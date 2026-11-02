दीवाली से पहले देश के 4 राज्यों में बढ़ा DA, 9 महीने का एरियर भी मिला

Show Quick Read Key points generated by AI, verified by newsroom केंद्रीय कैबिनेट ने महंगाई भत्ता 3% बढ़ाकर 63% किया.

यह वृद्धि 1 जुलाई 2026 से प्रभावी, वेतन में इजाफा.

चार राज्यों ने भी कर्मचारियों/पेंशनभोगियों के लिए डीए बढ़ाया.

यूनियन कैबिनेट ने बीते 28 अक्टूबर को केंद्र सरकार के कर्मचारियों के लिए महंगाई भत्ते (DA) में 3% की बढ़ोतरी को मंजूरी दी. इसके चलते 1 जुलाई 2026 से महंगाई भत्ता बेसिक पे 60% से बढ़कर 63% हो गया.

कर्मचारियों को सरकार की तरफ से मिला यह दीवाली गिफ्ट 7वें केंद्रीय वेतन आयोग के सुझाए गए फॉर्मूले पर आधारित है. इसका कैलकुलेशन पूरी सैलरी नहीं, बल्कि केवल बेसिक पे पर होता है. डीए कैलकुलेशन का फॉर्मूला- DA की राशि = मूल वेतन × DA दर ÷ 100.

अब कितनी बढ़कर मिलेगी सैलरी?

इस फॉर्मूले के तहत, लेवल 1 के जिन केंद्र सरकार के कर्मचारियों की बेसिक सैलरी 18000 रुपये है, उनके DA में प्रति माह 540 रुपये की बढ़ोतरी होगी. यानी कि पहले 60% की दर से 10,800 रुपये प्रति माह मिलते थे. वहीं, नई 63% की दर से अब 11,340 रुपये प्रति माह मिलेंगे.

इसी तरह, लेवल 5 के कर्मचारी, जिनकी बेसिक सैलरी 29,200 है, उनके DA में 876 रुपये का इजाफा होगा. 60% की मौजूदा दर पर उनका DA 17,520 था, जो 63% की नई दर पर बढ़कर 18,396 हो जाएगा. अक्टूबर तक का बकाया (एरियर) 3,504 होगा.

राज्य सरकारों ने भी दिया तोहफा

केंद्र सरकार की तरफ से केंद्रीय कर्मचारियों के लिए डीए में बढ़ोतरी का ऐलान किए जाने के बाद चार राज्यों ने भी अक्टूबर के अंत तक राज्य सरकार के कर्मचारियों और पेंशनभोगियों के लिए डीए (DA) में बढ़ोतरी की है. इनमें तमिलनाडु, राजस्थान, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश शामिल हैं.

किसने कितना बढ़ाया DA?

राजस्थान और तमिलनाडु ने DA में 3% बढ़ोतरी का ऐलान किया है. इसके बाद कर्मचारियों का महंगाई भत्ता मूल वेतन का 60% से बढ़कर 63% हो गया है. यह बढ़ोतरी 1 जुलाई 2026 से प्रभावी मानी जाएगी, जिसके कारण कर्मचारियों को पिछले महीनों का बकाया (Arrears) भी मिलेगा.

छत्तीसगढ़ में मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने दीवाली गिफ्ट के तौर पर डीए में 2% बढ़ोतरी का ऐलान किया है. इसके साथ ही राज्य का डीए 58% से बढ़कर 60% पर पहुंच गया है. छत्तीसगढ़ में यह नई दरें 1 नवंबर 2026 से लागू होंगी. इससे प्रदेश के लगभग 3.85 लाख कर्मचारियों और 1.50 लाख पेंशनभोगियों को सीधा वित्तीय लाभ मिलेगा.

मध्य प्रदेश में मोहन यादव की सरकार ने भी कर्मचारियों के लिए डीए में 2% बढ़ोतरी की घोषणा की है. इसी के साथ मध्य प्रदेश का डीए 58% से बढ़कर 60% हो गया है. कर्मचारियों को बढ़ा हुआ 60% डीए नवंबर 2026 के वेतन से मिलना शुरू होगा, जिसका नकद भुगतान दिसंबर 2026 की शुरुआत में किया जाएगा. कर्मचारियों को बढ़ा हुआ 58% डीए नवंबर 2026 के वेतन से मिलना शुरू होगा, जिसका नकद भुगतान दिसंबर 2026 की शुरुआत में किया जाएगा.

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