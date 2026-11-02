क्या दीवाली पर 8000 रुपए का बोनस देगी सरकार, PM मोदी ने किया ऐलान?

दिवाली के दिन नजदीक हैं और ऐसे में हर किसी को सबसे पहले तो दिवाली गिफ्ट और बोनस का इंतजार है. इसी बीच एक ऐसा मैसेज वायरल हो रहा है जिसने लोगों के चेहरे पर खुशी की लहर ला दी है. व्हॉट्सअप के जरिए ये मैसेज आ रहा है और इसमें दावा किया जा रहा है कि पीएम मोदी हर किसी को 8000 रुपए का दिवाली बोनस दे रहे हैं.

दिवाली बोनस के नाम वाले इस मैसेज का तो कई लोग इंतजार करने लगे हैं. लेकिन अब सवाल ये है कि सोशल मीडिया पर छाया ये मैसेज क्या वाकई सच है? क्या सचमें केंद्र सरकार ने 8000 रुपए देने का ऐलान किया है? आइए जानते हैं.

वायरल हो रहे मैसेज में क्या है?

सोशल मीडिया हैंडल्स और खासतौर से व्हॉट्सअप पर जो खबर फैल रही है, उसमें दावा किया जा रहा है कि भारत सरकार प्रधानमंत्री के नाम पर दिवाली बोनस दे रही है. इस फोटो सहित मैसेज में ये कहा जा रहा है कि केंद्र सरकार प्रधानमंत्री के नाम पर 8000 रुपए दिवाली बोनस दे रही है. लेकिन आपको बता दें कि ये मैसेज गलत है, फर्जी है.

🚨 Scam Alert! 💸 ⚠️ A fraudulent message is circulating on WhatsApp falsely claiming that the Government of India is providing Rs 8000/- as diwali bonus under the name of the Prime Minister. The message leads to a fake website seeking personal information. 💡 Beware of phishing scams that could lead to financial losses. Do not click any suspicious links or share OTPs with unknown people. 🔴 Report suspicious content related to the Central Government to PIB Fact Check 🔽 📲 +91 8799711259 📩 factcheck@pib.gov.in — PIB Fact Check (@PIBFactCheck) November 2, 2026

क्या है सच्चाई?

पीआईबी ने अपने सोशल मीडिया हैंडल X पर सच्चाई बताते हुए कहा कि व्हॉट्सअप पर फैल रही फर्जी खबर फेक है और ये आपको एक वेबसाइट पर लेकर जाता है.

ये वेबसाइट आपसे निजी जानकारी मांगती है. ऐसे फिशिंग स्कैम से सावधान रहें. इससे आपके पैसे गायब हो सकते हैं और किसी भी तरह के लिंक पर क्लिक न करें. पीआई ने लोगों को अलर्ट करते हुए ये भी कहा कि अनजान लोगों के साथ अपना ओटीपी भी शेयर न करें.

फर्जी मैसेज दिखे तो क्या करें?

अगर केंद्र सरकार से जुड़ी कोई संदिग्ध जानकारी आपको मिले तो पीआई फैक्ट चेक से संपर्क कर सकते हैं. पीआई फैक्ट चेक को जानकारी देने के लिए आप उनके मोबाइल नंबर 8799711259 और ईमेल आईडी factcheck@pib.gov.in पर संपर्क कर सकते हैं. बता दें कि पीआई के अलावा तेलंगाना साइबर सुरक्षा ब्यूरो ने भी लोगों को इस फर्जी मैसेज से सावधान किया है.

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