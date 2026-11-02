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हिंदी न्यूज़यूटिलिटीक्या दीवाली पर 8000 रुपए का बोनस देगी सरकार, PM मोदी ने किया ऐलान?

क्या दीवाली पर 8000 रुपए का बोनस देगी सरकार, PM मोदी ने किया ऐलान?

एक वायरल मैसेज ने सोशल मीडिया पर तुफान मचा दिया है. कहा जा रहा है कि दिवाली पर प्रधानमंत्री के नाम पर 8000 रुपए का बोनस दिया जा रहा है. अब इस बात में कितनी सच्चाई है, आइये जानते हैं.

Written By : शैलजा पांडे |  Updated at : 02 Nov 2026 01:43 PM (IST)
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दिवाली के दिन नजदीक हैं और ऐसे में हर किसी को सबसे पहले तो दिवाली गिफ्ट और बोनस का इंतजार है. इसी बीच एक ऐसा मैसेज वायरल हो रहा है जिसने लोगों के चेहरे पर खुशी की लहर ला दी है. व्हॉट्सअप के जरिए ये मैसेज आ रहा है और इसमें दावा किया जा रहा है कि पीएम मोदी हर किसी को 8000 रुपए का दिवाली बोनस दे रहे हैं.

दिवाली बोनस के नाम वाले इस मैसेज का तो कई लोग इंतजार करने लगे हैं. लेकिन अब सवाल ये है कि सोशल मीडिया पर छाया ये मैसेज क्या वाकई सच है? क्या सचमें केंद्र सरकार ने 8000 रुपए देने का ऐलान किया है? आइए जानते हैं.  

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वायरल हो रहे मैसेज में क्या है?
सोशल मीडिया हैंडल्स और खासतौर से व्हॉट्सअप पर जो खबर फैल रही है, उसमें दावा किया जा रहा है कि भारत सरकार प्रधानमंत्री के नाम पर दिवाली बोनस दे रही है. इस फोटो सहित मैसेज में ये कहा जा रहा है कि केंद्र सरकार प्रधानमंत्री के नाम पर 8000 रुपए दिवाली बोनस दे रही है. लेकिन आपको बता दें कि ये मैसेज गलत है, फर्जी है. 

क्या है सच्चाई?
पीआईबी ने अपने सोशल मीडिया हैंडल X पर सच्चाई बताते हुए कहा कि व्हॉट्सअप पर फैल रही फर्जी खबर फेक है और ये आपको एक वेबसाइट पर लेकर जाता है.

ये वेबसाइट आपसे निजी जानकारी मांगती है. ऐसे फिशिंग स्कैम से सावधान रहें. इससे आपके पैसे गायब हो सकते हैं और किसी भी तरह के लिंक पर क्लिक न करें. पीआई ने लोगों को अलर्ट करते हुए ये भी कहा कि अनजान लोगों के साथ अपना ओटीपी भी शेयर न करें.

फर्जी मैसेज दिखे तो क्या करें?

अगर केंद्र सरकार से जुड़ी कोई संदिग्ध जानकारी आपको मिले तो पीआई फैक्ट चेक से संपर्क कर सकते हैं. पीआई फैक्ट चेक को जानकारी देने के लिए आप उनके मोबाइल नंबर 8799711259 और ईमेल आईडी factcheck@pib.gov.in पर संपर्क कर सकते हैं. बता दें कि पीआई के अलावा तेलंगाना साइबर सुरक्षा ब्यूरो ने भी लोगों को इस फर्जी मैसेज से सावधान किया है. 

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About the author शैलजा पांडे

शैलजा पांडे वर्तमान में ABP न्यूज़ में कंसल्टेंट के तौर पर अपनी सेवाएं दे रही हैं. शैलजा यहां चैनल के डिजिटल विंग में काम कर रही हैं. इन्होंने अपनी पत्रकारिता की शुरूआत एबीपी न्यूज़ चैनल से बतौर इंटर्न की थी. इनके काम को देखते हुए एबीपी ने इन्हें कंसल्टेंट की जिम्मेदारी से नवाजा. यह बीते करीब दो साल से एबीपी न्यूज़ को अपनी सेवाएं दे रही हैं. शैलजा यहां यूटिलिटी सेक्शन की जिम्मेदारी संभाल रही हैं. वह एआई और स्टेट टीम को भी अपनी सेवाएं दे चुकी हैं. शैलजा ने अपनी पत्रकारिता की पढ़ाई एपीजे इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन से की है. यहां इन्होंने  रेडियो और टेलीविजन प्रोडक्शन में पोस्ट ग्रेजुएशन किया है.
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Published at : 02 Nov 2026 01:41 PM (IST)
Tags :
PM Modi PIB Fact Check
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