. सीनेट की 100 सीटों में रिपब्लिकन पार्टी के पास 53 सीटें हैं. डेमोक्रेट के पास 45 सीनेट सदस्य हैं. 2 निर्दलीय सीनेट मेंबर हैं जो डेमोक्रेट के साथ हैं. हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव की 435 सीटों में रिपब्लिकन के पास 218 सदस्य हैं जबकि डेमोक्रेट के पास 214 सदस्य हैं. एक सदस्य निर्दलीय है जबकि दो सीटें खाली हैं

अमेरिका में राष्ट्रपति का कार्यकाल चार साल का होता है. राष्ट्रपति के चार साल के कार्यकाल के ठीक दो साल बाद होने वाले चुनावों को मध्यावधि चुनाव कहा जाता है. अमेरिका में पिछला राष्ट्रपति चुनाव नवंबर 2024 में हुआ था. डॉनल्ड ट्रंप राष्ट्रपति निर्वाचित हुए और उन्होंने जनवरी 2025 में पदभार संभाला. उनका चार साल का कार्यकाल जनवरी 2029 में पूरा होगा.

मध्यावधि चुनाव में किन पदों के लिए मतदान होता है?

हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स में कुल 435 सदस्य होते हैं. इन सभी सीटों पर हर दो साल में चुनाव होता है. सीनेट में कुल 100 सदस्य होते हैं. सेनेटर छह साल के लिए चुने जाते हैं और हर दो साल में लगभग एक-तिहाई सीटों पर चुनाव होता है. 2026 के मध्यावधि चुनाव में हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स की सभी 435 सीटों और सीनेट की 35 सीटों पर चुनाव हो रहा है.

इन चुनावों के नतीजे यह तय करेंगे कि अमेरिकी कांग्रेस में किस राजनीतिक दल का बहुमत होगा और राष्ट्रपति को अपनी नीतियां लागू करने में कितना राजनीतिक समर्थन मिलेगा.

मध्यावधि चुनाव से राष्ट्रपति पर क्या असर पड़ेगा?

अमेरिका में होने वाले मध्यावधि चुनाव केवल कांग्रेस के सदस्यों को चुनने का चुनाव नहीं हैं, बल्कि इनका सीधा असर देश के राष्ट्रपति और उनकी सरकार के कामकाज पर भी पड़ता है. इन चुनावों के परिणाम राष्ट्रपति की राजनीतिक ताकत, नीतियों और उनके कार्यकाल के अगले दो वर्षों की दिशा तय कर सकते हैं.

कांग्रेस के चुनाव राष्ट्रपति के लिए इतने महत्वपूर्ण क्यों हैं?

अमेरिका की शासन व्यवस्था में शक्तियों का विभाजन बहुत महत्वपूर्ण है। यहां सरकार की तीन प्रमुख शाखाएं हैं:

विधायिका यानी कांग्रेस कार्यपालिका यानी राष्ट्रपति और उनका प्रशासन न्यायपालिका यानी फेडरल अदालतें और सुप्रीम कोर्ट

कांग्रेस का मुख्य काम कानून बनाना, सरकारी खर्च को मंजूरी देना और कार्यपालिका की गतिविधियों पर निगरानी रखना है. राष्ट्रपति अपनी नीतियों और चुनावी वादों को पूरा करना चाहते हैं, लेकिन इसके लिए उन्हें कई मामलों में कांग्रेस के सहयोग की आवश्यकता होती है. राष्ट्रपति कोई नया कानून लागू करना चाहते हैं तो आम तौर पर उन्हें कांग्रेस से उसे पारित करवाना होगा. इसी तरह बजट और सरकारी खर्च से जुड़े महत्वपूर्ण फैसलों में भी कांग्रेस की भूमिका होती है.

कांग्रेस में राष्ट्रपति की अपनी पार्टी का बहुमत है तो उनके लिए अपने एजेंडे को आगे बढ़ाना आसान हो सकता है. यदि मध्यावधि चुनाव में विपक्षी पार्टी को बहुमत मिल जाता है, तो राष्ट्रपति को कानून पारित करवाने, बजट संबंधी फैसले लेने और अपनी नीतियों को लागू करने में कठिनाइयों का सामना करना पड़ सकता है.

मध्यावधि चुनाव राष्ट्रपति के कामकाज का रिपोर्ट कार्ड कैसे बनते हैं?

राष्ट्रपति के कार्यकाल के पहले दो वर्षों में जनता उनके फैसलों, आर्थिक नीतियों, विदेश नीति, महंगाई, रोजगार और अन्य मुद्दों के आधार पर उनकी सरकार का मूल्यांकन करती है. यदि जनता राष्ट्रपति के कामकाज से संतुष्ट है, तो उनकी पार्टी को चुनाव में अपेक्षाकृत बेहतर परिणाम मिल सकते हैं. यदि राष्ट्रपति की लोकप्रियता में गिरावट आती है, तो उनकी पार्टी को कांग्रेस की सीटों का नुकसान उठाना पड़ सकता है.

सामान्य तौर पर राष्ट्रपति की अप्रूवल रेटिंग जितनी अधिक होती है, उनकी पार्टी को उतना ही कम नुकसान होने की संभावना रहती है. फिलहाल ट्रंप की लोकप्रियता अलग अलग सर्वे के मुताबिक सबसे निचले स्तर पर है.

मध्यावधि चुनावों में आमतौर पर राष्ट्रपति की पार्टी को नुकसान उठाना पड़ता है

सत्ता में रहने वाली पार्टी के प्रति असंतोष, सरकार के फैसलों से नाराजगी और बदलाव की इच्छा भी चुनाव परिणामों को प्रभावित करती है. 1938 से 2022 तक हुए 22 मध्यावधि चुनावों में से 20 में राष्ट्रपति की पार्टी ने हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स में अपनी सीटें गंवाईं. अमेरिकी मतदाता मध्यावधि चुनावों का इस्तेमाल अक्सर राष्ट्रपति की पार्टी को संदेश देने के लिए करते हैं.

क्या मध्यावधि चुनाव के बाद राष्ट्रपति कमजोर हो जाते हैं?

मध्यावधि चुनाव में राष्ट्रपति की पार्टी कांग्रेस के किसी एक या दोनों सदनों में अपना बहुमत खो देती है, तो राष्ट्रपति के लिए अपने एजेंडे को लागू करना मुश्किल हो सकता है. राष्ट्रपति के प्रस्तावित कानून विपक्षी दल रोक सकते हैं. बजट और सरकारी खर्च से जुड़े प्रस्तावों पर राजनीतिक गतिरोध पैदा हो सकता है. कांग्रेस राष्ट्रपति के प्रशासन की जांच और निगरानी बढ़ा सकती है.

राष्ट्रपति को अपने फैसलों के लिए विपक्षी दलों के साथ बातचीत और समझौता करना पड़ सकता है. अगर विपक्षी पार्टी हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स या सीनेट में बहुमत हासिल कर लेती है, तो वह राष्ट्रपति की नीतियों को चुनौती देने की अधिक ताकत हासिल कर लेती है.

मध्यावधि चुनाव में कांग्रेस का नियंत्रण बदल जाने का अर्थ यह नहीं है कि राष्ट्रपति की संवैधानिक शक्तियां समाप्त हो जाती हैं. राष्ट्रपति अपने कार्यकाल के दौरान कार्यपालिका के प्रमुख बने रहते हैं.

क्या मध्यावधि चुनाव के नतीजे अगले राष्ट्रपति चुनाव की भविष्यवाणी करते हैं?

मध्यावधि चुनाव में राष्ट्रपति की पार्टी को नुकसान होने का यह मतलब बिल्कुल नहीं है कि अगला राष्ट्रपति चुनाव भी वह हार जाएगी. इतिहास बताता है कि मध्यावधि चुनाव और अगले राष्ट्रपति चुनाव के नतीजों के बीच कोई तय संबंध नहीं है.

1952 से 2012 के 13 बार सत्ताधारी राष्ट्रपति की पार्टी ने मध्यावधि चुनाव में हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स की सीटें गंवाईं. इनमें से 7 बार राष्ट्रपति की पार्टी अगले राष्ट्रपति चुनाव में व्हाइट हाउस बरकरार रखने में सफल रही, जबकि 6 मामलों में उसे राष्ट्रपति पद गंवाना पड़ा.

अगले राष्ट्रपति चुनाव में अर्थव्यवस्था, उम्मीदवारों की लोकप्रियता, राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय परिस्थितियां तथा मतदाताओं के मुद्दे महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं.

2026 के मध्यावधि चुनाव डोनाल्ड ट्रंप के लिए क्यों महत्वपूर्ण हैं?

इन चुनावों के नतीजे तय करेंगे कि उनके कार्यकाल के अंतिम दो वर्षों में अमेरिकी कांग्रेस में उनकी पार्टी का कितना प्रभाव रहेगा. अगर रिपब्लिकन पार्टी कांग्रेस के दोनों सदनों में अपना बहुमत बनाए रखने में सफल रहती है, तो ट्रंप के लिए अपने एजेंडे को आगे बढ़ाना अपेक्षाकृत आसान हो सकता है.

अगर डेमोक्रेटिक पार्टी हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स या सीनेट में बहुमत हासिल कर लेती है, तो ट्रंप प्रशासन को कई राजनीतिक चुनौतियों का सामना करना पड़ सकता है. ऐसी स्थिति में कानून पारित करवाना, बजट संबंधी फैसले लेना और प्रशासनिक नीतियों को आगे बढ़ाना कठिन हो सकता है. इसलिए 2026 के चुनाव केवल कांग्रेस के सदस्यों को चुनने तक सीमित नहीं हैं, बल्कि ये ट्रंप के बचे हुए राष्ट्रपति कार्यकाल की राजनीतिक दिशा भी तय करेंगे.