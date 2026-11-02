ब्रिटिश काल का कानून खत्म, 1 जनवरी से लागू होंगे हवाई सफर के नए नियम

आज कल लोग अपना समय बचाने के लिए फ्लाइट से सफर करना पसंद करते हैं. ऐसे में अगर आप फ्लाइट से सफर करते हैं और न्यू ईयर के समय फ्लाइट से सफर करने वाले हैं तो आपके लिए ये जानना जरूरी है कि नए साल से हवाई यात्रा से जुड़े कुछ नियम में बदलाव होने वाला है. अहम बात ये है कि इसका असर केवल एयरलाइंस और एयरपोर्ट के कामकाज पर ही नहीं, बल्कि यात्रियों के टिकट के किराये, सुविधाएं और दूसरी चीजों पर भी पड़ सकता है.

दरअसल, भारत में हवाई सेवाओं को नियंत्रित करने वाले लगभग 89 साल पुराने नियमों की जगह अब नया कानून लेने जा रहा है. भारतीय वायुयान नियम 2026 अधिसूचित कर दिए हैं, जो जल्द ही लागू किए जाएंगे.

अधिसूचना जारी कर दी गई

बता दें कि नागरिक उड्डयन मंत्रालय ने भारतीय वायुयान नियम 2026 लागू करने की अधिसूचना जारी कर दी गई है. अहम बात ये है कि नियम भारत के राजपत्र में भी प्रकाशित हो चुके हैं. ऐसे में अब ये जानना जरूरी है कि आखिर नए नियम किन रूल्स का जगह लेने वाले हैं?

किन रूल्स की जगह लेंगे?

जानकारी के मुताबिक, ये नए नियम ब्रिटिश काल के एयरक्राफ्ट रूल्स 1937 की जगह लेने वाले हैं. इनमें विमान से जुड़े कई नियम तय किए गए हैं. वहीं एयरपोर्ट के लाइसेंस और संचालन से जुड़ी शर्ते भी तय की गई हैं. अहम बात ये है कि नए नियमों में सरकार और DGCA की जिम्मेदारियां साफ की गई हैं.

इसमें फ्लाइट के रजिस्ट्रेशन और निर्माण का प्रोसेस तय होगा.

साथ ही फ्लाइट की मरम्मत के नियम शामिल हैं.

इसके अलावा सुरक्षा जांच के नियम शामिल हैं.

विमान के रखरखाव के नियम होंगे तय

इनके अलावा विमानों के समय-समय पर रखरखाव और जांच जरूरी होगी.

पायलट, एयर ट्रैफिक कंट्रोलर के लाइसेंस के नियम भी तय किए जाएंगे.

हां, लेकिन लाइसेंस के लिए एक्सपीरियंस, ट्रेनिंग और मेडिकल फिटनेस महत्वपूर्ण होगा.

पायलट और क्रू से जुड़े नियम

सबसे अहम तो केबिन क्रू और पायलट की ड्यूटी के घंटे तय किए जाएंगे.

वहीं क्रू और पायलट के लिए कम से कम आरात का समय तय होगा.

टिकट से जुड़ी सारी देनी होगी जानकारी

सबसे पहले तो टिकट का मूल किराया, टैक्स और दूसरे चार्ज अलग-अलग बताने होंगे.

साथ ही टिकट के किराये का ब्योरा DGCA को देना होगा.

इसके अलावा टिकट कैंसिलेशन चार्ज और रिफंड की शर्तें भी बतानी होंगी.

वहीं एयरलाइन को अपनी वेबसाइट पर किराये से जुड़ी जानकारी देनी होगी.

कब से लागू होंगे नियम?

अब जानने वाली बात ये है कि आखिर ये नए नियम कब से लागू होने वाले हैं तो जान लें कि भारतीय वायुयान नियम 2026 1 जनवरी 2027 से लागू होंगे. यानी इस दिन से ही ये ब्रिटिश काल के एयरक्राफ्ट रूल्स 1937 की जगह लेंगे.

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